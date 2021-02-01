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Экономика

Совбез за торговлю с Грузией, ветераны – против

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба предлагает узаконить торговые отношения с Грузией, чтобы бороться с контрабандой. Общественная организация ветеранов «Аруаа» выступает против этого, и считает экономические отношения невозможными, пока Тбилиси не признает независимость Абхазии.

В интервью Абхазскому телевидению секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба выступил за легализацию торгового оборота с Грузией, который де-факто существует уже почти три десятка лет:

«Давайте поставим там соответствующие службы, давайте узаконим этот процесс, потому что все эти годы всё, что идет через границу с Грузией (я товары имею в виду), ничего не попадает в государственную казну. Попадает в карманы отдельным деятелям, которым выгоден такой режим, и которые выступают, в первую очередь, против того, чтобы узаконить этот режим на границе с Грузией. Это происходит даже сейчас, когда ситуация с ковидом, когда граница практически закрыта, все равно вы посмотрите, какие товары, особенно продовольственные, попадают на наши рынки. Из Грузии попадают, это же совершенно очевидно. Здесь единственный путь – узаконить эту торговлю. Хочется, чтобы люди тоже задумались, почему некоторые выступают против этого? Потому что сами, очевидно, заинтересованы, чтобы это шло мимо казны».

Совбез за торговлю с Грузией, ветераны – против
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Совбез за торговлю с Грузией, ветераны – против
by Эхо Кавказа

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На слова Сергея Шамба отреагировала общественная организация ветеранов войны «Аруаа». Ветераны ссылаются на действующее распоряжение президента Сергея Багапша от 2009 года «О запрете торговли с Грузией», и возражают против его отмены.

Председатель «Аруаа» Тимур Гулия считает, что экономические отношения с Грузией невозможны, пока Тбилиси рассматривает Абхазию как оккупированную территорию и свою административную единицу:

«С вражеской Грузией не могут быть никакие экономические и торговые отношения, потому что у нас нет даже документа о невозобновлении войны. В заявлениях некоторых политиков Грузии они уже открыто говорят о том, что мы даже не народ, что мы – какая-то небольшая община. Они считают нас оккупированной территорией и административной единицей Грузии. А какая будет маркировка грузов? Они ведь должны проходить официально таможенный контроль, должны оплачиваться пошлины. Какая там будет стоять печать? Они же не согласятся с тем, что они заезжают в Республику Абхазию? В их документах будет написано либо «автономная республика Абхазия» либо «административно-территориальная единица Грузии». А у нас будет написано «государство Грузия» и «государство Абхазия». Ну, как это вообще? Для меня непонятно!»

Тимур Гулия уверен, что соответствующие структуры должны бороться с контрабандой, а не предлагать легализовать ее:

«Если таможня, пограничные службы не справляются с контрабандой, это не означает, что ее надо легализовать. Мне кажется странным, когда из уст секретаря Совета безопасности мы слышим следующее: «Мы не можем справляться с контрабандой, давайте ее легализуем». Если вы не можете справляться с контрабандой, какие гарантии, что она прекратится, если мы ее легализуем? Если правоохранительные структуры в лице пограничников, таможенных служб не справляются с задачей, поставленной руководством, речь идет, конечно же, о контрабанде, тогда, извините, это проблема государства, это проблема руководства».

«Пока мы живы, наша задача – защищать интересы нашего государства и стоять на страже нашей страны и народа», – говорит ветеран.

Представители «Аруаа» намерены требовать отставки секретаря Совбеза Сергея Шамба, если он не прекратит лоббировать вопрос легализации торгового оборота с Грузией.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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