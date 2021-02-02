Обзор грузинской прессы

Сегодня родители учеников второй школы Чхороцку пришли в учебное заведение, чтобы поддержать директора. Общественность обвинила Нону Тодуа в причастности к скандалу с участием школьников и служащих мэрии города, передает телеканал «Мтавари». Журналистов в задние не пропускают, впрочем, некоторые родители учеников все же пообщались с корреспондентами,

«Ничего не произошло, все хорошо. Сейчас идет расследование, вы ведь не следователи», – сказала одна из родительниц.

Родители учащихся утверждают, что школьники участвовали в уборке здания мэрии по собственному желанию. А одна из местных служащих в интервью телеканалу сказала:

«Никто не вызывал родителей в школу. Да не позволила бы никогда такого директор, такая вот она. Все родители любят нашего директора, и никто ничего плохого про нее не скажет».

Член городского совета Чхороцку от «Европейской Грузии» Мераб Шелия придерживается другого мнения:

«Я знаю, что с самого начала родители опротестовали произошедшее. Однако позже они престали протестовать. На родителей оказывают давление».

Схожие заявления сделали и другие представители оппозиции. Они требуют призвать к ответственности за произошедшее мэра Чхороцку, директора второй школы и организатора мероприятия – бывшую сотрудницу мэрии Этер Джапаридзе.

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Грузия прощается с Народным артистом, певцом и актером Темуром Циклаури. Участник ансамблей «Цицинатела» и «Иверия» скончался в возрасте 75-ти лет от осложнений, вызванных COVID-19. Информационное интернет-агентство ambebi.ge пообщалось с друзьями и близкими артиста. Один из них – певец Мамука Онашвили:

«Темур Циклаури был моим другом, до этого дружил с моим отцом, в общем, мы были очень близки. Я счастлив, что у меня была возможность стоять рядом с «дядей» на сцене и за ее пределами. «Иверийцы» и все из филармонии, кто его знал, называли его «дядей». Сердце болит, очень огорчило это известие».

Тина Нацвлишвили, автор песен, которые исполнял Темур Циклаури, в интервью изданию сказала:

«Темур Циклаури для меня был как брат. Я помню, когда меня привезли домой после тяжелой операции, Темур пришел меня повидать. Он не думал меня увидеть в таком состоянии. Говорит: «Что сделать, чтобы поднять тебе настроение? Хочешь, станцую?» И вот он начал танцевать… Его смерть оставила в моем сердце большую неизлечимую рану».

Воспоминаниями об артисте поделился и режиссер Рамаз Блуашвили:

«Когда я брал у него интервью в своей студии, сказал, что сфотографирую его в процессе разговора. А он не говорил, а ругался со мной: «Зачем тебе мои фотографии, тоже мне, нашел человека большой величины». Все это видно и на самих снимках, которые я опубликовал на своей страничке в Facebook. Таким он и остался на фотографиях – удивительно добрым, человеколюбивым. Да, его все любили, потому сегодня вся Грузия стоит на ногах (в знак уважения к Темуру Циклаури)».

Темур Цикаури проходил лечение в Горийском военном госпитале и несколько недель был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Скончался артист 1 февраля, в возрасте 75-ти лет.

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Обращаемость жителей Тбилиси в ломбарды значительно возросла в период пандемии, пишет информационное интернет-агентство BusinessPressNews. «Люди сдают все, особенно технику», – утверждают владельцы коммерческих организации. Один из них в интервью изданию сказал:

«Особенно часто стали обращаться молодые люди, которые работали в барах и ресторанах. До начала первой волны у них были возможности, они покупали дорогую технику. Сейчас же, когда остались без работы, все эти вещи сдают в ломбард. Говорят, что нужны деньги на существование».

В ломбарды все чаще сдают телефоны, бытовую технику, реже – золото. Впрочем, работники некоторых других ломбардов в комментарии изданию утверждали, что люди теперь чаще продают вещи, чем закладывают.

«Когда людям тяжело, когда они остаются без работы, всегда стараются продавать вещи, а не сдавать в ломбард. Сейчас как раз такое время наступило – люди находятся в такой ситуации, что продают все, что можно. Я не думаю, что кроме аптек и супермаркетов в стране кто-то стал больше зарабатывать», – заявил владелец одного из ломбардов в интервью изданию.