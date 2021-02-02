«Власть отделилась от народа»

В Цхинвале состоялась отчетная коллегия прокуратуры, в работе которой принял участие и югоосетинский президент. Анатолий Бибилов заявил во время выступления о новой угрозе: массированной атаке внешних и внутренних клеветников на органы государственной власти, которые пытаются, как он выразился, «обесчеловечить» руководство, и взять территорию под внешнее дистанционное управление.

Во время своего выступления на коллеги Генпрокуратуры президент Анатолий Бибилов заявил о массированной информационной атаке на прокуратуру, судебную власть и руководство республики:

«Мы видим эту массированную атаку. Это не может не сказываться на надзорном ведомстве, на его коллективе. Главная задача, которую ставят сегодня фейки в соцсетях и деструктивные силы – обесчеловечивание руководства республики, сотрудников прокуратуры и МВД, судей Верховного суда. Это делается с целью расшатать ситуацию, кто-то стремится к власти, мы видим попытки внешнего дистанционного управления», – сказал президент.

Генеральный прокурор республики Урузмаг Джагаев, в свою очередь, проинформировал президента и коллег о мерах, предпринимаемых ведомством для защиты власти. По его словам, в Южной Осетии в 2020 году было возбуждено два уголовных дела за клевету на представителей властных структур:

«В прошлом году возросло количество заявлений по преступлениям против свободы, чести и достоинства личности. Клеветой в основном занимались в соцсетях пользователи, не проживающие в республике, или лица, находящиеся за пределами республики», – цитирует Урузмага Джагаева информагентство «Рес».

По словам прокурора, материалы по 17 заявлениям на клевету были направлены в совместный с Россией координационный центр для проведения лингвистической экспертизы. В результате проверки было выявлено, что 13 из них принадлежат одному лицу.

Интересно, кто бы это мог быть? Может, Руслан Тотров – журналист, политический редактор интернет-издания «Основа»? Его материалы, посвященные югоосетинской проблематике, руководство республики приняло близко к сердцу. Настолько близко, что из Цхинвала во Владикавказ специально приехал заместитель министра обороны республики, человек из ближайшего окружения президента, и избил журналиста. Чем не кандидат в обвиняемые за клевету? Впрочем, эта «версия» Руслана Тотрова не заинтересовала:

«Все вот эти их игрища, честно тебе скажу, уже большого интереса не представляют. К слову о клевете, я тебе напомню, что когда у себя в «Основе» мы первые опубликовали результаты экспертизы Министерства обороны по телу Джабиева, президент Южной Осетии лично пришел в комментарии в Facebook и обвинил нас в распространении фейковой информации. Тогда мы сказали: «Хорошо, господин президент, вот вам скриншоты этой экспертизы, теперь мы ждем от вас извинений, потому что вы нас обвиняете в распространении клеветы». То есть давайте тогда будем точно говорить, с чьей стороны началось распространение клеветы на СМИ?»

Президент отвел часть своего вступления оппозиции и сложившейся в республике общественно-политическую ситуацию. Анатолий Бибилов заявил, что для «оппонентов сегодня главным является раскол общества».

«Если бы не было смерти Инала Джабиева, то оппозиции просто нечего было бы сказать. И потому они держат этих бедных женщин на площади. Они хотят на горе семьи заработать политические дивиденды», – отметил Бибилов.

Депутат парламента Давид Санакоев – один из парламентариев, которые вот уже как пять месяцев бойкотируют заседания, требуя отставки генерального прокурора, как ответственного за смерть Инала Джабиева – тридцатилетнего мужчины, до смерти замученного силовиками во время допроса в конце августа прошлого года. Не дождавшись объективного расследования дела, мать и вдова Инала Джабиева объявили бессрочную акцию протеста на центральной площади Цхинвала. Санакоев считает, что президент явно запамятовал количество скандалов и кризисных ситуаций, которые он успел сотворить за время своего президентства:

«А цнелисский кризис? На 100% это его вина. Ему жаловались жители Цнелиса, его предупреждали депутаты, чтобы он выставил на этом участке границы заграждения. Но он и слышать никого не хотел, и вот благодаря президенту на нашей территории теперь установлен грузинский пост. А побоище в тюрьме? А как он отреагировал на решение депутатов воспользоваться своим конституционным правом выразить недоверие министрам юстиции и внутренних дел? Какое давление тогда оказывалось на депутатов? Это, по мнению президента, тоже нормально? Не депутаты вывели семью Джабиевых на площадь, а исполнительная власть, силовики, которые уже настолько берега потеряли, что начали пытать и убивать людей. Президент обещает справедливое расследование, но на деле мы видим обратное – круговую поруку. Президент и силовики явно защищают друг друга. Нет никакого раскола в обществе, как говорит Анатолий Ильич. У нас просто власть отделилась от народа, она возомнила себя, чуть ли не отдельным привилегированным сословием, которому все позволено. От этого и кризис».

Политологу Дине Алборовой резанула слух следующая фраза президента: «Власть может быть любой, но не слабой…». По ее мнению, это плохой знак. Алборову настораживают подобные высказывания, потому что когда власти начинают надувать щеки, демонстрировать обществу свою силу и решимость ее применить, как правило, они плохо заканчивают:

«Власть должна быть легальная и легитимная. Вот эти две составляющие должны быть обязательно. Когда власть перестает быть легитимной, она начинает опираться на силовое давление. Но это не значит, что она сильная, наоборот, власть показывает этим свою слабость. А дальше по законам физики – чем больше давление, тем больше сопротивление. Такие вещи очень важно не допускать. До поры до времени можно решать свои вопросы силовыми методами, но долго это не работает. Это приводит к кризисам и социальным взрывам, чему не раз мы были свидетелями. Это элементарные вещи, их все знают, но у нас почему-то игнорируют. Мне это представляется, как большие мощные грабли, на которые каждый раз наступают наши политики. Каждый раз. К сожалению, исключений я пока не вижу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия