В «Индексе демократии» Грузия опустилась до уровня Либерии и Непала

Грузия заняла 91-е место среди 167 стран мира в обновленном «Индексе демократии» (Democracy Index 2020), составленном экспертами британской компании Economist Intelligence Unit.

Как пишет «Новости-Грузия», в новой редакции рейтинга Грузия потеряла еще две позиции. Важно, что эксперты аналитического подразделения журнала The Economist уже третий год подряд отмечают падение грузинской демократии. В 2018 году страна ухудшила свои позиции сразу на 11 пунктов. После этого Грузия занимала 89-е место в течение двух лет.

В 2020 году Грузия осталась в группе стран с «гибридным режимом», оказавшись между Либерией (90-е место) и Непалом (92-е место). Общий показатель страны составляет 5,31 балла, а в 2019 году он был оценен в 5,42 балла.

Армения в обновленном «Индексе демократии» обогнала Грузию, заняв 89-е место. Азербайджан находится на 146-й строчке, Россия – на 124-й, а Турция – на 104-й. Первую пятерку в рейтинге представляют Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Канада.

В целом Economist Intelligence Unit указывает, что пандемия вызвала беспрецедентный откат демократических свобод в 2020 году. Причина – коронавирусные ограничения, вводимые правительствами разных стран. Сейчас только 8,4% населения Земли живут при полной демократии, тогда как в авторитарных режимах – около 66%..

При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям: выборы и плюрализм; деятельность властей; политическая культура; гражданские свободы; влияние населения на политику. В зависимости от балла, полученного путем усреднения групповых показателей, все страны делятся на четыре группы: