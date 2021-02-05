Цхинвал с рабочим визитом посетила делегация Федерального Собрания Российской Федерации во главе с председателем Комитета по международным делам Константином Косачевым. В честь приезда гостей югоосетинские депутаты на время прервали бойкот и провели расширенное заседание законодательного собрания с участием российских коллег.

В 16 часов по Москве по просьбе российской делегации состоялось расширенное заседание югоосетинского парламента с единственным вопросом в повестке дня: «О выступлении членов Совета Федерации Федерального собрания РФ в рамках межпарламентского сотрудничества».

На заседании был и депутат парламента от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Наши российские коллеги обеспокоены тем, что межпарламентское сотрудничество между нашими странами снизило свои темпы. Это связано и с пандемией COVID-19, и с общественно-политическим кризисом, который у нас развился. Мы высказали свое мнение по этому поводу о том, что мы, естественно, намерены и дальше развивать межпарламентское сотрудничество, причем не только его. Мы будем наращивать отношения с Российской Федерацией, как со стратегическим партнером.

– Иными словами, со стороны российской делегации не было советов по преодолению кризиса или настойчивых рекомендаций возобновить работу парламента, как об этом писали сегодня некоторые правительственные издания?

– Не было ни давления, ни призывов».

Давид Санакоев подчеркивает, что это был плановый визит, его надо рассматривать в контексте межпарламентских отношений, а не общественно-политического кризиса. Но это не значит, подчеркивает депутат, что делегатов не интересовала ситуация в республике. Напротив. Перед расширенным заседанием делегаты встретились со всеми парламентскими фракциями. Во время этих встреч югоосетинские депутаты имели возможность изложить свое представление о причинах кризиса. Было заметно, что российские коллеги хотят составить собственное мнение о происходящем в республике, говорит Давид Санакоев:

«У них появилось больше информации, более широкое мнение о тех процессах, которые здесь происходят. Многое из того, что мы им сказали, стало для них открытием. Это было заметно».

Собственно, во врем этих встреч и было озвучено предложение российских представителей провести расширенное заседание парламента, на котором стороны могли бы обменяться мнениями о том, как они видят развитие сотрудничества между парламентами двух стран. Представители оппозиционных фракций в ответ высказали свои опасения. Они рассказали российским коллегам, как незадолго до этого их пытались обмануть. Президент предложил провести внеочередную сессию, чтобы обсудить ситуацию в республике и пути выхода из кризиса, но непосредственно перед заседанием депутаты выяснили, что им приготовили подвох – после регистрации явки предполагалось утвердить в повестке дня принятие бюджета. Российских коллег эта история удивила, говорит Давид Санакоев:

«Они сказали: «Боже упаси, не надо нас подозревать в каких-то скрытых целях. У нас есть один вопрос, и мы его обозначаем прямо». Конечно, во время общения с фракциями они обозначили свою обеспокоенность происходящими в республике процессами, но они не стали бы вмешиваться во внутренние дела.

– Как я понимаю из ваших слов, и позиция четырнадцати протестных депутатов не меняется?

– Наша позиция остается такой же, какой и была: мы будем отстаивать возвращение республики в правовое русло».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия