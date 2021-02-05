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Россия выслала трех дипломатов из стран Евросоюза
Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов из стран ЕС. Об этом заявил в пятницу российский МИД.
Как говорится в сообщении, речь идет о дипломатах из Швеции, Польши и Германии. Российская сторона утверждает, что сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве участвовали «в незаконных акциях 23 января 2021 года». Очевидно, имеются в виду митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Троим дипломатам предписано в ближайшее время покинуть территорию России.
Еще до официального объявления о высылке дипломатов сообщил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также издание EU Observer.
В Москве сейчас находится глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он пока не комментировал случившееся. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым он вновь поставил вопрос об освобождении Навального и задержанных на акциях в его поддержку. Ранее Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с нарушениями прав участников мирных акций протеста в России.
Другие новости дня
В Грузии запусти петицию против назначения Цулукиани министром культуры
В Грузии запустили петицию против возможного назначения Теи Цулукиани на пост министра культуры, спорта и по делам молодежи, сообщает агентство «Новости-Грузия».
СМИ стали говорить о возможном назначении Цулукиани на данную должность еще до того, как в правительстве Грузии официально подтвердили информацию о структурных изменениях. Теперь уже точно известно, что разделение Министерства образования, науки, культуры и спорта на два ведомства, остается лишь вопросом времени. Одновременно еще более интенсивными стали разговоры, что возглавит одно из новообразованных ведомств бывший министр юстиции Грузии, которая теперь занимает пост председателя комитета парламента по вопросам образования, науки и культуры.
«Мы понимаем, что министерством должен руководить опытный менеджер, однако опытный менеджер также должен хорошо знать некоторые из вышеперечисленных, совершенно разных сфер, успехами и развитием которых должна гордиться страна. Кандидатура министра с учетом ее публичной биографии и компетентности не вселяет надежды на это», - говорится в петиции #cancelThea.
Инициаторы обращения отмечают, что до сих пор неясно, какова компетенция Цулукиани в сферах культуры, спорта и образования. При этом указано, что после назначения председателем парламентского комитета Цулукиани никогда публично не выступала с инициативами по поддержке художественных студий или спортивных секций, закрытых уже почти год из-за пандемии коронавируса.
Авторы требуют от правительства Грузии большей прозрачности, раскрытия информации, представления плана действий по развитию этих сфер. Для рассмотрения интернет-петиции необходимо набрать не менее тысячи подписей. К настоящему времени обращение поддержали 674 интернет-пользователя.
- Цулукиани можно считать самым опытным министром в правительстве «Грузинской мечты». Она попала в кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства – Бидзине Иванишвили, Георгии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.
Похищенных в Нижнем Новгороде подростков могли увезти в Чечню
Правозащитники опасаются, что похищенных сотрудниками силовых структур в Нижнем Новгороде чеченских подростков увезли в Чечню, где им грозит смерть. Об заявил координатор программы экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давид Истеев - пишет Кавказ.Реалии.
Похищенные - 17-летние Салех Магамадов и Исмаил Исаев - уехали из Чечни прошлым летом и намеревались покинуть Россию в целях безопасности, но не успели.
«После задержания за ведение оппозиционного телеграм-канала «Осал нах 95» их и других модераторов держали в тюрьме, на перевоспитании, заставляли учить Коран, говорили, что будут снимать, как они учат Коран, и показывать Рамзану Кадырову. Если он простит, то их отпустят. Потом их плотно контролировали, а когда они уехали, стали вычислять через интернет, где они находятся», - рассказал Истеев.
По его словам, сексуальная ориентация юношей послужила отягчающим обстоятельством. Ошибкой Магамадова стала продажа нового телеграм-канала и получение денежных средств, что и выдало местонахождение подростков.
Активисты оппозиционного чеченского движения 1ADAT разделяют опасения правозащитника о возможном убийстве похищенных. Согласно их расследованию, молодых людей специально вычислял человек, связанный с администрацией Кадырова. Этот же человек, по данным 1ADAT, причастен и к другим нарушениям прав человека.
