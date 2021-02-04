Грузинские рестораторы готовятся к празднику непослушания

Несмотря на некоторые смягчение ограничений, предприниматели продолжают готовиться к субботней акции протеста. Власти предупреждают: несогласных не только оштрафуют, но и лишат субсидий.

План частичного смягчения ограничений, предлагаемый правительством, выглядит следующим образом: с 8 февраля – в Тбилиси, Кутаиси и Рустави будет запущен городской транспорт. С 15 февраля школьники в этих городах вернутся в классы, также в этот день откроются открытые площадки общепита.

Однако большинство запретов останутся в силе. Это и ограничение на работу горнолыжных курортов, и сохранение «комендантского часа» с 9 вечера до 5 утра, полный запрет на работу ТЦ, транспорта и общепита в выходные дни.

При этом власти сегодня в резкой форме призвали население к соблюдению рекомендаций эпидемиологов. Повторное нарушение масочного режима будет караться удвоенным штрафом. Кроме того, по словам премьер-министра Георгия Гахария, жесткие санкции последуют в отношении юридических лиц, которые нарушат предписание Минздрава:

«За преднамеренное нарушение правил безопасности в период пандемии организации и фирмы будут строжайше наказаны. Мы также решили, что такие организации больше не могут получать помощь и субсидии, предоставляемые в виде мер экономической поддержки. Кроме того, они больше не смогут участвовать в спонсируемых государством мероприятиях в будущем», – подчеркнул Георгий Гахария.

Предостережение премьера рестораторы приняли на свой счет. Напомним, остается в силе ультиматум 200 ресторанов, готовых в знак протеста демонстративно нарушить запрет и приступить к работе 6 февраля. Заявления премьера контрпродуктивны, считает председатель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе:

«В законодательстве не сказано, что лица, возражающие против какого-либо решения правительства, лишатся помощи государства. Это абсолютный нонсенс. Это противозаконно и не заслуживает внимания. В программе субсидирования определены все критерии, которым объект отвечает или нет. Там не написано, что если я выйду на митинг протеста, или разобью палатку перед правительственным зданием, буду исключен из общей программы. Это игра мускулами, нас запугивают, и мы по идее должны испугаться».

Позднее представители правительства попытались дезавуировать заявления премьера. По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, власти намерены просубсидировать проценты для некоторых предпринимателей, взявших кредит до 1 декабря 2020 года.

«Я не хочу, чтобы это заявление воспринималось как направленное против ресторанов, здесь обоюдная ответственность, и кому надо, тот поймет. Это относится ко всем предприятиям, которые подпадают под определенные критерии, есть разные программы», – заявила министр.

Впрочем, у большинства представителей малого бизнеса нет надежд, что анонсированные правительством меры хоть как-то улучшат положение предпринимателей. По словам Цотне Джапаридзе, управляющего компании TRAFFIC TRAVEL, власти вновь отдали предпочтение языку ультиматумов:

«Нам удалось вырвать крупицу послаблений у правительства, которое вновь желает держать под замком экономику. Сегодняшнее решение очень мало меняет в реальности – ресторанам позволят принимать гостей лишь в открытом пространстве зимой, «комендантский час» остается в силе, что означает, что транспорт будет ходить максимум до 7 вечера, вдобавок, как и прежде, ничего не будет работать в выходные дни. Это банальная попытка задуть разгоревшийся протест. Мы обязательно проведем намеченную на субботу акцию протеста».

При этом представители бизнеса напоминают, что несмотря на локдаун, бизнес на протяжении трех месяцев продолжал выплаты не только по банковским кредитам, но и платил налоги государству. Никаких льгот не было, что поставило на грань разорения сотни объектов, говорят бизнесмены.

Завершившиеся поздним вечером переговоры между правительством и бизнесом, которые обе стороны считали шансом на компромисс, не привели к конкретному результату. По словам главы Ассоциации рестораторов Шоты Бурджанадзе, встреча протекала в атмосфере жарких споров, и правительство не предоставило ресторанному бизнесу никакого плана спасения.

На вопрос о субботней акции протеста, Шота Бурджанадзе ответил, что об этом будет объявлено на брифинге завтра в 11:30.