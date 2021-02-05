Блинкен обсудил с Лавровым «российскую военную агрессию в Украине и Грузии»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудив среди главных вопросов военную агрессию РФ в Украине и Грузии. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.

«Госсекретарь обратил внимание, в частности, на вмешательство России в выборы 2020 года в США, военную агрессию РФ против Украины и Грузии, отравление Алексея Навального, а также инцидент с SolarWinds (относительно хакерского вмешательства РФ в программное обеспечение - ред.)», – говорится в заявлении.

Глава американского внешнеполитического ведомства также поднял вопрос об освобождении осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

«Госсекретарь подтвердил решимость президента Байдена защищать американских граждан и твердо действовать в защиту интересов США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам и нашим союзникам. Это включает освобождение Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они смогли вернуться домой к своим семьям в Соединенных Штатах», – добавил представитель Госдепартамента.

Блинкен и Лавров обсудили также продление соглашения СНВ-III, а также необходимость расширения контроля над ядерными вооружениями, в том числе на фоне растущей угрозы со стороны КНР.

Заявление о телефонном разговоре опубликовало и министерство иностранных дел России. В нём Грузия не упомянута.

«Из международных тем обсуждалось, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В связи с ситуацией вокруг Навального, по информации МИД РФ, Лавров «дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации».

«Обратил внимание Госсекретаря на проблемы, касающиеся преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов, и призвал к обеспечению транспарентности соответствующих судебных процедур», – говорится в заявлении МИД.