Корреспонденту Кавказ.Реалии не удалось получить комментарии ни нижегородского МВД, ни и их чеченских коллег.
- Накануне стало известно о похищении двух молодых уроженцев Чечни в Нижнем Новгороде местными силовиками. На месте инцидента обнаружили погром.
- Магамадова и Исаева впервые задержали в апреле 2020 года из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95». После этого в сети опубликовали видео с их извинениями - на нем было видно, что молодые люди избиты. В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород.
- Издание Кавказ.Реалии ранее выяснило, что задержанных в Чечне участников телеграм-чата перевоспитывают, заставляя учить Коран. Об этом сообщила родственница одного из задержанных.
- О репрессиях в отношении ЛГБТ в Чечне неоднократно сообщали правозащитники и СМИ. Власти Чечни отрицают репрессии, заявляя, что в республике «геев нет».
РСЕ/РС обжалует судебные решения о маркировке контента
Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода 5 февраля подала в Тверской районный суд Москвы жалобы на постановление по делу об административных правонарушениях, связанных с указанием о маркировке журналистского контента СМИ, которые признаны властями России "иностранными агентами".
Вступивший в действие с 30 октября 2020 года приказ Роскомнадзора, невыполнение которого ставится в вину РСЕ/РС, существенно ужесточает правила маркировки содержания на всех платформах и, как считают в медиакорпорации, представляет собой прямое вмешательство в работу журналистов. По заявлению Джейми Флая, только что назначенного президентом Радио Свободная Европа/Радио Свобода, "Кремль пытается затруднить нашей растущей аудитории доступ к свободной информации. Если РСЕ/РС утратит возможность работать в РФ, то российский народ может потерять достоверный источник новостей".
Приказ Роскомнадзора предписывает, помимо прочего, размещение в начале любых аудио- и видеоматериалов, произведённых журналистами медиакорпорации, 15-секундного звукового фрагмента или видеотитра, сообщающего о статусе "иностранного агента". Подобной маркировке должны подлежать все без исключения тексты на сайтах, а также сообщения и посты в социальных сетях, вне зависимости от их объёма.
Действия Роскомнадзора, указано в направленном юристами медиакорпорации в районный суд десятистраничном документе, препятствуют свободе профессиональной деятельности журналистов, противоречат Конституции России и закону о СМИ, ограничивая конкуренцию на рынке средств массовой информации. В России, указано в апелляции, запрещена цензура, однако изложенные в приказе Роскомнадзора нормативы "искажают суть сообщений, меняют их восприятие аудиторией. Исполнение указанных требований создаёт образ недоверия и неприятия к сообщениям и материалам проектов РСЕ/РС". Выполнение приказа ведомства в ряде случаев является технически невозможным.
В январе-феврале 2020 года Роскомнадзор направил в ООО "РСЕ/РС", представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа. Согласно известным к настоящему моменту планам ведомства, составление протоколов завершится в начале марта, общая сумма штрафов может составить сотни миллионов рублей. 27 января судья мирового участка №423 Тверского суда 27 января вынес первые решения по составленным Роскомнадзором протоколам и признал их правомочными – это решение медиакорпорация и оспорила сегодня в Тверском районном суде.
К настоящему времени ООО "РСЕ/РС" и её генеральный директор оштрафованы на общую сумму в 7 миллионов 150 тысяч рублей. "Штрафы представляют собой организованную государством кампанию принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом, – заявил в этой связи региональный директор РСЕ/РС по странам Европы и развитию телепроектов Кирилл Сухоцкий. – Наша аудитория в России знает: РСЕ/РС представляет собой надёжную альтернативу дезинформации и лжи. Мы – достоверный источник новостей, это качество лежит в основе нашей деятельности".
Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в список "СМИ – иностранных агентов" в конце 2017 года. Редакции, внесённые в перечень министерства, обязаны предоставлять регулярные финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ – "иностранных агентах", однако оценивает действия российских властей в этом направлении как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". Руководство РСЕ/РС неоднократно отмечало, что статус РСЕ/РС не допускает никакого политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с какой бы то ни было стороны.
- "СМИ – иностранным агентом" в России могут признать также физических лиц. В декабре 2020 года Министерство юстиции России признало таковыми пять человек, трое из них – сотрудничающие с Радио Свобода журналисты.
- Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – "иностранных агентах" неоднократно подвергалось критике правительств западных стран, отдельных политиков и международных правозащитных организаций.
- Российские представители прежде многократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве "иностранного агента". Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничен.
Югоосетинский парламент впервые за несколько месяцев собрался на заседание
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия впервые за несколько месяцев собрался на заседание. На нём выступили члены российской парламентской делегации.
«Первое заседание весенней сессии объявляю открытой», – сказал вице-спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев. В зале присутствовали 30 из 34 депутатов, были представлены все политические фракции.
Сегодня глава российской делегации, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал депутатов решать все вопросы внутри парламента. По его словам, «времени прошло достаточно много, чтобы переступить через эмоции и вернуться к созидательной работе».
- Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте в прошлом году, после смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева. Их требование – отставка генпрокурора Урузмага Джагаева.
В Южной Осетии выявили 25 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за сутки провели 166 исследований на COVID-19, выявлено 25 новых случаев заражения, – сообщила«Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Число подтвержденных случаев коронавируса достигло 2871, выздоровели 2043, умерли более 60-ти.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 39 пациентов с COVID-19.
Сегодня же стало известно, что в цхинвальских школах на карантин закрыли несколько классов, а в детских садах – несколько групп. Учебный процесс в Южной Осетии возобновился в середине января.
Американский эсминец «Дональд Кук» прибыл в Батуми
Эсминец Военно-морских сил США «Дональд Кук» (USS Donald Cook - DDG-75) вошел в грузинский порт Батуми. Корабль встретили представители Береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии.
В грузинском ведомстве говорят, что ракетный эсминец класса Arleigh Burke («Арли Бёрк») участвует в различных миссиях в районе операций Шестого флота США, обеспечивает безопасность в Черноморском регионе и поддержку миссий НАТО.
В МВД также сообщили, что соблюдаются все рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.
«Дональд Кук» покинет грузинские территориальные воды завтра, 6 февраля после совместных учений с грузинской Береговой охраной.
- Эсминец вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль «Портер». В НАТО объяснили их появление ответом на «наращивание военной мощи» России. Позднее фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» провел учения на фоне появления двух эсминцев ВМС США в регионе.
Приговор Гахеладзе: активисты обвиняют правительство Грузии в бездействии
Активисты проводят акцию протеста у здания МИД Грузии. Они призывают грузинские власти к активным действиям и требуют немедленного освобождения Зазы Гахеладзе, которого сегодня в Цхинвали приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.
Сторонники оппозиции называют правительство Грузии «нелегитимным и некомпетентным».
«Правительство Грузии, проводя политику «нераздражения» (России), не может защитить граждан Грузии. Они – коллаборационисты», – заявил один из участников акции Ника Парулава.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
США прекратят поддержку Саудовской Аравии в Йемене
Администрация нового президента США Джо Байдена намерена прекратить оказывать поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая ведёт боевые действия в Йемене против проиранской группировки "Ансар Алла" (хуситов).
Об этом заявил сам Байден, выступая в четверг в Госдепартаменте с речью о внешнеполитических приоритетах своей администрации.
По словам президента, война в Йемене, которая продолжается уже несколько лет, привела к "гуманитарной и стратегической катастрофе" и "должна быть закончена". США перестанут оказывать поддержку наступательным операциям саудовской коалиции в Йемене, в том числе ограничат поставки вооружений Эр-Рияду.
Конгресс США ранее принимал резолюции с призывом к администрации Дональда Трампа отказаться от поддержки Саудовской Аравии, однако этого не было сделано – администрация Трампа указывала на необходимость борьбы с иранским влиянием в регионе.
В ходе войны в Йемене погибли, по оценкам, более 100 тысяч человек, в том числе множество мирных жителей в результате авиаударов.
Хуситы контролируют столицу страны Сану и прилегающие районы. В последнее время они добились ряда военных успехов, подвергая обстрелам в том числе и саму Саудовскую Аравию. Эр-Рияд поддерживает международно признанное правительство Йемена со штаб-квартирой в Адене на юге страны.
В своём выступлении Байден также коснулся других приоритетов американской внешней политики. Он пообещал восстановить "моральное лидерство" США на мировой арене и вновь начать работать в координации с союзниками и партнёрами Вашингтона, в том числе и по вопросу политики в отношении России. Говоря о России, Байден сказал, что Америка не будет колебаться при защите своих национальных интересов и адекватно отреагирует на агрессивные действия Москвы. Он также призвал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.
Главным соперником США на международной арене при этом Байден назвал Китай.
Президент подписал ряд указов, которые, по его утверждению, должны продемонстрировать новый подход США, в том числе, к проблемам прав человека. Соединённые Штаты увеличат квоту принимаемых беженцев до 125 тысяч человек в следующем году (администрация Трампа сократила её до 15 тысяч человек). Также был подписан указ о защите и продвижении прав ЛГБТ-сообщества по всему миру. Согласно указу, США с помощью дипломатии и оказывая содействие международным организациям будет защищать права ЛГБТ по всему миру, отмечает "Голос Америки".
«Очередная провокация российского оккупационного режима» – МИД Грузии о приговоре Гахеладзе
В МИД Грузии осудили решение Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия, приговорившего жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12.5 годам лишения свободы. В ведомстве заявили, что это – «очередная провокация российского оккупационного режима».
«Это незаконное решение является реальным выражением деструктивных планов Российской Федерации по созданию дестабилизации в Грузии, несмотря на то что Москва вновь продолжает делать декларативные заявления о желании продолжения диалога и сотрудничества. Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию прекратить тяжелые нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнять свои международные обязательства, включая Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 г., и вывести свои войска с территории Грузии», – говорится в заявлении.
Тбилиси просит международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Грузии.
«Грузия будет использовать все имеющиеся в её распоряжении дипломатические и правовые рычаги и поднимать этот вопрос на самом высоком уровне во всех соответствующих международных форматах, чтобы прекратить незаконные похищения людей на линии оккупации и грубые нарушения фундаментальных прав и свобод. Мы продолжим мобилизацию международного сообщества и не пожалеем усилий для обеспечения своевременного и безопасного возвращения граждан Грузии к своим семьям», – говорится в заявлении МИД Грузии.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
- Югоосетинский Верховный суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
Грузия и Южная Корея оформили соглашение о воздушном сообщении
Грузия и Южная Корея заключили соглашение о воздушном сообщении. Документ был подписан в Сеуле министром иностранных дел Республики Корея Кан Кунг-ва и чрезвычайным и полномочным послом Грузии Отаром Бердзенишвили.
Как отмечают в МИД Грузии, соглашение будет способствовать увеличению авиаперевозок, развитию туризма и торгово-экономических отношений между двумя странами.
Ранее, в 2018-2019 годах между Сеулом и Тбилиси впервые были назначены чартерные авиарейсы.
Новости-Грузия пишет, что в ноябре 2020 года Грузия и Республика Корея также заявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле. На данный момент Корея имеет 16 соглашений о свободной торговле с 56 странами, включая США, ЕС и Китай.
Грузия и Южная Корея установили дипломатические отношения в декабре 1992 года. В 2019 году внешнеторговый оборот между странами составил 77,8 миллиона долларов. Сеул и Тбилиси сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других отраслях.
Жозеп Боррель назвал дело Навального нижней точкой в отношениях с РФ
Отношения между Евросоюзом и Россией переживают по-настоящему тяжёлый момент после отравления оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель перед переговорами в пятницу в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Определённо наши отношения сейчас крайне напряженны, и ситуация с Навальным – это нижняя точка", - подчеркнул Боррель. Российский министр, открывая встречу, назвал главной проблемой Москвы и Брюсселя "отсутствие нормальности в отношениях между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве". "Это нездоровая ситуация, которая никому не приносит благо", - подчеркнул Лавров. Он добавил, что Москва готова обсуждать с Евросоюзом любые волнующие темы.
Визит Жозепа Борреля – первая поездка европейского чиновника столь высокого ранга в Россию с 2017 года. Отношения остаются напряженными с 2014-го года, когда Россия аннексировала Крым и начался конфликт в Донбассе. Российские власти отрицают обвинения в агрессии в отношении Украины и военной поддержке воюющих там сепаратистов.
Недавно европейские страны осудили замену российским судом Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В Брюсселе вердикт назвали политизированным. Также ЕС потребовал немедленного освобождения всех задержанных на протестах в поддержку Навального активистов, а также самого основателя Фонда борьбы с коррупцией и критика Кремля.
Жителя Абхазии приговорили к девяти годам тюрьмы за изнасилование россиянки
Жителя самопровозглашенной республики Абхазии Эдгара Абухба приговорили к девяти годам лишения свободы за изнасилование и ограбление гражданки России. Преступление было совершено 31 июля 2019 года.
Судья Сухумского городского суда Екатерина Тыркба огласила вводную и резолютивную части приговора накануне. На сайте суда сообщается, что Абухба признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями абхазского Уголовного кодекса.
«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сторона обвинения просила назначить Эдгару Абухба за инкриминируемые ему преступления 16 лет лишения свободы, а представитель потерпевшего – 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск, заявленный потерпевшей, удовлетворен частично: от осуждённого подлежит взысканию 1 148 800 рублей», – говорится в заявлении.
В суде пояснили, что лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, не может быть назначено наказание более 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«Вышеуказанный приговор Сухумского городского суда может быть обжалован сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия. Эдгар Абухба считается невиновным до вступления вышеуказанного приговора в законную силу», – заявили в суде.
Отметим, что в январе текущего года посол России в Сухуми Алексей Двинянин говорил о затягивании судебного процесса. Он назвал действия судьи «судебным произволом».
Руководитель аппарата Верховного суда Абхазии Джемал Гогия, прокомментировавший заявление Двинянина в интервью «Эху Кавказа», был уволен с занимаемой должности.
Гахеладзе находится в незаконном заключении на основании абсурдных обвинений – СГБ Грузии
В Службе Государственной безопасности (СГБ) Грузии прокомментировали решение Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия, приговорившего гражданина Грузии Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.
В Тбилиси говорят, что Гахеладзе находится в незаконном заключении на основании абсурдных обвинений, а «силовые и незаконные действия» по отношению к нему были неоднократно осуждены международным сообществом.
«Незаконное решение т.н. суда оккупированного Цхинвали еще раз обличило всю негуманную и преступную суть процессов, сопутствующих оккупации, ответственность за которую полностью ложится на Российскую Федерацию, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях.
С первого же дня незаконного заключения Зазы Гахеладзе центральные власти используют все действующие механизмы. Кроме того, данный вопрос является одним из важнейших компонентов в повестке дня наших международных партнёров. Совместными усилиями делается все для того, чтобы находящийся в незаконном заключении Заза Гахеладзе вернулся к своей семье», – говорится в заявлении.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
- Югоосетинский Верховный суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
Зазу Гахеладзе в Цхинвали приговорили к 12.5 годам лишения свободы
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.
Гахеладзе признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
По информации корреспондента «Эха Кавказа», сторона обвинения требовала наказания в виде 14 лет лишения свободы. Приговор судьи Наны Гагиевой подлежит обжалованию в коллегии Верховного суда.
Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
Бибилов встретился с делегацией российских парламентариев
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с прибывшей в Цхинвали делегацией российских парламентариев во главе с председателем Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.
«Каждый из вас принял огромное участие в становлении республики, находился рядом с ней в тяжелые времена», – заявил Бибилов.
Он выразил надежду, что «парламентские связи возродятся после короткой паузы, которая была вызвана пандемией, и задачи по развитию межличностных и межпарламентских отношений продолжат свое развитие».
Константин Косачев отметил, что делегация приехала в Южную Осетию по поручению руководства обеих палат Федерального собрания.
«То, что сегодня парламент (Южной Осетии) не работает, мешает продвижению и развитию наших совместных проектов, в том числе принятию бюджета. Решения, принимаемые нами на любых уровнях, должны доходить до народа Южной Осетии», – сказал он.
По информации агентства «Рес», Косачев также отметил, что члены делегации намерены призвать югоосетинских парламентариев к «созидательной работе». Он подчеркнул, что Совет Федерации заинтересован в «поступательном развитии Южной Осетии, когда в республике полноценно работают все институты власти».
- В состав делегации, прибывшей в Цхинвали, также входят сенаторы Совета Федерации Крым Казаноков и Олег Селезнев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, а также ответственный и сопровождающий сотрудник от аппарата Совета Федерации Михаил Синицин.
Нику Мелия вызвали в Генпрокуратуру Грузии из-за невыплаты залога
Лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия вызван в Генеральную прокуратуру Грузии. Ведомство планирует предупредить политика о последствиях несоблюдения условий залога, установленного в качестве меры пресечения.
Отметим, что Мелия обвиняют в руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста 20-21 июня 2019 года. По решению Тбилисского городского суда, ему был определен залог в размере 30 000 лари, и дополнительные ограничительные меры, в том числе электронный мониторинг, – пишет Первый канал Грузии.
«1 ноября 2020 года, выступая с публичным заявлением в месте массового собрания, обвиняемый Никанор Мелия снял наложенный на него на основании решения суда браслет электронного наблюдения, что практически исключило наличие наложенных юридических гарантий надлежащего правового поведения. Соответственно, по запросу прокуратуры было затребовано ужесточение меры пресечения, в частности, увеличение размер залога до 100 000 лари. Согласно постановлению Тбилисского городского суда от 3 ноября 2020 года, ранее применявшаяся к обвиняемому Никанору Мелия мера пресечения была ужесточена, а размер залога увеличен на 40 000 лари», – заявили в прокуратуре.
По данным ведомства, Ника Мелия не выплатил залог в сроки, установленные судом.
«На основании вышеизложенного в отношении Никанора Мелия будет оформлен протокол, в соответствии с которым ему будет предоставлен дополнительный недельный период для выплаты залога. Также ему будет уточнено, что в случае неуплаты залога или в случае, если он не предоставит залог с равноценным недвижимым имуществом, обвинение обратится в суд с просьбой изменить избранную для него меру пресечения на лишение свободы», – заявили в прокуратуре.
В Грузии выявили 538 новых случаев коронавируса, 18 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3258 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 пациентов.
За сутки в стране выявили 538 новых случая коронавируса (днём ранее – 583). Было проведено 16 808 тестов: PCR-тестов – 7645, экспресс‐тестов на антиген – 9163.
Выздоровели еще 498 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 261 018, выздоровевших – 252 246.
В режиме карантина остаются 478 человек, в ковид-гостиницах – 274, в стационарах – 2287.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 3,2%, за последние 14 дней – 4,2%, за последнюю неделю – 3,75%.
Накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о решении отменить некоторые ковид-ограничения раньше запланированного срока на фоне снижения показателя выявляемости. С 8 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави будет запущен городской транспорт, заработают рынки. С 15 февраля школьники в этих городах вернутся в классы, откроются и открытые площадки общепита.
В Праге активисты поддержали российских политзаключённых
Несколько десятков гражданских активистов из разных стран мира собрались в центре Праги на акцию в поддержку Алексея Навального и других российских политзаключённых.
Собравшиеся развернули плакаты «Свободу Алексею Навальному», «Свободу политзаключённым», «В России - преступный режим» и другие.
Участники акции среди прочего призвали к солидарности в сфере защиты прав человека в России Евросоюз.
Акция в Праге прошла в день, когда правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключённым Алексея Навального. Правозащитники также отметили, что действия властей против мирных участников акций протеста в защиту Навального «нарушили нормальный ход жизни десятков российских городов», а действия полиции были необоснованно жестокими.
Российские власти отрицают преследование по политическим мотивам Навального и участников акций в его поддержку.
Блинкен обсудил с Лавровым «российскую военную агрессию в Украине и Грузии»
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудив среди главных вопросов военную агрессию РФ в Украине и Грузии. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.
«Госсекретарь обратил внимание, в частности, на вмешательство России в выборы 2020 года в США, военную агрессию РФ против Украины и Грузии, отравление Алексея Навального, а также инцидент с SolarWinds (относительно хакерского вмешательства РФ в программное обеспечение - ред.)», – говорится в заявлении.
Глава американского внешнеполитического ведомства также поднял вопрос об освобождении осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида.
«Госсекретарь подтвердил решимость президента Байдена защищать американских граждан и твердо действовать в защиту интересов США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам и нашим союзникам. Это включает освобождение Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они смогли вернуться домой к своим семьям в Соединенных Штатах», – добавил представитель Госдепартамента.
Блинкен и Лавров обсудили также продление соглашения СНВ-III, а также необходимость расширения контроля над ядерными вооружениями, в том числе на фоне растущей угрозы со стороны КНР.
Заявление о телефонном разговоре опубликовало и министерство иностранных дел России. В нём Грузия не упомянута.
«Из международных тем обсуждалось, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В связи с ситуацией вокруг Навального, по информации МИД РФ, Лавров «дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации».
«Обратил внимание Госсекретаря на проблемы, касающиеся преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов, и призвал к обеспечению транспарентности соответствующих судебных процедур», – говорится в заявлении МИД.
В Абхазии выявили 54 новых случая коронавируса, один пациент скончался
По данным Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 410 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 54 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 104 человека, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 51 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ – 13, в Ткварчельской ЦРБ – 8 , в Гагрской ЦРБ – 37, в российском военном госпитале в Сухуми – 32 пациента.
В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент 84 лет. Мужчина поступил в медучреждение 27 января с выраженной дыхательной недостаточностью, у него была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция. Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, пациент скончался 3 февраля.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодня составляет 11 738 человек. 180 летальных случаев. Выздоровели 10423 человека.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Джейми Флай вновь возглавит Радио Свободная Европа/Радио Свобода
Совет директоров Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE / RL) назначил президентом и главным исполнительным директором медиакорпорации Джейми Флая. Он вступит в должность с 16 февраля. Флай возобновляет своё руководство Радио Свобода после ухода с поста в июне 2020 года.
"Я рад вернуться в на должность президента Радио Свобода, чтобы возглавить медиакорпорацию в эти сложные времена", - сказал Флай. Он подчеркнул, что гордится журналистами и сотрудниками, которые, несмотря на пандемию и иные вызовы, честно и объективно продолжают доносить информацию тем, кто в ней больше всего нуждается. "Для меня будет честью снова работать рядом с ними", - заявил Флай.
Флай был впервые назначен президентом Радио Свобода в августе 2019 года. В июне прошлого года он объявил об отставке. Решение об увольнении принял тогдашний глава Агентства США по глобальным медиа Майкл Пэк.
Флай – специалист в области внешней политики. Он работал в фонде Германа Маршалла и Конгрессе США, занимал различные руководящие посты в Совете национальной безопасности и Министерстве обороны Соединённых Штатов.
Будучи президентом Радио Свобода Флай неоднократно критиковал власти многих стран за нарушение прав журналистов и ужесточение законодательства в отношении СМИ.
Радио Свободная Европа/Радио Свобода распространяет информацию на различных платформах для аудитории в 23 странах Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной и Южной Азии на 27 языках. Аудитория медиакорпорации превышает 40 миллионов человек.
Президент США призвал немедленно освободить Алексея Навального
Арестованный российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён. Об этом на встрече с сотрудниками Госдепартамента заявил президент США Джо Байден.
Президент Байден упомянул о недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Байдена, в беседе он подчеркнул, что времена, когда Соединённые Штаты сдавались перед активностью России, закончились. Среди подобных действий России президент упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.
При этом Байден сообщил собравшимся, что Москва всё еще полна решимости нанести ущерб американской демократии. "Мы сможем эффективнее противостоять России, если будем действовать в координации с нашими партнерами", – добавил президент.
В своём выступлении американский лидер также подчеркнул, что намерен возродить тесное сотрудничество Вашингтона с международным сообществом.
- События, связанные с Навальным, в четверг, 4 февраля, стали одной из тем телефонных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров призвал главу Госдепартамента уважать российские законы. Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном.
- Ранее группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США законопроект "О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность". В нём, в частности, предлагается наложить адресные санкции на российских официальных лиц, причастных к отравлению Навального и к разработке в России боевого отравляющего вещества "Новичок".
- Россия свою причастность к отравлению Навального отвергает.
Суд рассмотрит дело Навального о клевете в адрес ветерана
Мировой суд в Москве cегодня возобновит слушания по уголовному делу о клевете в отношении Алексея Навального. Оппозиционер обвиняется в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 94-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.
Ранее судебный процесс был приостановлен в связи с лечением Навального в Германии после отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок".
Ожидается, что находящийся под стражей Навальный будет доставлен в суд для участия в заседании.
Дело против Навального было возбуждено в середине июня. В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в агитационном ролике телеканала RT за поправки к Конституции, продажные холуи и предатели. По версии следствия, эти слова оскорбили снявшегося в видео Артеменко. Согласно протоколу допроса, пост Навального пересказал ему сосед по дачному участку. После этого он попросил свою сиделку показать ему эту запись, в результате, как утверждается, у него ухудшилось состояние здоровья.
В июле следователь назначил Навальному подписку о невыезде по уголовному делу о клевете.
Навальный вину не признаёт и считает своё уголовное преследование политически мотивированным.
По предъявленной статье оппозиционеру грозит штраф до миллиона рублей или в виде его годового дохода и обязательные работы на срок до 240 часов.
2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отправить Алексея Навального в колонию. Условное наказание, которое он получил по делу "Ив Роше" в 2014 году, заменили на 3,5 года колонии общего режима. Оппозиционер должен провести в заключении более двух с половиной лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев находился под домашним арестом. Также зачтут время его пребывания под стражей с 17 января. Тогда Навальный был задержан в Москве по возвращении из Берлина, где он проходил лечение после отравления "Новичком" в России. Российские власти отрицают факт отравления. Уголовное дело не возбуждено.
Президент Грузии выступила за включение страны в план ЕС по борьбе с раком
Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется, что европейский план по борьбе с раком станет доступным и для ассоциированных партнеров ЕС. «Мы должны быть участниками этого плана. Грузия готова присоединиться к этой инициативе и объединить свои силы с европейским регионом», - заявила Зурабишвили, выступая на форуме Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).
Конференция проходила в онлайн-режиме и была приурочена к Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается сегодня, 4 февраля. Президент Грузии отметила, что пандемия COVID-19 крайне негативно повлияла на доступ к диагностике и лечению онкологических заболеваний. Одновременно Зурабишвили назвала недопустимой ситуацию, когда рак становится причиной смерти только из-за того, что человек родился в менее привилегированном обществе.
Саломе Зурабишвили считает, что европейская инициатива по борьбе с раком станет мощным инструментом для достижения большего равенства во всей Европе. Она также пригласила в Грузию посла ЕРБ ВОЗ по борьбе с раком Аарона Андерсона.
- Европейская комиссия (ЕК) представила план по борьбе с раком накануне, 3 февраля. Он устанавливает новый подход ЕС к профилактике, лечению и уходу за больными. План охватывает и смежные области жизни: занятость, образование, социальную политику, защиту окружающей среды и климатической изменение, транспорт, налогообложение.
- Непосредственно на мероприятия по борьбе с раком выделяется 4 миллиарда евро через программы EU4Health, Horizon Europe и Digital Europe.
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