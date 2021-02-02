Конституционный маневр «Грузинской мечты»

В первый день весенней сессии парламента «Грузинская мечта» провалила голосование по приостановлению полномочий 51 оппозиционному депутату. Лидеры правящей силы такое решение объяснили желанием дать еще одну возможность колеблющимся депутатам из рядов бойкотирующей парламент оппозиции. Решение приветствовали впервые принявшие участие в парламентской работе лидеры «Граждан» Алеко Элисашвили и Леван Иоселини.

Интриги и томительных ожиданий лишил людей, следящих за политическими процессами в стране, лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе. Перед началом первого заседания весенней сессии, на котором первым пунктом значилось голосование по приостановлению полномочий 51 депутата, Кобахидзе сообщил о решении политсовета «Грузинской мечты» намеренно провалить голосование. Причин для сохранения депутатских мандатов за бойкотирующей парламент оппозицией, как сказал лидер правящей силы, несколько: мнение западных партнеров, интересы проголосовавших за оппозицию избирателей, следование принципу демократического развития страны. Одна из названных Ираклием Кобахидзе причин привлекла особое внимание.

«У нас есть информация, что около 20 оппозиционеров хотят войти в парламент, но из-за шантажа и буллинга они до сих пор не могут сделать этот шаг. Потому мы считаем целесообразным дать этим депутатам еще одну возможность сохранить парламентские мандаты».

При этом Кобахидзе, а он – специалист по конституционному праву, заверил, что «Грузинская мечта» обладает большим ресурсом по разруливанию ситуации без нарушения Конституции и парламентского регламента.

В ходе формального голосования самое большое внимание привлекли к себе дебютанты заседания – депутаты Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани из партии «Граждане». Они прервали бойкот 29 января, заключив меморандум с правящей силой о фундаментальных реформах избирательной системы.

«Гражданину» Алеко Элисашвили слово предоставили сразу после открытия заседания. Он говорил о нелегком пути к парламенту и о верности служению народу. В доказательство этому Элисашвили в ходе выступления дважды повторил свой номер мобильного телефона, сказав, что он будет всегда включен и граждане смогут к нему обращаться в любое время. Коснулся Алеко Элисашвили и злободневной для оппозиции темы – о подтасованных выборах:

«Выборы 31 октября были сфальсифицированы. Если так, то почему мы здесь? Потому что мы хотим, чтобы сфальсифицированные 31 октября выборы были последними подтасованными выборами в истории Грузии. И меморандум, заключенный нами с «Грузинской мечтой» – этому гарантия. Я хочу попросить наших коллег из оппозиции, чтобы они перестали нас порицать и осуждать все наши поступки. Если им что-то не нравится в соглашении, пусть сделают больше, их гораздо больше нас, их 54. Пусть больше вырвут у «Грузинской мечты», заставят ее отступить и внесут в договор еще больше полезных для страны пунктов. Мы это будем только приветствовать».

Приветствовали новоиспеченные депутаты и решение «Грузинской мечты» воздержаться сегодня от приостановления полномочий депутатам.

И хотя оппозиционеров Элисашвили и Иоселиани депутаты большинства хвалили за высокую сознательность и ответственность перед избирателями, это не спасло их от жестких нападок, а в случае главы комитета по вопросам образования Теи Цулукиани, и от горького розыгрыша.

«Батоно Алеко, вы здесь показали высокий стандарт демократии – как нужно общаться с народом, и даже продиктовали номер вашего телефона», – сказала Цулукиани, не снимая светло-розовую медицинскую маску, цвет которой, как и само предисловие председателя комитета, не предвещали подвоха. Цулукиани сказала, что тоже хочет последовать примеру Элисашвили, и стала диктовать номер своего, по ее словам, мобильного телефона. При этом Цулукиани номер повторила дважды, после чего призналась, что этот номер принадлежит ярому критику «Мечты», гендиректору «ТВ Мтавари» Нике Гварамия.

«Записали? Только это не мой номер, а Ники Гварамия, звоните ему, и что он скажет вам о том, сфальсифицированы были выборы или нет, то и повторяйте. Если выборы подтасованы, что вы здесь делаете?» – с торжеством победителя повернулась Цулукиани к новоиспеченным депутатам, а потом, назвав это вопрос риторическим, перешла к развернутому обоснованию того, почему поддерживает решение своей партии не удовлетворять заявления оппозиции об отказе от депутатских мандатов.

Не потому, что горит желанием во что бы то ни стало сохранить депутатство тем оппозиционерам, которые, по ее словам, «запирали детей в тюрьмах и насиловали там», которые «сдали грузинские территории российским оккупантам и хотели уступить стратегические высоты и часть монастырского комплекса Давид-Гареджи на несогласованном участке грузино-азербайджанской границы». Бывший министр юстиции Цулукиани тяжелым обвинениям в адрес оппозиции, в основном «Нацдвижения» и «Европейской Грузии», противопоставила призывы западных партнеров и рекомендацию президента Саломе Зурабишвили – не спешить с приостановлением оппозиционерам депутатских мандатов.

А главное, Цулукиани учитывает рекомендацию послов США и ЕС не ставить крест на переговорах по разрешению кризиса. Но, внимая этому совету, депутат Тея Цулукиани все же не удержалась от соблазна нанести оппозиции в конце своего выступления неожиданный удар, который многие сочли даже задевающим мужское самолюбие:

«Сегодня «националы» и их отростки призывают нас приостановить им полномочия. Вот только ради этого не стоит им давать сегодня такого бонуса. Соответственно, этот путь является правильным, и я его поддерживаю. Мы сегодня не упрашиваем их, мы лишь воздерживаемся от приостановления полномочий, говоря: двери открыты, приходите и садитесь, если, извините за выражение, у вас есть потенция. Но этого нет, ведь когда ты импотент, ты не можешь обладать политическими возможностями. А если они есть, то приходи и садись!»

А далее, в доказательство того, что парламент четко следует регламенту, несмотря на заранее известное решение, депутаты приступили к голосованию по каждому заявлению оппозиционных депутатов. Законодателями от «Мечты» пришлось пятьдесят один раз нажать на кнопку «воздержаться». Оппозиционные депутаты от «Граждан» и «Европейских социалистов» иногда голосовали «против».

Тем самым, заключили в оппозиции, «Грузинская мечта» нарушила пятый пункт 39-й статьи Конституции Грузии. Он гласит, что «депутату досрочно приостанавливается полномочие в случае, если он лично обратится с заявлением по этому поводу». Представитель «Нацдвижения» Тинатин Бокучава придуманный правящей силой выход из ситуации назвала абсурдной спекуляцией:

«Каждый оппозиционный депутат еще тогда принял решение, когда написал заявление. Мы ожидали, что эти заявления будут удовлетворены на основании конституционных норм. Сегодняшний день еще раз показал: «Грузинскую мечту» не интересуют ни добросовестность в процессе переговоров, ни уважение конституционных норм».

Представители прошедших в парламент оппозиционных партий отмечали, что не намерены вести политические торги с «Грузинской мечтой», и от нее на переговорах ждут согласия на проведение досрочных выборов.

Принимая во внимание то, что представители «Гирчи» накануне даже обратились с просьбой к властной партии не голосовать за приостановление оппозиционерам депутатских полномочий, есть ожидания, что именно они вскоре тоже войдут в парламент. Один из лидеров «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили сегодня заявил, что ждет пятого раунда переговоров и не видит смысла во вхождении в парламент, если там не будет необходимого для реформы избирательной системы конституционного большинства из 113 депутатов. А на сегодняшний день в парламенте 96 депутатов («Грузинская мечта» – 90, «Европейские социалисты» – 4 и «Граждане» – 2).

Когда состоится очередной раунд переговоров и когда в повестке дня вновь станет вопрос голосования по приостановлению депутатских полномочий оппозиционерам, остается неизвестным.