Парламенту пригрозили роспуском

Сегодня югоосетинский парламент в третий раз не смог собраться на внеочередное заседание, как того требовал президент. После этого Анатолий Бибилов пригрозил законодательному органу роспуском. Депутаты сомневаются в законности этого шага и продолжают настаивать на своих требованиях – увольнении генпрокурора и справедливом расследовании дела Инала Джабиева.

Первое внеочередное заседание по требованию президента должно было собраться еще 27 января, однако из-за отсутствия представителей двух оппозиционных партий – «Ныхаса» и «Народной партии», а также части одномандатников, оно не состоялось. Президент Бибилов пригрозил, что в случае повторного срыва заседания «будет принимать решение», в частности, выступит с обращением к народу:

«В случае отсутствия депутатов, бойкотирующих работу парламента, я, без сомнения, зачитаю свое обращение, и оставлю за собой право действовать по тому обращению к народу. Так дальше терпеть невозможно».

Бойкотирующие заседания парламента депутаты распространили в социальных сетях свой ответ главе государства:

«Заявление Анатолия Бибилова о том, что он оставляет за собой право применить к Парламенту репрессивные меры, лишний раз говорит о том, о чем депутаты Парламента говорят последние два года. Нынешняя власть занята развалом государственности Южной Осетии и надругательством над законом… Незаконные действия в отношении Парламента будут иметь тяжелейшие последствия для Южной Осетии и ее народа. Своим сегодняшним заявлением Президент еще раз показал, что все его действия нацелены на разжигание противостояния в обществе. Мы предостерегаем Анатолия Бибилова от опрометчивых преступных действий. Их результат будет необратимым, вся ответственность ляжет на Президента».

По словам депутатов, они были готовы встретиться с Анатолием Бибиловым для того, чтобы обсудить сложившуюся общественно-политическую ситуацию в республике, однако в повестку дня были неожиданно включены и другие вопросы. После очередного срыва заседания Анатолий Ильич заявил журналистам о возможном роспуске парламента: «Если в механизме государства какая-то запчасть не работает, ее надо менять».

Депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев говорит, что президент не может распустить парламент в отсутствие Конституционного суда. По его словам, этот вопрос нельзя выносить и на референдум, так как законодательно запрещено устраивать плебисцит о сокращении или увеличении срока полномочий парламента или президента:

«Мы сегодня уже в третий раз не пошли на сессию, потому что никаких изменений в поведении президента, никаких предложений от него не исходит. Он просто сел на одну линию и не сходит с нее. Мы сегодня опять ему передали, что с нами разговаривать не надо. Надо разговаривать с Оксаной Сотиевой, с Майей Джабиевой с тем, чтобы решить их вопросы. И как только эти люди уйдут домой с площади, удовлетворенные решением своих вопросов, мы сразу же, в тот же миг, выходим на сессию. Тут он еще начал рассказывать, что может быть роспуск парламента, но мы пытались эту норму найти в нашем законодательстве. В законодательстве Южной Осетии без Конституционного суда, как он это сможет сделать? Точно так же, как и мы не сможем объявить ему импичмент. В принципе, от него уже всего можно ожидать, потому что для него вот это нарушение закона, то есть роспуск парламента, будет очередным нарушением закона. Вот как это будет реализовываться, и какой будет механизм, мне сказать сложно. И как органы власти – ЦИК и все остальные, каким образом они будут реагировать, тоже интересно. В законе есть прямой запрет и на то, что на референдум нельзя выносить вопросы, которые говорят или о сокращении, или об увеличении срока парламента или президента».

Не помогла снизить накала и инициативная группа посредников. Накануне они представили свой план урегулирования политического кризиса в республике. Вдова убитого силовиками Инала Джабиева Оксана Сотиева, сказала «Эху Кавказа», что это больше напоминает попытку затягивания времени:

«Я не увидела там ни одного конкретного предложения, которое бы помогло разрешить данную ситуацию, то есть нашу проблему, из-за чего мы стоим на площади. Там речь шла о каком-то создании СК, про какую-то комиссию. Это точно затягивание времени, на мой взгляд. Скажу честно, что в самом начале, когда они подошли на площадь, у меня появилась надежда. Она была небольшой, но была, что они чем-то смогут нам помочь, смогут разрешить нашу ситуацию, все-таки это экс-президенты нашего государства. Но после их заявления эта надежда угасла. Я не знаю, чем они смогли нам помочь в данном случае, для чего были все эти переговоры. Мы продолжаем стоять на площади, наша акция протеста продолжается, и будет продолжаться до тех пор, пока условия, которые были нами озвучены – отставка генпрокурора, привлечение к уголовной ответственности экс-министра внутренних дел Игоря Наниева, и справедливое расследование дела Инала Джабиева, – не будут выполнены».

В начале февраля президент Анатолий Бибилов, по его словам, намерен обратиться к народу по вопросу роспуска парламента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия