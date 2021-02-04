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Администрацию правительства Грузии возглавил Каха Кемоклидзе
Новым руководителем Администрации правительства Грузии стал Каха Кемоклидзе. Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария.
Кемоклидзе – бывший сотрудник МВД Грузии. С 2018 года он возглавлял информационно-аналитический департамент ведомства. В июле 2019 года был назначен начальником аппарата Совета национальной безопасности. В течение многих лет Кемоклидзе представлял Грузию на Женевских дискуссиях по безопасности.
Экс-глава Администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили покинула должность в ноябре прошлого года. Она отметила, что уходит с госслужбы после 13 лет «чрезвычайно интересной и полной вызовов деятельности».
Другие новости дня
Левана Иоселиани утвердили вице-спикером парламента Грузии
Один из лидеров оппозиционной партии «Граждане» Леван Иоселиани стал вице-спикером парламента Грузии. Решение депутаты утвердили единогласно – 87 голосами «за».
Ранее еще одним вице-спикером от оппозиции стал Автандил Энукидзе – член «Европейских социалистов». Вице-спикерами от правящей партии «Грузинская мечта» являются Гия Вольский, Каха Кучава и Давид Сергеенко.
Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
В парламент вошли лишь две оппозиционные партии с шестью мандатами – «Граждане» и «Европейские социалисты».
COVID-19 в Грузии: 583 новых случая, 671 выздоровел
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3240. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 19 пациентов.
За сутки в стране выявили 583 новых случая коронавируса (днём ранее – 688). Было проведено 6688 PCR-тестов и 9917 экспресс‐тестов на антиген (всего – 16 605).
Выздоровел еще 671 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 260 480, выздоровевших – 251 748.
В режиме карантина остаются 430 человек, в ковид-гостиницах – 277, в стационарах – 2341.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 3,51%, за последние 14 дней – 4,41%, за последнюю неделю – 3,79%.
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о решении отменить некоторые ковид-ограничения раньше запланированного срока.
Американские сенаторы предлагают ввести санкции за отравление и арест Навального
Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США законопроект "О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность". В нём, в частности, предлагается наложить адресные санкции на российских официальных лиц, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального и к разработке в России боевого отравляющего вещества "Новичок".
Согласно документу, в течение 90 дней после принятия закона президент США должен наложить санкции на причастных к отравлению Навального и попыткам скрыть факт покушения. Речь идёт о заморозке активов, запрете на въезд в США и запрете американским гражданам и организациям вести дела с включёнными в санкционный список. Отдельные санкции могут быть введены в связи с разработками и использованием "Новичка", которым, как установили эксперты, был отравлен Навальный.
Законопроект также предусматривает, что в течение 180 дней после его принятия президент должен представить в Конгресс два доклада - об обстоятельствах убийства в 2015 году в Москве оппозиционера Бориса Немцова, с указанием лиц, предположительно причастных к нему, и о "личном богатстве" президента России Владимира Путина и его родственников.
В документе также содержится призыв к Госдепартаменту добиваться от Германии остановки строительства газопровода "Северный поток-2", а также к властям России - освободить Алексея Навального, которому суд в Москве 2 февраля заменил условный срок по уголовному делу на реальный. О конкретных санкциях в связи с газопроводом и арестом Навального не говорится.
О сроках рассмотрения документа, среди соавторов которого демократ Крис Кунс, республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио, пока не сообщается.
- Ранее соратник Навального Владимир Ашурков направил президенту Джо Байдену список из 35 лиц, против которых, по мнению Фонда борьбы с коррупцией, США следовало бы ввести санкции. В списке не только чиновники, которые могли иметь отношение к организации отравления Навального, но и бизнесмены из окружения Путина. Навальный неоднократно заявлял, что выступает за точечные санкции Запада против олигархов, имеющих существенные активы за пределами России.
- Навальный обвиняет в своём отравлении, после которого он 3 недели провёл в коме, сотрудников ФСБ. Он убеждён, что его не могли отравить без прямого указания или без ведома Путина. Российские власти отрицают сам факт отравления.
Задержан написавший на памятнике «Навальному свободу!»
Во Владивостоке полиция задержала местного жителя, которого подозревают в том, что он написал на памятнике в центре города «Навальному свободу!». Следователи возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Приморью.
По версии следствия, задержанный сделал надпись чёрным скотчем на постаменте памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, расположенном на центральной площади Владивостока. Утром 3 февраля её убрали работники муниципальных служб.
Полиция изучила записи камер видеонаблюдения и установила личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, говорится в сообщении.
3 февраля полиция завела дело о вандализме в отношении жителя Южно-Сахалинска Жаргала Будаева. Его обвиняют в том, что он нанес на постамент с пушкой надпись «Путин, уходи». Об этом сообщает «ОВД-Инфо». По статье о вандализме ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Вчера надпись «Путин – вор» появилась на памятнике Владимиру Ленину в центре Томска. Кто её сделал– неизвестно. Журналисты «Агентства новостей ТВ2» сделали фото вечером 3 февраля.
- Акции за освобождение политика Алексея Навального и политзаключенных прошли 31 января в более, чем 20 городах Сибири и Дальнего Востока.
Транспорт, рынки, школы и рестораны: новый план снятия ограничений в Грузии
Власти Грузии приняли решение отменить некоторые ковид-ограничения раньше запланированного срока. Как пишет «Новости-Грузия», уже с понедельника, 8 февраля, во всех городах страны возобновится работа общественного транспорта, а также непродовольственных рынков и ярмарок. Об этом премьер Георгий Гахария сообщил сегодня до начала заседания правительства.
«С понедельника, 8 февраля, в масштабах всей Грузии будет полноцено задействован городской транспорт. Это означает, что в Тбилиси, Рустави и Кутаиси будет запущен муниципальный транспорт – метро, автобусы и маршрутки. Кроме того, полностью заработают рынки», – заявил Георгий Гахария.
Еще через неделю, с 15 февраля все школы в Грузии вернутся к очному обучению. Кроме того, рестораны и кафе смогут обслуживать клиентов на открытых пространствах.
«С 15 февраля наши дети продолжат обучение в классах по всей Грузии. Дети продолжат учиться в классах в Тбилиси, Рустави и Кутаиси. Также с 15-го числа объекты питания, включая рестораны, смогут работать на открытом пространстве», — заявил премьер.
При этом, по его словам, в стране будет действовать «карантин выходного дня» - общественный транспорт, рынки и рестораны не будут работать по субботам и воскресеньям. Ранее аналогичное решение было принято и по торговым центрам.
Премьер отметил, что решение о смягчении ограничений принято с учетом уменьшения случаев заражения коронавирусом.
На заседании правительства также стало известно, что в два раза увеличится штраф за повторное нарушение «масочного режима» – с 20 до 40 лари.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения поэтапно отменили с 23 мая, но вновь стали вводить осенью – на фоне «второй волны» эпидемии.
- C 28 ноября 2020 года правительство ввело «частичный локдаун» в стране. Часть ограничений отметили лишь с 1 февраля 2021 года.
12-летняя девочка, пропавшая накануне в Абхазии, найдена
В Абхазии найдена пропавшая накануне 12-летняя жительница Очамчире Александра Гварамия. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
Задержан Инал Гамахария, который, по информации ведомства, насильственном путем удерживал девочку.
«Оперативно-розыскные мероприятия проведены силами личного состава МВД Абхазии, службы государственной безопасности и МЧС РА под личным контролем руководителей ведомств. По данному факту будет предоставлена дополнительная информация», – заявили в абхазском МВД.
В «Индексе демократии» Грузия опустилась до уровня Либерии и Непала
Грузия заняла 91-е место среди 167 стран мира в обновленном «Индексе демократии» (Democracy Index 2020), составленном экспертами британской компании Economist Intelligence Unit.
Как пишет «Новости-Грузия», в новой редакции рейтинга Грузия потеряла еще две позиции. Важно, что эксперты аналитического подразделения журнала The Economist уже третий год подряд отмечают падение грузинской демократии. В 2018 году страна ухудшила свои позиции сразу на 11 пунктов. После этого Грузия занимала 89-е место в течение двух лет.
В 2020 году Грузия осталась в группе стран с «гибридным режимом», оказавшись между Либерией (90-е место) и Непалом (92-е место). Общий показатель страны составляет 5,31 балла, а в 2019 году он был оценен в 5,42 балла.
Армения в обновленном «Индексе демократии» обогнала Грузию, заняв 89-е место. Азербайджан находится на 146-й строчке, Россия – на 124-й, а Турция – на 104-й. Первую пятерку в рейтинге представляют Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Канада.
