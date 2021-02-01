Израиль и Косово установили дипломатические отношения

Частично признанное балканское государство Республика Косово и Израиль официально объявили об установлении дипломатических отношений. Посредником при достижении договоренностей выступили США. В ближайшем будущем, как ожидается, балканское государство, большинство населения которого составляют мусульмане, откроет свое посольство в Иерусалиме, сообщила Балканская редакция Радио Свободная Европа/Радио Свобода.



Главы МИД Косова и Израиля 1 февраля подписали совместное заявление в ходе онлайн-церемонии, состоявшейся одновременно в Иерусалиме и Приштине. Такой формат важного для обеих стран дипломатического события связан с продолжающейся пандемией коронавируса.



В ходе онлайн-церемонии подписанные документы были отсканированы и пересланы обеими сторонами друг другу посредством электронной почты.

Косовский министр иностранных дел Мелиса Харадинай-Стубла заявила, что установление дипломатических отношений было бы невозможным без «благословения и решающего участия США». Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази поблагодарил США за их роль в достижении соглашения и назвал это событие «важным, волнующим историческим шагом».

Большинство западных государств признали независимость Косова от Сербии. В Белграде, Москве и Пекине отказываются это сделать. Косово провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году, через 9 лет после того, как НАТО провело 78-дневные бомбардировки Белграда в ходе целенаправленных попыток убедить Сербию в необходимости прекратить военные действия против этнических албанцев в Косове.