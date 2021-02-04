Достучаться до Минздрава, или Сила поста в Фейсбуке

Пострадавшие в ходе акции протеста в Тбилиси в июне 2019 года не получают необходимое им медицинское обслуживание. Об этом в социальных сетях рассказала Мако Гомури, потерявшая глаз во время разгона акции. При этом курс лечения не был продлен не ей одной.

Последний курс лечения в Германии Мако Гомури прошла в сентябре. По ее словам, местные врачи тогда сказали, что через 3-5 месяцев ей необходимо будет вернуться в клинику: заменить глазной протез и затем пройти еще одну операцию. Все расходы до этого покрывал грузинский Минздрав, впрочем, сейчас достучаться до ведомства оказалось не так просто:

«Примерно месяц я пытаюсь найти кого-то, какое-то контактное лицо, кто смог бы дать мне информацию. Впрочем, после того как Авто Талаквадзе (бывший глава департамента координации чрезвычайных ситуаций Минздрава) ушел в отставку, такой человек так и не появился. Вот в таком положении оказалась и я, и другие пострадавшие».

Среди тех, о ком говорит Мако Гомури – Георгий Сулашвили. Его история практически один в один повторяет историю Мако:

«(Немецкие врачи) сказали, что я должен был приехать на шестой месяц. По идее, сейчас я должен быть в Германии, где мне должны сделать операцию. Но я уже месяц пытаюсь связаться хоть с кем-нибудь из Минздрава, но никто мне так и не смог объяснить, кто должен был заняться этим делом», – сказал Георгий «Эху Кавказа».

После поста Мако Гомури в социальных сетях представители власти поспешили заверить, что, скорее всего, имело место какое-то недоразумение. Вице-премьер Майя Цкитишвили сказала:

«Вы знаете, что курс лечения Мако Гомури был профинансирован. Конечно, ответственность за покрытие расходов ее лечения… Мы помогали и ей, и другим пострадавшим. Разумеется, программа помощи будет продолжена».

В профильном ведомстве, в Минздраве, также заявили, что всю необходимую медицинскую помощь Мако Гомури обязательно получит, как получала ранее. По словам замминистра Тамар Габуния, состояние здоровья Мако очень важно для ведомства.

«Те недочеты в коммуникации, о которых идет речь – ведомство это изучит. Но на данный момент мы не ожидаем никаких задержек. Конечно, остается в силе вопрос об ответственности государства в плане заботы о состоянии здоровья (Мако Гомури) как с финансовой точки зрения, так и во всем остальном, и мы это доведем до конца. Я знаю, что есть полная готовность, как в Минздраве, так и в департаменте по управлению чрезвычайными ситуациями – решить этот вопрос полностью, чтобы Мако получила любой необходимый ей сервис и помощь», – заявила Габуния.

По словам Мако Гомури, после поднявшегося шума с ней связались из ведомства и помимо прочего попросили координаты других пострадавших, оказавшихся в аналогичном положении:

«Позвонил человек, который сменил Авто Талаквадзе. Я его спросила, неужели обязательно было писать пост в Фейсбуке, и не сделай я этого, дело так и оставалось бы без внимания? От него я услышала лишь, что он очень сожалеет об этом. Другого ответа я не получила».

В то же время, как сказал «Эху Кавказа» Георгий Сулашвили, с ним пока никто не связывался. Уже несколько месяцев решения о продолжении лечения в клинике Израиля ожидают еще двое пострадавших в ходе разгона акции в ночь на 21 июня – Коба Летодиани и Деметре Накопия.