В целом Economist Intelligence Unit указывает, что пандемия вызвала беспрецедентный откат демократических свобод в 2020 году. Причина – коронавирусные ограничения, вводимые правительствами разных стран. Сейчас только 8,4% населения Земли живут при полной демократии, тогда как в авторитарных режимах – около 66%..
При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям: выборы и плюрализм; деятельность властей; политическая культура; гражданские свободы; влияние населения на политику. В зависимости от балла, полученного путем усреднения групповых показателей, все страны делятся на четыре группы:
- полные демократии — более 8 баллов;
- неполноценные демократии — более 6 баллов;
- гибридные режимы — более 4 баллов;
- авторитарные режимы.
Зеленский: запрет трёх телеканалов не угрожает другим медиа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил руководителей крупнейших украинских телеканалов, что решение о санкциях в отношении трёх медиа-структур не угрожает свободе СМИ.
"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Одновременно секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в среду, что возможны санкции и против других "антиукраинских каналов", которых, по его словам, в стране "очень много", передаёт "РБК-Украина".
2 февраля Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми он формально владеет. При этом считается, что реально эти три общенациональных канала контролирует глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, которого называют кумом российского президента Владимира Путина.
Санкции, среди прочего, предполагают блокировку активов, запрет на вывод капиталов из страны, прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм.
Как сказал Зеленский, решение о санкциях "имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями". Медиаменеджеры, с которыми он общался в среду, выразили поддержку принятым мерам. По их словам, попавшие под санкции телеканалы "давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации".
Виктор Медведчук, комментируя действия администрации Владимира Зеленского, заявил, что украинский президент "встал на стезю диктатуры и узурпации власти". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва осуждает решение по блокировке каналов, и подчеркнул, что это те события, на которые следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным объединениям.
Решение Киева о санкциях прокомментировал также офис верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. "Тогда как усилия властей Украины по защите территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций с информацией являются законными, это не должно происходить за счет свободы СМИ, но должно совершаться с полным соблюдением всех основных прав и свобод и международных стандартов", - говорится в заявлении офиса Борреля. В руководстве ЕС отметили, что будут контактировать с украинскими властями, чтобы получить больше информации по ситуации.
Абхазское МВД разыскивает 12-летнюю Александру Гварамия
Правоохранительные органы самопровозглашенной республики Абхазия проводят оперативно-розыскные мероприятия в связи с пропажей жительницы города Очамчири Александры Гварамия 2008 года рождения.
«3 февраля, примерно в 13:00 часов вышла из дома по ул. Акармарская в г. Очамчыра и пропала Гварамия Александра Денисовна, 2008 года рождения. Последний раз девочку видели около 14:00 часов в районе железнодорожного моста в г. Очамчыра», - сообщает МВД.
Оперативно-розыскные мероприятия под руководством министра внутренних дел Дмитрия Дбара проводятся силами УУР и СОБР МВД, оперативными подразделениями Очамчирского, Ткварчельского и Гальского РОВД, с привлечением кинологической службы УЦ МВД.
По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка насильственном путем удерживается жителем города Очамчири Иналом Мурмановичем Гамахария, 2001 года рождения.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения Гварамия Алесандры или данные о Гамахария Инале, просят сообщить в дежурную часть МВД или на Линию доверия МВД.
Совет ЕС не исключил последствий для России из-за приговора Навальному
Руководство Евросоюза намерено обсудить дальнейшие шаги в отношении России в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному.
В заявлении Совета ЕС, распространенном в среду, говорится, что Брюссель осуждает решение российских властей назначить Навальному реальный срок. Вердикт российского суда в ЕС назвали неприемлемым, политически мотивированным и идущим вразрез с международными обязательствами России в сфере защиты прав человека. «Суд в Страсбурге уже постановил, в своем определении в 2017-м году, что преследование господина Навального было предвзятым и очевидно безосновательным», - отмечается в тексте на сайте Евросовета.
В Брюсселе призвали немедленно и без всяких условий освободить Алексея Навального, как и «всех тех активистов и журналистов, задержанных при попытке реализовать свои права на мирные собрания и свободное выражение мнений».
«Происходящие события подтверждают сохраняющуюся негативную тенденцию к сокращению пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации. Европейский Союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании своего совета по иностранным делам и обсудит его возможные последствия и дальнейшие действия», - подчеркивается в заявлении Евросовета.
4 февраля начнется визит в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Ранее он заявил, что будет говорить о происходящем с руководством России и надеется встретиться с Алексеем Навальным. По информации Французского международного радио, возможность такой встречи действительно обсуждается. «Заключение Алексея Навального под стражу не согласуется с международными обязательствами России соблюдать верховенство права и основополагающие свободы», - написал Боррель в Твиттере.
Приговор Алексею Навальному осудили многие мировые политики. Германия в среду предупредила, что Россия может столкнуться с новыми санкциями со стороны ЕС из-за тюремного срока для Навального. «После вынесенного решения будут консультации с партнерами по ЕС. Не исключены дальнейшие санкции», - заявил в среду пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.
- Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отправить Алексея Навального в колонию. Условное наказание, которое он получил по делу «Ив Роше» в 2014 году, заменили на 3,5 года колонии общего режима. Оппозиционер должен провести в заключении более двух с половиной лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев провел под домашним арестом. Также зачтут время его пребывания под стражей с 17 января. Тогда Навальный был задержан в Москве по возвращении из Берлина, где он проходил лечение после отравления в России боевым веществом группы «Новичок». Российский власти отрицают факт отравления. Уголовное дело не возбуждено.
COVID-19 в Абхазии: 64 новых случая, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 464 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 64 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человека, 93 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека медиками оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 1954 года рождения, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция тяжелой формы, а также двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на всю проведенную терапию, мужчина умер 2 февраля.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 38, в сухумском российском военном госпитале - 32 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11 684 человека. 179 летальных случаев. Выздоровели 10 334 человека.
Правнук Муссолини подписал контракт с молодёжной «Лацио»
Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини, подписал контракт с молодежной футбольной командой "Лацио". Романо Флориани Муссолини недавно исполнилось 18 лет. В команде он играет на позиции правого защитника. Ранее футболиста дважды вызывали на матчи молодёжной "Лацио". Сам он, по данным журналистов, нацелен на профессиональную спортивную карьеру.
Тренер команды в разговоре со СМИ назвал спортсмена многообещающим и отметил, что не видит проблемы в его фамилии.
В спортивных кругах Италии ведутся разговоры о том, что будет, если правнук Муссолини будет играть в основном составе "Лацио". Фанаты римской команды придерживаются ультраправых взглядов и часто демонстрируют это на трибунах во время матчей. Например, в 2019 году перед матчем Кубка Италии с "Миланом" радикально настроенные болельщики развернули баннер с надписью "Слава Бенито Муссолини".
Диктатор и вождь (дуче) Бенито Муссолини – лидер Национальной фашистской партии. С 1922 по 1943 год занимал пост премьер-министра. После свержения с 1943 по 1945 год возглавлял Итальянскую социальную республику – часть территории Италии при поддержке Германии. В апреле 1945 года, за два дня до смерти Гитлера, Муссолини расстреляли итальянские партизаны.
Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Беларусью, увеличении количества авиарейсов в Минск и возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией.
Как сообщила пресс-служба правительства РФ, решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
«Интерфакс» пишет что, принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва-Ереван, четыре рейса в неделю).
С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.
С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.
С 8 февраля также будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Кыргызстан по маршруту Москва-Бишкек с одного рейса в неделю до трех рейсов в неделю.
Байден отменил три указа Трампа об иммиграционной политике
Во вторник президент Джо Байден подписал три указа, касающиеся иммиграционной политики США. Изменения коснулись процедуры предоставления убежища на границе США и Мексики, некоторых правил легальной иммиграции и политики воссоединения семей нелегальных иммигрантов, пишет "Голос Америки".
Один из указов, подписанных Байденом, требует пересмотра Протокола защиты мигрантов – программы, введенной в действие администрацией экс-президента Дональда Трампа. Новые правила приема заявлений о предоставлении убежища заставили вернуться в Мексику более 65 тысяч нелегальных иммигрантов. Все они находятся в приграничных городах в ожидании судебных слушаний об утверждении их статуса.
Администрация Байдена уже прекратила принимать в программу новых участников, но президент пока не сказал о том, каким образом будут обрабатываться заявки людей, которые ожидают слушаний в иммиграционном суде, находясь в Мексике.
Еще один указ касается одного из правил легальной иммиграции, принятого администрацией Трампа и затрудняющего получение права постоянного проживания в США малоимущим иммигрантам. Речь идет о так называемом правиле "государственного попечения", согласно которому иммигранты, пользовавшиеся социальными пособиями и льготами, могут получить отказ в продлении гринкарты.
По словам двух источников, знакомых с планами Байдена, это требование будет отменено.
Еще одним указом Байден объявил о создании рабочей группы, которая будет способствовать воссоединению семей нелегальных мигрантов, которых разделяли друг от друга при незаконном переходе границы. Группу возглавит Алехандро Майоркас, утвержденный министром внутренней безопасности. Ожидается, что для воссоединения разлученных детей и родителей будут выдаваться особые визы либо будут использованы другие формы иммиграционной помощи.
СГБ Грузии: «Представители оккупационного режима задержали жителя села Гугутианткари»
По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, накануне, 2 февраля, в зоне грузино-осетинского конфликта, близ села Гугутианткари Горийского муниципалитета был незаконно задержан житель данного села.
В заявлении ведомства говорится, что мужчину задержали «представители оккупационного режима».
«По факту незаконного задержания, осуществленного оккупационными силами, была активирована горячая линия. О произошедшем были проинформированы Миссия наблюдателей ЕС и международные партнеры Грузии. Факты незаконных задержаний наносят ущерб обстановке безопасности вдоль оккупационной линии и непосредственно на оккупированных территориях, а также осложняют повседневную жизнь местного населения», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
В ведомстве говорят, что «ведется активная работа по немедленному освобождению незаконно задержанного лица».
- Отметим, что 5 февраля Цхинвальский суд вынесет приговор гражданину Грузии Зазе Гахеладзе, задержанному 11 июля прошлого года. Ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
Двоих членов «Грузинского марша» задержали у президентского дворца в Тбилиси
На проходящей у президентского дворца в Тбилиси акции протеста задержали двоих представителей ультранационалистического объединения «Грузинский марш». Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».
Участники акции обвиняют президента Грузии Саломе Зурабишвили в предательстве. Они говорят, что политик должна ответить на вопросы, которые накопились вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи.
В «Грузинском марше» считают, что ситуация на месте обострилась после того, как Зурабишвили в 2019 году посетила монастырский комплекс и заявила, что «необходимо срочно приступить к вопросу установления границы».
Один из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе потребовал личной встречи с президентом. «Мы устроим ад, если никто не выйдет из администрации на встречу, мы заблокируем её», – добавил Брегадзе.
- Протяженность государственной границы Грузии и Азербайджана составляет 446 км. Монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен вдоль спорного участка границы.
- В преддверии парламентских выборов 2020 года в Грузии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают. Представители оппозиции и гражданские активисты считают Мелашвили и Ильичёву политзаключенными. 28 января их отпустили под залог в 20 тысяч лари (6 тысяч долларов) на каждого.
В Южной Осетии выявили 13 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 13 новых случаев коронавируса (днём ранее – 21). Как сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, с начала пандемии всего выявлено 2834 инфицированных.
Снято с учета за сутки 12 человек, всего выздоровевших – 2024. Под наблюдением медиков остаются 810 человек.
Местные власти не сообщают о точном количестве скончавшихся от COVID-19 граждан. Ранее югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что «Южная Осетия потеряла из-за коронавируса более 60 человек».
С 15 января в югоосетинских общеобразовательных учреждениях возобновился учебный процесс. После этого три класса в общеобразовательных учреждениях Цхинвали закрыли на карантин из-за выявления учеников с коронавирусом.
Герой Британии 100-летний Том Мур умер от заражения коронавирусом
В Великобритании в возрасте 100 лет скончался ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур. Весной прошлого года он помог собрать миллионы фунтов для поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Поначалу Мур рассчитывал, что его усилиями удастся собрать одну тысячу фунтов. Но видеокадры, на которых весьма пожилой человек настойчиво проходит обещанные 100 кругов по своему саду, настолько тронули зрителей, что денежные пожертвования стали поступать от тысяч британцев - и вместо одной тысячи получилось около 33 миллионов фунтов.
Недавно стало известно, что у Мура диагностирован коронавирус.
30 апреля прошлого года Том Мур отпраздновал столетний юбилей. Несколькими днями ранее он был удостоен звания героя Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом. Летом прошлого года королева Елизавета II произвела Тома Мура в рыцари.
В Абхазии могут «точечно» возобновить учебный процесс
Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Абхазия Людмила Скорик считает возможным «точечное возобновление учебного процесса». Об этом она заявила на расширенном совещании правительства, которое проходит под председательством абхазского президента Аслана Бжания.
Скорик говорит, что «эпидемиологическая обстановка в Абхазии позволяет рекомендовать послабление ограничительных мероприятий». По её информации, за время пандемии у детей в Абхазии было подтверждено 626 случаев заражения
«Резкое снятие ограничительных мер может усугубить ситуацию. У детей при несформированном иммунном ответе могут возникнуть инфекции, которые нанесут организму непоправимый вред. Я надеюсь, Аслан Георгиевич, вы учтете наши рекомендации в отношении в том числе и детского населения», – сказала Скорик.
Главный санитарный врач считает, что «есть возможность возобновления функционирования детских дошкольных учреждений», а к запуску школьных учреждений необходимо подготовиться.
«Подготовительный этап должен включать четкие распределения детей по классам, ограничительный состав до 20 детей, сбор информации по количеству педагогов с антителами COVID-19, а также учесть проведенные кадровые установки по детским учреждениям», – заявила Скорик.
Аслан Бжания на совещании отметил, что можно приступить к открытию образовательных учреждений, так как этого ждут и дети, и их родители, но нужно проработать этот вопрос сообща.
Избитого силовиками жителя Южной Осетии обвинили в покушении на экс-главу МВД
Жителю Южной Осетии Николаю Цховребову, избитому силовиками в августе прошлого года, предъявлено обвинение в покушении на экс-главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Наниева. Об этом сообщила югоосетинская журналистка Лана Парастаева.
«Несмотря на две баллистические экспертизы, показавшие, что в автомобиль Наниева стреляли не из оружия моего сына, генпрокуратура все же предъявила обвинение ему», – рассказала Парастаевой мать Цховребова – Алла Габатова.
В обвинительном постановлении Цховребов назван «приверженцем воровской субкультуры». По версии следствия, он хотел «повысить свой авторитет в преступной иерархии и унизить авторитет органов власти».
Обвинение Цховребову предъявлено по статьям УК РФ 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов), ч.1 ст.228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере), ч.1 ст 231 (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).
- По данным югоосетинских властей, покушение на Игоря Наниева было совершено 17 августа прошлого года. В ходе расследования этого дела были задержаны более 50 человек, в том числе, Николай Цховребов и Инал Джабиев, позднее умерший от пыток и побоев.
- Ранее «Эхо Кавказа» писало, что выжившему после избиений силовиками Цховребову назначили экспертизу, чтобы выяснить, не мог ли он сам нанести себе повреждения.
Власти Грузии предупредили о «жесткой реакции» в случае самовольного открытия ресторанов
Около 200 ресторанов и кафе в Грузии 6 февраля собираются начать работу, несмотря на установленные ковид-ограничения. Об акции неповиновения предупредил в Facebook соучредитель бизнес-консультационного агентства объектов питания «Гастронавт» Леван Кокиашвили.
Он отмечает, что такое решение рестораторы приняли после того, как сорвалась встреча с представителями правительства, – пишет «Новости-Грузия».
«Вместо того, чтобы найти разумный выход, встреча с представителями власти была перенесена, она не состоялась. Исходя из того, что мы не видим другого выхода, мы решили в субботу, 6 февраля, открыть рестораны. Здесь же разъясняем, что полностью осознаем все аспекты нашего решения и нам было нелегко принять такое решение», – написал Кокиашвили.
Министр экономики Натия Турнава заявила, что в случае самовольного открытия ресторанов со стороны властей последует жесткая реакция.
«Поскольку рестораны не могут открываться в других частях Грузии, кроме Аджарии, понятно, что они недовольны, но неповиновение закону и эпидемиологическим правилам недопустимы и, конечно, вызовут жесткую реакцию», – сказала министр.
- В течение последнего времени в Грузии все чаще проходят акции протеста с требованием отменить ограничения. Волна протестов началась после того, как правительство отказалось с 1 февраля восстановить работу объектов питания, фитнес-центров, зимних курортов и общественного транспорта. В итоге в Тбилиси заработали только торговые центры и непродовольственные магазины. Правительство обещает, что их работа будет восстановлена с 1 марта или тогда, когда уровень выявляемости коронавируса стабильно не снизится до 4%. Работа кафе на улицах в настоящее время разрешена только в Аджарии, где уровень заражаемости уже несколько недель ниже 3%.
Грузия упростила правила въезда в страну для граждан Турции
Граждане Турции смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование за свой счет. Об этом сообщила министр экономики страны Натия Турнава.
Ранее грузинские СМИ сообщили, что с 15 февраля авиакомпания Turkish Airlines будет выполнять рейсы Стамбул-Тбилиси ежедневно, с 11 февраля из Стамбула в Тбилиси возобновит полеты авиакомпания Pegasus Airlines.
Отметим, что Грузия уже упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна. С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
При этом вновь действует 12-дневный карантин для граждан Грузии и иностранцев, которые посещали Великобританию в течение 14 дней до въезда в Грузию. Причина – распространение нового штамма коронавируса. Сухопутные границы Грузии по-прежнему остаются закрытыми.
Украинские провайдеры начали отключать телеканалы NewsOne, Zik и «112 Украина»
Украинские провайдеры начали отключать телеканалы «112 Украина», NewsOne и Zik, против которых введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Радіо Свобода.
О решении выключить телеканалы уже сообщили сети Lanet, «Паутина Телеком», Triolan, LocalNet. Трансляция недоступна и на сервисе Megogo.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, юридическим владельцем которых является Козак.
Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей «политической расправой над неугодными СМИ».
Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что «внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это чрезвычайная ситуация».
- Козак является соратником пророссийского политика Виктора Медведчука и владельцем этих трех каналов. Летом 2018-го «Схемы» установили связь менеджмента телеканала «112 Украина» с Виктором Медведчуком. Впоследствии окружение политика стало контролировать группу из трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Также журналисты выяснили, что Медведчук оказался совладельцем телеканалов «1+1» и «2+2».
- Виктор Медведчук – украинский политик, имеющий тесные личные связи с президентом России Владимиром Путиным. Медведчук является постоянным участником рабочих групп по конфликту на востоке Украины, но его официальный статус в этих переговорах неизвестен.
- В 2014 году в отношении Медведчука США ввели санкции. Бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниэл Фрид, комментируя журналистам вопрос поставок нефтепродуктов компанией Медведчука в США, сказал, что они проверят эту информацию.
В Кобулетском районе Аджарии зафиксирован случай бешенства
В селе Джиханджури Кобулетского района в Аджарии зафиксирован случай бешенства, сообщает Аджарское телевидение.
От укуса зараженного животного погибло три коровы. Часть жителей предполагают, что заболевание распространилось от укуса зараженного шакала.
«Новости-Грузия» пишет, что территория, где подтвержден случай бешенства – между улицей Руставели и Амирана Шаинидзе, объявлена небезопасной зоной, там введен карантин.
Национальное агентство продовольствия уже начало массовую вакцинацию против бешенства. Проведена вакцинация от бешенства домашнего скота, собак и кошек. Параллельно проводится поэтапная вакцинация жителей села.
По информации главного инспектора Аджарского регионального отделения Национального агентства продовольствия Нато Кардава, с декабря 2020 года по сей день в селе было зафиксировано три очага инфицирования бешенством. Во всех трех случаях источником заражения стал инфицированный шакал.
«До этого времени первоисточник инфицирования не найден. С целью превенции началась вакцинация в прилегающих селах – Легва, Какута и Цецхлаури», – сообщила инспектор.
Согласно закону, инфицированных бешенством животных необходимо немедленно изолировать и ликвидировать. Вакцинация и дезинфекционные работы должны быть проведены в радиусе трех километров вокруг места, где был зафиксирован случай бешенства.
До снятия карантина запрещается выводить на улицу собак и кошек, запрещается охота, недопустимо устраивать рынки и продажу мяса и молочных продуктов. Ограничения в небезопасных зонах будут сняты через 60 дней после фиксирования последнего случая заражения.
Ежегодно в Грузии прививаются от бешенства от 35 до 49 тысяч человек.
- Бешенство — смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передаётся со слюной при укусе больным животным.
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