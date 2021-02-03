Грузинские рестораны пригрозили субботой для человека

Почти две сотни ресторанов по всей Грузии намерены принять участие в акции неповиновения – открыться, если власти не проявят стремления к компромиссу. Предпринимателей особенно возмутило то, что рестораторам, работающим при гостиницах, работать разрешено.

Сотни рестораторов решили приступить к работе с 6 февраля, несмотря на запреты. Произойдет это, если Координационный совет не примет решение до субботы, или не объявит о конкретном плане восстановления общепита. При этом рестораторы заверяют, что будут соблюдать все эпидемиологические рекомендации и правила.

Председатель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе считает, что его история демонстрирует всю абсурдность происходящего:

«Меня пригласили в фешенебельную гостиницу, где после уплаты символической платы за проживание, мы зашли и отужинали в ресторане, даже не заходя в номер. То есть гостиницы нашли лазейку и власти закрывают на это глаза. В связи с этим у меня конкретный вопрос к членам правительства и эпидемиологам: при бронировании номера в отеле человек наслаждается ресторанным пространством, ужинает, пьет алкоголь и развлекается. Тогда почему ресторан напротив должен быть закрыт? Почему нет проблемы с распространением вируса в этом гостиничном пространстве, и почему это стало проблемой для высококлассных ресторанов?»

По всей видимости, вопрос Бурджанадзе был адресован руководителю Центра по контролю над заболеваемостью Амирану Гамкрелидзе, который пока не видит ресторанный бизнес в списке кандидатов на скорейшее открытие. В приоритете у главы Центра восстановление работы транспорта, далее – возобновление учебного процесса в школах.

«Мы прошли через очень тяжелую волну, и мы не хотим повторять все заново, поэтому ограничения нужно снимать постепенно. В ресторанах, помимо того, что люди находятся без масок, они пьют алкоголь, что стимулирует к близкому общению с новыми людьми. Рестораны будут открыты, как и другие бизнесы, но это будет происходить поэтапно», – сказал Амиран Гамкрелидзе.

При этом власти предостерегают граждан от самоуправства и обещают жестко наказывать непослушных. По мнению руководителя Департамента инспекции труда Беки Перадзе, бунт организован лишь малой частью ресторанов:

«Мы контактируем с представителями бизнеса, и прямо скажу, что для большинства вовсе не является приоритетом восстановление деятельности в ближайшие дни, они ждут своей очереди. Разумеется, мы применим санкции, юридические лица будут оштрафованы на 10 тысяч лари, повторное правонарушение уже определит Уголовный кодекс».

Впрочем, некоторые представители «Грузинской мечты» признают, что ограничения придется смягчать в любом случае, так как казна фактически пуста. Говорит Майя Битадзе, глава парламентской комиссии по защите окружающей среды, в прошлом вице-мэр Тбилиси:

«Думаю, настало время быстрее открыть экономику, верю, что Координационный совет предпримет шаги в этом направлении. На примере Тбилиси скажу, что тяжелейшая ситуация с поступлениями в бюджет, в январе мы недосчитались 75%».

В конце дня власти в очередной раз выразили готовность к переговорам, на этот раз на уровне главы Минздрава Екатерины Тикарадзе. По заявлению чиновника, встреча с рестораторами состоится на днях:

«Если эпидемиологическая ситуация позволит нам принять положительное решение, конечно, мы не будем тянуть с решением. У нас всех был очень трудный год, и мы понимаем, что недавние ограничения легли тяжелым бременем как на общество, так и на бизнес».

Напомним: согласно заявлению премьер-министра Георгия Гахария, открытие различных секторов экономики станет возможным только после того, как показатель выявленных случаев инфицирования коронавирусом будет меньше 4 процентов от проведенных тестов.

По данным правительственного портала Stopcov.ge, текущий уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 4,36%, за последние 14 дней – 4,67%, за последнюю неделю – 3,87%.