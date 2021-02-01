Расцвела мимоза, уплыла хамса

Глобальное потепление в большинстве регионов планеты ведет к возникновению новых проблем. Абхазия – не исключение. Здесь раньше времени цветет мимоза и запаздывает, а то и вовсе обходит ее берега, азовская хамса.

Не верить в глобальное потепление, похоже, становится так же бессмысленно, как и в существование коронавирусной пандемии: слишком много свидетельств этому на планете.

Нетрудно отследить ее влияние и на примере Абхазии. О лесных пожарах в предгорьях, которым способствовала аномально теплая погода нынешней зимы, «Эхо Кавказа» не раз рассказывало в минувшие месяцы. Когда с 10 января в республике, наконец, зарядили проливные дожди, а потом даже выпал снег на побережье, казалось, об этих пожарах можно забыть надолго. Но затем снова потеплело и появились новые сообщения о них. В среду, 27 января, у объездной дороги в Гагре загорелись сухостой и подлесок общей площадью 30 гектаров. Возгорания общей площадью около десяти гектаров произошли и в селах Мыку и Маркула Очамчырского района. Пожарные расчеты МЧС локализовали и полностью ликвидировали пожары. Но новые, уже во второй половине зимы, оживили конспирологические настроения среди части интернет-пользователей.

И уже в конце января в Абхазии на обочинах дорог можно было видеть цветущие деревья мимозы (акации серебристой). Как известно, с советских времен в экономике республике играют немаловажную роль два экспортных «предпраздничных» вида растениеводства: мандарины перед Новым годом и мимоза, в меньшей, конечно, степени, – перед Международным женским днем 8 Марта. И если на созревание цитрусовых климатические изменения не влияют, просто сменяют друг друга более и менее урожайные годы, то жителей Абхазии, специализирующихся на вывозе мимозы, не раз в последнее, как минимум, десятилетие тревожило то, что она начинала цвести не в конце февраля – начале марта, как обычно, а на несколько недель раньше. Но в Абхазии произрастают и ранние, и поздние сорта мимозы, и последние всегда выручали экспортеров цветочного товара. Так, очевидно, будет и нынче. Тем не менее, если бы ранние сорта не зацветали так рано (а спустя две недели цветки теряют товарный вид, приобретают коричневый цвет), возможностей для экспорта было бы больше.

Теплая в целом зима в бассейне Черного моря внесла неожиданные коррективы в планы по вылову черноморского анчоуса (хамсы) у берегов Абхазии. В последние годы путину здесь ведут турецкие сейнеры, и почти весь улов перерабатывается в рыбную муку на построенных в Абхазии совместными компаниями заводах. Все это стало серьезной статьей дохода в госбюджете республики. Но нынче, рассказал в интервью «Эху Кавказа» директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, стадо анчоуса, мигрирующее зимой в прибрежные воды Абхазии, как в самые теплые воды бассейна, сюда опаздывает:

«Хамса присутствует, но объем ее добычи составил самый, можно сказать, низкий показатель за последние годы – чуть меньше трех тысяч тонн. Хамса – основной промысловый вид рыбы в Черном море, не только у берегов Абхазии, но и по всему Черноморскому региону. Зимой рыба начинает собираться у берегов, которые сохраняют теплые воды. По сути дела, таких мест в Черном море два – это южный берег Крыма и Абхазия. Чем холоднее вода в зимние месяцы, тем больше хамсы собирается в этих местах. Если зимы оказываются очень суровыми, то самыми теплыми водами оказываются абхазские. Хамса начинает собираться у турецкого побережья в район Ризе и Синопа и затем начинает двигаться в сторону берегов Абхазии. Грузинские воды хамса проходит транзитом. А азовская хамса выходит зимой из Азовского моря и распределяется так: часть уходит к Крыму, а часть движется вдоль кавказского побережья к Абхазии. Но последние годы мы практически не регистрируем приход сюда азовской хамсы: воды оказываются теплыми и ей нет необходимости двигаться в сторону Абхазии».

Азовская хамса, пояснил Дбар, является, по сути, тем же самым видом, что и черноморская, но с некоторыми особенностями, обусловленными характером ее питания. Ну, а то, что она, по-видимому, теперь в основном зимует у южного берега Крыма, заставило вспомнить про любопытную информацию в СМИ, привлекшую на днях внимание наблюдателей в Абхазии: некие абхазские инвесторы вложили средства в строительство завода по переработке хамсы в Крыму. Роман Дбар по этому поводу сказал:

«Я не знаю подробностей этого инвестиционного проекта и не знаю персон, которые в нем участвуют. Но надо сказать, что абхазские заводы по переработке хамсы производят достаточно сильное впечатление на российских специалистов, потому что в России нет сегодня такого уровня заводов, которые могут перерабатывать хамсу. Технологически они достаточно продвинутые. Это связано с тем, что Турция копирует наиболее современные европейские технологии в сфере переработки рыбы. Но у нас сейчас существует дисбаланс: количество хамсы у нас не увеличится в ближайшей перспективе, оно будет оставаться в размерах 30-40 тысяч тонн ежегодного изъятия, а количество заводов по переработке увеличивается. Это ненормально, и может привести к катастрофическим последствиям для самого бизнеса».

Вернувшись к нынешней путине в Абхазии, Дбар отметил, что, возможно, после двух дней активных штормов, которые охватывают большую часть черноморского пространства, перемешивают водные массы в бассейне и делают их холоднее, будет более активная миграция хамсы к берегам Абхазии.

Хамсовая путина в Абхазии началась 18 декабря. Постановлением правительства республики, общий допустимый улов хамсы был определен до 45 тысяч тонн.

Следует, впрочем, заметить, что обеспокоены очень вялым пока ходом путины главным образом вовлеченные в эту отрасль. Зато довольны те, кого очень раздражает запах с заводов по переработке хамсы, а также те, кому кажется, что рыболовецкие сейнеры слишком близко подходят к берегу.

Что касается комбината в Крыму по переработке тюльки, кильки и хамсы, то, как удалось выяснить из публикаций СМИ, общий размер инвестиций в него составит 1 млрд рублей. Непосредственно на полуострове реализацией проекта занимается ООО «Колос». Гендиректор предприятия Астамур Ашуба рассказал «Эксперту Юг», что для реализации проекта правительство Крыма предоставило им в долгосрочную аренду участок в 6,5 га на берегу Керченского пролива. Оборудование завода закуплено в Турции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия