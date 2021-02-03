Открытые двери для «аномальной» оппозиции

«Грузинская мечта» сегодня заслужила одобрение послов США и ЕС в вопросе отсрочки приостановления депутатских полномочий оппозиционеров, бойкотирующих парламент. Западные дипломаты высказали свое мнение в парламенте, выслушав годовой отчет спикера Арчила Талаквадзе.

Несмотря на пандемию, парламент Грузии активно выполнял свою главную функцию – законотворчество, считает спикер парламента Арчил Талаквадзе. Сегодня перед правительством, аккредитованными в стране дипломатами и неполным депутатским составом он предстал с годовым отчетом. В непростых условиях, как следует из отчета спикера, парламент провел 51 (пятьдесят одно) пленарное заседание и принял 515 законов.

Заслугой правящей «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе считает как успешную борьбу с пандемией, так и проведенные в октябре прошлого года парламентские выборы по новой избирательной системе. Из слов спикера, который продолжил длинный перечень заслуг правящей силы в борьбе с оккупацией, в стремлении к демократическим ценностям и интеграции в евроатлантические структуры, следует, что стране повезло с властью, но не повезло с оппозицией:

«Оппозиция не желает быть оппозицией, что для демократических систем – невероятная аномалия. Бойкотом парламенту они сказали обществу: «Вы за нас проголосовали, но мы не хотим работать, но хотим, чтобы нас финансировали, и готовы тратить деньги из тех налогов, которые вы платите». Это, согласитесь, нездоровое отношение. Эта часть оппозиции стала заложником своих радикальных оценок. Мы бы хотели, чтобы парламент был представлен точно в том составе, в котором его выбрало общество. Потому мы приняли правильное решение – двери еще открыты».

Под открытыми дверями Арчил Талаквадзе имел в виду вчерашнее решение парламента отсрочить приостановление депутатских полномочий 51 оппозиционеру.

И это решение сегодня приветствовали послы США и ЕС – посредники переговоров между правящей и оппозиционными силами. Вот что заявила посол США Келли Дегнан журналистам в парламенте:

«Думаю, если партии в первую очередь будут руководствоваться интересами Грузии – проблему можно решить. Грузинский народ стоит перед многими вызовами, его беспокоит отсутствие рабочих мест, высокие цены, бедность. Согласно опросу NDI, более 75% опрошенных выразили желание, чтобы избранные ими члены парламента вместе работали над этими вопросами в парламенте. Надеемся, что партии об этом задумываются, когда рассматривают различные пути преодоления разногласий».

Хотя вопрос, когда состоится очередной раунд переговоров, остается открытым: «Грузинская мечта» готова говорить лишь о реформе избирательной системы, оппозиция вместе с этим требует проведения досрочных выборов.

«Вчерашнее решение парламента не аннулировать мандаты было правильным шагом. Это динамика для сохранения и продолжения переговоров. В то же время вчерашнее решение не обеспечивает достижения окончательного договора. Мы все еще ждем обнаружения того волшебного пространства, в котором обе стороны смогут договориться», – сказал посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

Но, судя по реакции оппозиции, магическому разрешению кризиса быть не скоро. Оппоненты власти с уважением отнеслись к мнению дипломатов, но остались на своей позиции. «Грузинская мечта» должна пойти на реальные уступки – так считает один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе:

«Если все это «Грузинская мечта» сделала для того, чтобы оставить пространство для следующего раунда переговоров и достижения соглашения на нем, то это, безусловно, будет позитивный момент. А если все это делается для того, чтобы продолжить подкуп оппозиционеров для их вхождения в парламент, такие игры страну еще больше загонят в тупик».

Отсрочкой прекращения полномочий оппозиционерам «Грузинская мечта» показала слабость, считает политолог, соучредитель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе. Он не исключает, что правящая сила для сохранения мнимой многопартийности еще не раз будет выносить на формальное голосование вопрос об аннулировании депутатских мандатов оппозиции, а потом проваливать вопрос. Она будет опираться на то, что в Конституции нет записи об автоматическом удовлетворении заявления депутатов об отказе от мандата, и там не указан также срок рассмотрения этого заявления. Но так долго не может продолжаться, считает Георгий Рухадзе:

«Оппозиция сейчас чувствует свое преимущество. Как только эти двери парламента закроются (после окончательного решения об аннулировании мандатов), мы все окажемся перед глухими стенами, которые нужно будет проламывать, чтобы не оказаться в однопартийной стране. За этим и последуют другие заявления послов США и ЕС о том, что в условиях однопартийного парламента страна не сможет жить. Если оппозиция продолжит оставаться на улице, будут ли (ее представители) на бумаге числиться депутатами или нет – это не будет иметь значения. В конечном счете, все это приведет к досрочным выборам».

Но когда это произойдет, у Георгия Рухадзе нет ответа.