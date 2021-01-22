Грузия-НАТО: эффект Байдена

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках визита в Брюссель провела встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества с учетом смены администрации в США.

Тбилиси – важный партнер НАТО, Брюссель поддерживает территориальную целостность Грузии, страна обязательно станет членом Североатлантического альянса. Это краткое содержание пресс-конференции по итогам встречи генерального секретаря военно-политического блока Йенса Столтенберга с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства в рамках визита в Брюссель также провела встречи с руководством Евросоюза, но разговор с руководителем НАТО стал своеобразной вишенкой на торте, учитывая надежды Тбилиси на ускорение процесса интеграции в альянс с приходом в Белый дом администрации Джо Байджена.

Йенс Столтенберг, впрочем, не стал выдумывать ничего нового, повторив позицию Североатлантического альянса, согласно которой Россия должна отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии:

«Мы продолжаем призывать Россию более не признавать независимость грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска».

При этом генсек НАТО показал свою информированность, коснувшись решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании России ответственной за нарушения прав человека в Южной Осетии и Абхазии. Столтенберг отметил, что это лишь «усиливает наши призывы к России соблюдать международное право и уважать территориальную целостность Грузии». Что же касается перспектив вступления страны в альянс, более четкими они не стали:

«Нас связывает тесное политическое партнерство и крепкое практическое сотрудничество. Несмотря на вызовы, пандемию COVID-19, НАТО и Грузия продолжают укреплять наше партнерство, и на сегодняшнем заседании Комиссии НАТО-Грузия мы максимально используем наши достижения и оценим, что мы можем сделать в будущем. В прошлом году мы расширили существенный пакет НАТО-Грузия, что помогает Грузии проводить реформы, укрепить сотрудничество с союзниками и продолжить вносить вклад в общую безопасность».

Ранее Столтенберг подчеркивал, что решать, кому и как вступать в Североатлантический альянс, будут только сами страны-кандидаты и государства-члены. Генсек недвусмысленно дал понять: Россия не имеет на это никаких прав. Зато смена администрации США может ускорить этот процесс, считает Йенс Столтенберг:

«Я не могу говорить от имени новой администрации США, но я знаю, что президент Байден является сторонником трансатлантического союза, а Грузия является частью этого союза, в котором Северная Америка и Европа работают вместе».

Президент Грузии, со своей стороны, поблагодарила Столтенберга за поддержку страны и выразила надежду на усиление сотрудничества:

«Спустя почти год после того, как мы были вынуждены сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса, которая ограничила дипломатическую активность, пора вновь сосредоточиться на общих интересах, общих ценностях. Я рада вновь побывать здесь и подтвердить, что наши приоритеты, сотрудничество между НАТО и Грузией, важны как никогда. Для решения новых задач нам нужна новая энергия, больше движения и больше отношений. В этом направлении нас подталкивают несколько факторов. Новая администрация США готова подтвердить свои связи с НАТО и свое присутствие в нашем регионе. Мы увидели новую конфигурацию в нашем регионе, которая показывает нам сейчас, более чем когда-либо, что Кавказ и Черное море становятся все более важными для безопасности и должны привлекать больше внимания со стороны НАТО».

После встречи Столтенберг в своем Твиттере отметил, что ему было приятно встретиться с грузинским президентом:

«Приятно было встретиться с президентом Зурабишвили. Грузия – важный партнер, и я надеюсь на дальнейшее укрепление нашего партнерства. НАТО полностью поддерживает реформы, суверенитет и территориальную целостность Грузии».

Саломе Зурабишвили, со своей стороны, ограничилась ретвитом.

При этом на вероятное усиление роли США в Североатлантическом альянсе указывают и в экспертном сообществе. Политолог, эксперт Центра стратегического анализа Хатуна Лагазидзе обращает внимание на недавнее выступление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена перед комитетом по внешним связям сената США. По ее словам, помимо той части, где речь шла конкретно о Грузии, интересны некоторые моменты, на которые в Тбилиси не обратили внимания, а между тем, эти моменты очень важны для понимания дальнейшей политики США в регионе. Блинкен, в частности, заявил:

«В современном мире очень много изменений, но одно остается неизменным – это лидерство Соединенных Штатов. Мир не сможет достичь стабильности, если США не будут занимать то место, которое традиционно занимают. США – это та страна, которая может мобилизовать другие страны для всеобщего блага. Но даже такая мощная страна, как Соединенные Штаты, не способна нести бремя лидерства в одиночку, поэтому для США особенно важны отношения с партнерами».

Этот пассаж, по мнению Лагазидзе, открывает Грузии большие перспективы, если, конечно, Тбилиси сумеет правильно интерпретировать сигнал из Вашингтона и не упустить момент:

«Вот вам, пожалуйста, первые врата – в это тяжелое и нестабильное время у Соединенных Штатов нет более надежного союзника в регионе, чем Грузия. Более того, сегодня альтернативы Грузии, как главному партнеру Соединенных Штатов на региональном уровне, просто не существует. Второй момент – это возвращение роли Америки как флагмана демократии в мире. И здесь мы – единственная страна в регионе, которую Вашингтон может рассматривать как надежного партнера в деле продвижения демократии».

При этом бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, ратующий за скорейшее вступление Грузии в НАТО, предупреждает: администрация Джо Байдена не должна иметь нереалистичных ожиданий в отношении России. По словам Ходжеса, Россия – супергосударство, обладающее значительными военными возможностями и экономическими ресурсами. И, несмотря на все проблемы Москвы, нельзя воспринимать Россию как государство-неудачника. Генерал надеется, что в Вашингтоне учтут печальный опыт предыдущих администраций, надеявшихся на перезагрузку отношений с Кремлем, и не совершат ошибку, пытаясь вновь договориться с Москвой.

Ходжес уверен: если и заключать какое-либо соглашение с Кремлем, то только с привлечением всех союзников и партнеров. В первую очередь, из регионов, граничащих с Россией.