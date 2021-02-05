Нику Мелия вызвали в Генпрокуратуру Грузии из-за невыплаты залога

Лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия вызван в Генеральную прокуратуру Грузии. Ведомство планирует предупредить политика о последствиях несоблюдения условий залога, установленного в качестве меры пресечения.

Отметим, что Мелия обвиняют в руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста 20-21 июня 2019 года. По решению Тбилисского городского суда, ему был определен залог в размере 30 000 лари, и дополнительные ограничительные меры, в том числе электронный мониторинг, – пишет Первый канал Грузии.

«1 ноября 2020 года, выступая с публичным заявлением в месте массового собрания, обвиняемый Никанор Мелия снял наложенный на него на основании решения суда браслет электронного наблюдения, что практически исключило наличие наложенных юридических гарантий надлежащего правового поведения. Соответственно, по запросу прокуратуры было затребовано ужесточение меры пресечения, в частности, увеличение размер залога до 100 000 лари. Согласно постановлению Тбилисского городского суда от 3 ноября 2020 года, ранее применявшаяся к обвиняемому Никанору Мелия мера пресечения была ужесточена, а размер залога увеличен на 40 000 лари», – заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, Ника Мелия не выплатил залог в сроки, установленные судом.

«На основании вышеизложенного в отношении Никанора Мелия будет оформлен протокол, в соответствии с которым ему будет предоставлен дополнительный недельный период для выплаты залога. Также ему будет уточнено, что в случае неуплаты залога или в случае, если он не предоставит залог с равноценным недвижимым имуществом, обвинение обратится в суд с просьбой изменить избранную для него меру пресечения на лишение свободы», – заявили в прокуратуре.