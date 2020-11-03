Фактор Мелия, или Тбилисский суд – самый гуманный суд...

Городской суд Тбилиси не стал ужесточать наказание одному из лидеров «Национального движения» Нике Мелия, который в ходе митинга 1 ноября демонстративно выкинул электронный браслет, таким образом нарушив условия пребывания на свободе под залог.

Решение судебной инстанции оказалось сюрпризом для большинства наблюдателей, так как еще вчера соратники Мелия были убеждены в его неминуемом аресте. Однако сегодня утром городская прокуратура несколько смягчила требования: за проявленное неповиновение она потребовала вновь надеть на Нику Мелия браслет, внести залог в 100 тысяч лари и наложить запрет на пересечение границы Грузии.

Напомним, год назад прокуратура обвинила Мелия в организации беспорядков на акции протеста 20-21 июня в центре грузинской столицы. В конце июня парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности, однако суд решил оставить его на свободе под залог, на депутата надели электронный браслет и запретили покидать дом без предупреждения органов правопорядка.

Сам кандидат в депутаты говорит о политическом преследовании и отказался присутствовать на суде даже ценой тюремного заключения:

«В стране нет независимого суда. Иванишвили считает, что снятие браслета - самое тяжкое преступление. Пусть считает. Хочу вас заверить, что этот браслет я надевать не буду. Нельзя носить символ абсолютной несправедливости. Я определенно не подчинюсь решению суда», – заявил Мелия.

Адвокат Ники Мелия Георгий Кондахишвили заявил перед началом судебного заседания, что налицо политическое преследование, так как снятие браслета не является уголовно наказуемым преступлением.

«Ходатайство прокуратуры абсурдно, так как моему подзащитному уже назначен залог в 30 тысяч лари, и отобран загранпаспорт, поэтому увеличение суммы залога по сути ничего не меняет. Однако не сомневаюсь, что суд не будет руководствоваться правовыми нормами, мы ожидаем, что будет выполнен заказ – любой ценой исключить Мелия из политического процесса», – заявил юрист.

Лидеры «Грузинской мечты» напрочь отвергли обвинения в политизации процесса и призвали оппозицию вернуться в рамки правового поля. Разговоры об избирательном преследовании Ники Мелия – это домыслы, заявил в парламенте глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили.

«Не надо спекулировать, что речь идет о каком-то политическом преследовании. Всем известно, что деструктивная оппозиция не имеет шанса прийти во власть демократическими средствами, и они пытаются это сделать через насилие. Что касается Ники Мелия, то все видели в живом эфире, как он демонстративно снял и выбросил браслет. Кто не подчиняется требованиям закона, должен нести ответственность. Таким образом, это исключительно правовой вопрос», – подытожил Оханашвили.

Судебное заседание началось в 17 часов вечера и продлилось около трех часов. Несмотря на жесткую риторику части большинства и скептицизм адвокатов, уже в ходе заседания прокуратура отозвала первоначальные требования, ограничившись назначением залога в 100 тысяч лари. Суд смягчил санкцию, снизив сумму залога до 70 тысяч лари.

По словам адвоката Ники Мелия, ношение электронного браслета давно превратилось в фикцию, так как его подзащитный является активным участником политического процесса и баллотировался в избирательном округе, где переиграл конкурента «Грузинской мечты». По словам самого Мелия, уступки властей были обусловлены давлением со стороны общественности.

Впрочем, по мнению наблюдателей, неожиданный вердикт суда обусловлен не столько давлением со стороны общественности, сколько в позиции исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который вчера заявил, что не считает политически целесообразным применение жестких мер против одного из лидеров оппозиции. Судя по всему, его слово оказалось решающим, заключают эксперты.