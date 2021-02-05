В Грузии запусти петицию против назначения Цулукиани министром культуры

В Грузии запустили петицию против возможного назначения Теи Цулукиани на пост министра культуры, спорта и по делам молодежи, сообщает агентство «Новости-Грузия».

СМИ стали говорить о возможном назначении Цулукиани на данную должность еще до того, как в правительстве Грузии официально подтвердили информацию о структурных изменениях. Теперь уже точно известно, что разделение Министерства образования, науки, культуры и спорта на два ведомства, остается лишь вопросом времени. Одновременно еще более интенсивными стали разговоры, что возглавит одно из новообразованных ведомств бывший министр юстиции Грузии, которая теперь занимает пост председателя комитета парламента по вопросам образования, науки и культуры.

«Мы понимаем, что министерством должен руководить опытный менеджер, однако опытный менеджер также должен хорошо знать некоторые из вышеперечисленных, совершенно разных сфер, успехами и развитием которых должна гордиться страна. Кандидатура министра с учетом ее публичной биографии и компетентности не вселяет надежды на это», - говорится в петиции #cancelThea.

Инициаторы обращения отмечают, что до сих пор неясно, какова компетенция Цулукиани в сферах культуры, спорта и образования. При этом указано, что после назначения председателем парламентского комитета Цулукиани никогда публично не выступала с инициативами по поддержке художественных студий или спортивных секций, закрытых уже почти год из-за пандемии коронавируса.

Авторы требуют от правительства Грузии большей прозрачности, раскрытия информации, представления плана действий по развитию этих сфер. Для рассмотрения интернет-петиции необходимо набрать не менее тысячи подписей. К настоящему времени обращение поддержали 674 интернет-пользователя.