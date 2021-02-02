Турция и Азербайджан начали совместные учения на границе с Арменией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России есть "все основания полагать", что "ситуация" с оппозиционером Алексеем Навальным – "инсценировка со стороны Запада". Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с главой МИД Швеции и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Из слов Лаврова не вполне ясно, называет ли он инсценировкой само отравление Навального или же выводы, сделанные западными экспертами, включая представителей ОЗХО. "По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений, в адрес российского руководства, я подчеркну, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину, а если ты говоришь „я вам ничего не скажу, потому что это секретно или потому что сам пациент не разрешает“, ну, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", – приводят агентства слова российского министра.

При этом непосредственно в заключениях специалистов о наличии в организме Навального следов "Новичка" о вине "российского руководства" не говорилось. К выводам о его возможной причастности к отравлению представители стран ЕС и США пришли после того, как Россия отказалась расследовать отравление. Кроме того, доказательства возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению содержатся в опубликованном в декабре расследовании Bellingcat и ряда СМИ.

Навальный был отравлен в августе 2020 года. Российские власти официально не признают сам факт отравления, ссылаясь на утверждения врачей в Омске о том, что отравляющие вещества в организме обнаружены не были. Их нашли специалисты в Германии, куда Навальный был перевезён на лечение.

Высказывания Лаврова сделаны в день, когда в Мосгорсуде идут слушания о возможной замене Навальному, вернувшемуся 17 января в Россию, условного срока по уголовному делу на реальный.

Анн Линде в качестве председателя ОБСЕ заявила, что провела "конструктивные" переговоры с Лавровым по ряду вопросов, упомянув ситуацию на востоке Украины. При этом она выразила озабоченность в связи с ухудшающейся ситуацией с правами человека в России, приведя в качестве примера разгоны акций протеста в поддержку Навального и аресты их участников. Она также заявила, что Швеция, как и все страны ЕС, выступает за освобождение Алексея Навального и расследование обстоятельств его отравления.