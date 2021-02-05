Джейми Флай вновь возглавит Радио Свободная Европа/Радио Свобода

Совет директоров Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE / RL) назначил президентом и главным исполнительным директором медиакорпорации Джейми Флая. Он вступит в должность с 16 февраля. Флай возобновляет своё руководство Радио Свобода после ухода с поста в июне 2020 года.

"Я рад вернуться в на должность президента Радио Свобода, чтобы возглавить медиакорпорацию в эти сложные времена", - сказал Флай. Он подчеркнул, что гордится журналистами и сотрудниками, которые, несмотря на пандемию и иные вызовы, честно и объективно продолжают доносить информацию тем, кто в ней больше всего нуждается. "Для меня будет честью снова работать рядом с ними", - заявил Флай.

Флай был впервые назначен президентом Радио Свобода в августе 2019 года. В июне прошлого года он объявил об отставке. Решение об увольнении принял тогдашний глава Агентства США по глобальным медиа Майкл Пэк.

Флай – специалист в области внешней политики. Он работал в фонде Германа Маршалла и Конгрессе США, занимал различные руководящие посты в Совете национальной безопасности и Министерстве обороны Соединённых Штатов.

Будучи президентом Радио Свобода Флай неоднократно критиковал власти многих стран за нарушение прав журналистов и ужесточение законодательства в отношении СМИ.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода распространяет информацию на различных платформах для аудитории в 23 странах Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной и Южной Азии на 27 языках. Аудитория медиакорпорации превышает 40 миллионов человек.