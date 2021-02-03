Игра престолов в Союзе регби

Конфликты в Союзе регби Грузии набирают новые обороты. Сторонники ветерана Ираклия Абусеридзе, обвинявшие экс-президента организации Гочу Сванидзе в нецелевом использовании бюджетных средств, объединились с ним против третьей силы, желающей, по их мнению, захватить власть в союзе.

«Никаких криминальных действий в Союзе регби не было», – заявил бывший президент организации Гоча Сванидзе журналистам, входя в здание Тбилисского городского суда. Сегодня его допрашивали в качестве свидетеля по делу о возможной растрате государственных средств и имущества. Соответствующее расследование прокуратура начала еще в марте прошлого года на основании информации Службы аудита Грузии. В отчете речь идет о закупке продуктов питания для спортсменов по завышенным ценам у структур, близких к бывшему руководству Союза регби, о суммах, выдававшихся на нецелевые командировки, а также о передаче под строительство жилых корпусов земель, отведенных под строительство спортивных площадок. Отчет этот охватывает период с 2014-го по 2018-й год, говорит прокурор Папуна Кереселидзе:

«Я подтверждаю, что было проведено несколько десятков следственных мероприятий по данному уголовному делу. Были допрошены свидетели, но на данном этапе от конкретики я воздержусь. После принятия итогового решения мы сообщим об этом общественности».

Сам Сванидзе, четыре года (до августа 2020-го) занимавший пост президента Союза регби, отрицает какую-либо причастность к незаконным действиям. После сегодняшнего допроса он заявил журналистам:

«Первое заседание суда (по данному делу) состоялось еще летом прошлого года. Тогда мы подали иск по поводу неточностей, которые в своих отчетах допустила Служба государственного аудита. Это дело давно уже можно было решить. Мой допрос – это один из важнейших факторов и условие для его завершения. Ничего плохого я не жду, а если что-то такое и произойдет, ничего общего с законом у этого решения не будет, это я заявляю с полной ответственностью».

Между тем, ветераны и многие действующие регбисты еще в прошлом году утверждали, что несколько лет тщетно пытаются бороться с незаконными действиями руководства союза, стараясь не выносить конфликт за пределы организации. Однако из-за возникшего в 2020-м финансового кризиса, приняли решение заявить о проблеме во всеуслышание. Спортсмены, обвинившие Гочу Сванидзе и некоторых членов Совета регби в нецелевых тратах, потребовали их отставки. Часть представителей организации приняли решение провести выборы и 30 декабря (2020-го года) на должность президента был назначен ветеран Ираклий Абусеридзе. Кроме него за этот пост боролись экс-вице-президент Бачо Хурцидзе и Гоча Сванидзе. Кстати, последний позже предложил Абусеридзе мир, и конфликтующие стороны объединились против третьей силы, желающей, по их утверждениям, захватить власть в союзе, заявляя, что это приближенные к правящей партии люди. Теперь, по их мнению, эту версию подтвердит отказ Агентства гражданского реестра зарегистрировать Абусеридзе в качестве президента союза. Несколько дней назад в этом ведомстве заявили о неточностях в предоставленной новоизбранным президентом документации:

«Согласно документам, представленным в Государственный реестр, Союз регби Грузии провел свое первое собрание (по вопросу назначения даты выборов) 24 февраля 2020 года, но из-за отсутствия кворума собрание не состоялось. В таком случае устав допускает повторное рассмотрение вопросов, поднятых на первом собрании, оно должно быть проведено не позднее, чем через 30 дней. Однако состоялось оно не через 30 дней, а через 10 месяцев. Это стало одной из причин приостановки рассмотрения заявления Ираклия Абусеридзе».

Кстати, завтра Агентство гражданского реестра должно принять окончательное решение о регистрации Абусеридзе в качестве президента Союза регби. Сторонники Абусеридзе, между тем, утверждают, что у них была устная договоренность с Минспорта о проведении заседания позже указанного срока, а вызов Гочи Сванидзе в суд связывают с попыткой внести раздор в ряды примирившихся сторон.

Тем временем часть членов Союза регби не требуют проведения нового голосования. На пост президента они планируют выдвинуть ветерана регби и действующего депутата от «Грузинской мечты» Давида Качарава. И новые выборы придется провести, уверены они, если Агентство гражданского реестра завтра откажется регистрировать Абусеридзе. Кстати, его сторонники планируют провести завтра акцию с соответствующим требованием.