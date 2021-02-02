«Ни с кем не советовались, не спрашивали, просто воткнули фонтан»

Фонтан, который городские власти Сухума устанавливают на площади имени Сергея Багапш, вызвал оживленные споры в обществе. «Эхо Кавказа» спросило у горожан, как они оценивают новое сооружение.

– Новый фонтан на площади Багапш вызвал волну критики, а как оцениваете его вы?

Мадина Бигвава, художник: Я должна сказать, что отношусь к тем людям, которые считают, что он, конечно, не соответствует эстетике этого места. Насколько вы знаете, объявлен конкурс на благоустройство площади С. Багапш, и в ближайшее время должны подать все конкурсанты заявки, потом будет время на рассмотрение. И вот Администрация города Сухум заверила не раз уже, что в случае победы одного из конкурсантов, и в том случае, если этот фонтан не будет соответствовать концепции победившего проекта, то фонтан будет демонтирован. И вот это меня, конечно, успокаивает. У меня нет оснований не доверять Администрации города. Я надеюсь, что так оно и будет.

– Вы сказали, что фонтан не соответствует эстетике площади. Почему?

Мадина Бигвава: Да. Вы понимаете, что ансамбль площади довольно сложный, хотя присутствие яркого панно над кафе «Бригантина», здания по правой и по левой стороне от кафе «Бригантина», все это создает довольно сложный ансамбль. Все здания разные, и задача площади и концепция в том, чтобы собрать этот ансамбль в гармоничный, не спорящий друг с другом. Фонтан, который установлен, конечно, он спорит с этой идеей. Он не подходит ни по стилистике, ни по своим масштабам. Он нарушает гармонию пропорции этого места.

Кристина: Во-первых, это подарок. Второе, это же еще не оконченный вариант, неизвестно, что там будет. Когда будет проект, когда его утвердят, фонтан могут вообще убрать. Пока непонятно, что будет, а пока там все в таком состоянии, пускай будет этот фонтан. Я не вижу в этом ничего ужасного. И не настолько он, как сказали критики, ужасен, убожество – как только не назвали. Фонтан как фонтан, таких – миллионы! Понятно, что фонтаны не Версаля или Петергофа. Но, во всяком случае, нормальный фонтан. Я спокойно отношусь к этому, пускай стоит, когда там что-то поменяют, примут решение, поменяют фонтан. Для меня главное, чтобы было чисто, аккуратно и все нормально. Тем более, не за деньги налогоплательщиков. Мэр города от себя лично решил установить этот фонтан. И он сказал, что уберет его, если он не будет соответствовать проекту.

Виктор: Проблема этого фонтана в том, что это какая-то левая копия фонтана то ли из Геленджика, то ли еще откуда-то. Больше похож на вазу с фруктами. Во-вторых, фонтан в этом стиле никак не то что не гармонирует, не смотрится на фоне тех зданий, которые находятся вокруг и самой площади. Там и так нагромождение довольно сильное в некоторых местах, так еще хуже будет. Вот и все. Ни с кем не советовались, не спрашивали, просто воткнули фонтан. Хорошо, что фонтан, а не клумба, но нужно все-таки проводить конкурс.

Девушка: Прежде чем что-то делать, наверное, надо проводить определенную работу. Она вроде бы была проведена. Но результат увиденного, конечно, удивителен. И то, что делают сейчас, вызывает просто волну отрицательных эмоций у всех. Я пока стояла, смотрела на эту красоту, конечно, было много удивленных глаз, потому что это сердце нашей набережной, и у набережной есть свое лицо. Выглядит как частная инициатива. Ни о каком профессионализме, ни о какой композиции местности, стиле вообще говорить не приходится. Есть, конечно, отрицательные эмоции, вызванные этим фонтаном. Был объявлен конкурс. Я думаю, что на конкурсе были достойные работы. Увидев такое, совершенно несуразное строение, вызывает только печаль в сердцах смотрящих.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия