Миссия (не)выполнима: как открыть страну и избежать вспышки?

C 1 февраля Грузия откроет небо – будут сняты ограничения на международное регулярное авиасообщение. В связи с этим власти разработали новые правила для прибывающих в страну.

Для иностранных граждан, прошедших вакцинацию, Грузия открывает свои границы без каких-либо условий. Они должны будут предоставить документ, подтверждающий это, заявила министр экономики Натия Турнава.

Приехать в Грузию смогут также невакцинированные граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. На руках у них должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.

Определенные изменения с 1 февраля ожидают и граждан Грузии, возвращающихся в страну:

«Они смогут выбрать, имея отрицательный результат ПЦР-теста, либо уйти в изоляцию на 8 дней, либо на третий день (по прилету) за свой счет сдать еще раз ПЦР-тест. В этом случае они будут освобождены от самоизоляции. А для тех граждан Грузии, у которых не будет результата ПЦР-теста по прибытии, теперь вместо 12-дневной изоляции вводится 8-дневная», – заявила глава Минэкономики.

Что касается ограничений, действующих в стране, министр в ходе брифинга заявила, что рассматривается возможность возобновления работы общественного транспорта с 15 февраля, параллельно с возобновлением и образовательного процесса офлайн в крупных городах. Открытым остается вопрос с ресторанным бизнесом. Его представители намереваются провести завтра у правительственной канцелярии акцию протеста. Ряд объектов в знак протеста собираются на 24 часа отменить и сервис доставки.

«Положение ресторанов действительно тяжелое. Мы это видим. Всю эту неделю мы посвятили переговорам с бизнесом. Но мы должны признать, что как только появляется возможность, мы открываем тот или иной вид деятельности. Невозможно за один день вернуться к состоянию, которое было до пандемии», – заявила министр.

Сегодня за последние три месяца был зафиксирован самый низкий дневной показатель выявляемости новых случаев инфицирования. По информации Центра по контролю над заболеваниями, при проведенных за последние 24 часа 19 311 тестах, было выявлено 669 новых случаев. Впрочем, как говорит глава центра Амиран Гамкрелидзе, несмотря на позитивную динамику, одновременное открытие всех сфер может перечеркнуть результаты и отбросить страну назад.

«Мы прошли очень тяжелую вторую волну. Я бы не хотел, чтобы моя страна прошла еще одну волну такого масштаба. Поэтому, несмотря на то, что сейчас ситуация стабилизируется и все показатели сокращаются… Я понимаю (представителей) ресторанного бизнеса, я солидарен с ними – и ресторанами, и другим бизнесом, горными курортами, всеми. Но если мы сейчас все разом откроем, мы получим то же, что было у нас в ноябре и декабре», – сказал Гамкрелидзе.

«За год власти так и не научились управлять эпидемией», – считает в свою очередь профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Он полагает, что «страусиная политика» – попытка спрятаться от проблем – в конечном счете будет каждый раз приводить к эпидемиологическим вспышкам:

«Мы должны быть реалистами – вирус никуда не собирается уходить до 2023 года, как минимум. Вместо того, чтобы открываться-закрываться механически, нужно подготовить страну к тому, чтобы жить с вирусом. Что это включает? Если будет вакцинация – очень хорошо, но даже при этом нужно перестраиваться. Нужно в срочном порядке на законодательном уровне постановить, что медицинские маски должны быть обязательными для всех, включая детей. Должны продаваться только медицинские сертифицированные маски, чтобы люди не покупали разные Dolce&Gabbana, маски с клапанами и т.д. – чтобы все носили одинаковые маски».

Второй пункт, продолжает Георгий Пхакадзе, который необходимо выполнить для того, чтобы пережить пандемию, минимально ограничивая деятельность тех или иных сфер – это соблюдение дистанции. Реальное соблюдение дистанции и, соответственно, контроль за этим:

«Это будет автобус, маршрутка, магазины, рестораны, школа – везде должна быть дистанция. Эти два решения – двухметровая дистанция и маска – помогут нам решить проблемы – открыть бизнес и страну, и продолжать жить до 2023 года нормально. А если продолжать эту страусиную политику – мы будем то открываться, то закрываться, то закрываться, то открываться. Разве летом мы не были открыты? Забыли, что потом было в ноябре? Забыли, что до 6 тысяч человек инфицировались в день, что почти 60-70 человек умирали в сутки?»

Число активных случаев ковида на сегодня – 6 686. Из них в тяжелом состоянии 610 человек. За последние сутки скончался 21 человек, выздоровели – 637.