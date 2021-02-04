Югоосетинский президент Анатолий Бибилов не исключил, что может распустить парламент, если депутаты продолжат бойкотировать заседания с требованием увольнения генпрокурора и объективного расследования дела Инала Джабиева. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, как бы они отнеслись к этому шагу.

– Президент Анатолий Бибилов не исключил, что может распустить парламент, если депутаты продолжат бойкот из-за дела Джабиева. Как бы вы оценили такой шаг?

Нэлли: Я вообще не понимаю: распустит, и что потом? Я не политик, не понимаю этого. Но то, что сейчас творится, это тоже плохо. Везде напряженная обстановка. И то, что на площади стоят, и никому до этих людей дела нет, то, что депутаты… Даже не говорю, что они творят. Может, они и правы. Политика, это все-таки не наше. То, что в городе напряженно, даже воздух какой-то напряженный, это ясно. Серая стала жизнь.

Оксана: Все должно решаться в ходе диалога, плодотворного и уважительного диалога. Сейчас его нет. Я не хочу показаться сторонницей какой-либо из сторон, но я считаю, сейчас уступить должен президент. Он настоял на своем, когда депутаты хотели снять с должностей Наниева и Лалиеву – министров внутренних дел и юстиции. В итоге ведь оказалось, что депутаты тогда были правы. Они и правда слишком много себе позволяли. А сейчас президент снова хочет силой сделать по-своему. Не знаю, мне это кажется неправильным.

Лана: Лично я на это очень плохо смотрю, потому что там, в парламенте, есть люди, которые говорят очень мудрые вещи, к которым нужно прислушиваться. А это не все делают.

– А эти люди находятся среди депутатов, которые бойкотируют заседания, или среди сторонников власти?

Лана: Скорее, среди тех, кто бойкотируют.

Медея: Не распустит он, нет у него таких возможностей. Я читала в интернете: чтобы распустить парламент, нужен Конституционный суд. А у нас его нет. Потом не смогут провести выборы, потому что нет денег на это. И даже потом, разве партия президента еще сможет выиграть? Нет, конечно. Этого просто не может быть.

Лариса: Мы не разбираемся в политике, мы – люди искусства. А политики пусть занимаются политикой, чтобы решали в пользу народа. Вот это самое главное. А мы – дилетанты в этой области. Желаем всего доброго, чтобы по-доброму все разрешилось, и правильно. А те, кто разбираются в этом, пусть предлагают свой выход из положения. Мы наблюдатели со стороны, всего лишь.

– А роспуск парламента поможет разрешить или только усугубит ситуацию?

Лариса: Вот совершенно не понимаю этого. Нужно вникнуть, почитать…

Алина: Я отрицательно к этому отношусь. Я считаю, не надо распускать парламент. Там справедливые и честные люди. Действительно, они говорят много мудрых вещей, и распускать их из-за мнения несправедливо. Если у нас демократичная страна, то пусть так и будет. Каждый должен идти на уступки.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия