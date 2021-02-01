Совбез за торговлю с Грузией, ветераны – против

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба предлагает узаконить торговые отношения с Грузией, чтобы бороться с контрабандой. Общественная организация ветеранов «Аруаа» выступает против этого, и считает экономические отношения невозможными, пока Тбилиси не признает независимость Абхазии.

В интервью Абхазскому телевидению секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба выступил за легализацию торгового оборота с Грузией, который де-факто существует уже почти три десятка лет:

«Давайте поставим там соответствующие службы, давайте узаконим этот процесс, потому что все эти годы всё, что идет через границу с Грузией (я товары имею в виду), ничего не попадает в государственную казну. Попадает в карманы отдельным деятелям, которым выгоден такой режим, и которые выступают, в первую очередь, против того, чтобы узаконить этот режим на границе с Грузией. Это происходит даже сейчас, когда ситуация с ковидом, когда граница практически закрыта, все равно вы посмотрите, какие товары, особенно продовольственные, попадают на наши рынки. Из Грузии попадают, это же совершенно очевидно. Здесь единственный путь – узаконить эту торговлю. Хочется, чтобы люди тоже задумались, почему некоторые выступают против этого? Потому что сами, очевидно, заинтересованы, чтобы это шло мимо казны».

На слова Сергея Шамба отреагировала общественная организация ветеранов войны «Аруаа». Ветераны ссылаются на действующее распоряжение президента Сергея Багапша от 2009 года «О запрете торговли с Грузией», и возражают против его отмены.

Председатель «Аруаа» Тимур Гулия считает, что экономические отношения с Грузией невозможны, пока Тбилиси рассматривает Абхазию как оккупированную территорию и свою административную единицу:

«С вражеской Грузией не могут быть никакие экономические и торговые отношения, потому что у нас нет даже документа о невозобновлении войны. В заявлениях некоторых политиков Грузии они уже открыто говорят о том, что мы даже не народ, что мы – какая-то небольшая община. Они считают нас оккупированной территорией и административной единицей Грузии. А какая будет маркировка грузов? Они ведь должны проходить официально таможенный контроль, должны оплачиваться пошлины. Какая там будет стоять печать? Они же не согласятся с тем, что они заезжают в Республику Абхазию? В их документах будет написано либо «автономная республика Абхазия» либо «административно-территориальная единица Грузии». А у нас будет написано «государство Грузия» и «государство Абхазия». Ну, как это вообще? Для меня непонятно!»

Тимур Гулия уверен, что соответствующие структуры должны бороться с контрабандой, а не предлагать легализовать ее:

«Если таможня, пограничные службы не справляются с контрабандой, это не означает, что ее надо легализовать. Мне кажется странным, когда из уст секретаря Совета безопасности мы слышим следующее: «Мы не можем справляться с контрабандой, давайте ее легализуем». Если вы не можете справляться с контрабандой, какие гарантии, что она прекратится, если мы ее легализуем? Если правоохранительные структуры в лице пограничников, таможенных служб не справляются с задачей, поставленной руководством, речь идет, конечно же, о контрабанде, тогда, извините, это проблема государства, это проблема руководства».

«Пока мы живы, наша задача – защищать интересы нашего государства и стоять на страже нашей страны и народа», – говорит ветеран.

Представители «Аруаа» намерены требовать отставки секретаря Совбеза Сергея Шамба, если он не прекратит лоббировать вопрос легализации торгового оборота с Грузией.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия