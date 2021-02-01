Суд в Москве арестовал Андрея Пивоварова и Илью Яшина 

Измайловский суд Москвы признал виновным в повторном нарушении правил проведения митинга исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и назначил ему административный арест сроком на 29 суток. Кроме того, Пивоварову назначили 10 суток ареста за неповиновении сотруднику полиции. По закону сроки административных наказаний не складываются.

Оба наказания директор «Открытой России» получил за участие в акции в поддержку Алексея Навального 31 января в центре Москвы. После вынесения приговора Пивоваров назвал обвинение против него «целиком придуманным». «Меня не было в месте, указанном в протоколе, - заявил он. - Сотрудники Центра «Э» придумали его в коридоре. Никакого отношения к правосудию такой приговор не имеет».

Ранее сообщалось, что Пивоварова задержали вечером 31 января вместе с главой московского муниципального округа «Красносельский» Ильей Яшиным. Оба ехали в машине, которую остановили полицейские. В понедельник Яшина также арестовал Измайловский суд Москвы - на 15 суток. Его признали виновным в неповиновении сотруднику полиции.

Всего на акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в центре Москвы в воскресенье, было задержаны свыше полутора тысяч человек.