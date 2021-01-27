Депутатов попытались обвести вокруг повестки

Заседание югоосетинского парламента вновь не состоялось из-за отсутствия кворума. Депутаты двух парламентских партий – «Народной» и «Ныхаса», а также часть одномандатников, не стали прерывать бойкот из-за нежелания президента идти на компромисс и обсуждать главные требования – увольнение генпрокурора и проведение справедливого расследования дела Инала Джабиева.

Собрать внеочередное заседание парламента на днях потребовал президент республики Анатолий Бибилов. Однако часть депутатов не стали прерывать бойкот. Из-за отсутствия кворума партии «Единая Осетия», «Единство народа» и Компартия проголосовать за повестку дня не смогли.

По словам депутата от партии «Ныхас» Зиты Бесаевой, парламентарии были готовы рассмотреть всего один вопрос – сложившуюся общественно-политическую ситуацию в республике, которую обозначил сам глава государства. Она назвала попыткой обмана внесение в повестку других несогласованных вопросов:

«Встреча (с президентом) была вызвана тем, что мы не пошли на сессию и, наверное, это была больше наша инициатива прояснить вопрос, связанный с внеочередной сессией. Мы выразили готовность рассматривать только тот вопрос, который был по повестке единственным, связанный с тем, что президент обратился с требованием созыва внеочередной сессии именно по общественно-политической ситуации в стране. Мы готовы вести диалог, готовы выслушать, высказать свою точку зрения, готовы выслушать точку зрения президента и готовы прийти к какому-то компромиссу. Мы считаем, что разрешение сегодняшней ситуации зависит от двух сторон и уступки обеих сторон они должны быть. Сегодня, когда мы собрались и озвучили, что готовы к такому диалогу, что мы готовы обсуждать тот вопрос, с которым президент обратился к парламенту. Но мы не пойдем на обман, когда в повестку дня будут внесены еще другие вопросы, о которых мы не договаривались».

После срыва внеочередного заседания, как пишут государственные СМИ, свою позицию обозначил президент Анатолий Бибилов, который попросил спикера перенести заседание на завтра, и пригрозил, что «если сессия и завтра не состоится, то так больше терпеть невозможно, я воспользуюсь своими законными правами и буду принимать решение».

Депутат от партии «Ныхас» Зита Бесаева затрудняется сказать, о каком решении говорит президент, так как в соответствии с Конституцией, никаких рычагов воздействия у главы исполнительной власти на депутатов нет:

«Нигде не прописана процедура, связанная с тем, что депутаты не выходят на сессию. Если он имеет в виду роспуск парламента, то и тут у него нет основания. Для этого должно быть веское основание и, конечно же, наличие Конституционного суда. То есть никаких рычагов воздействия на депутатов в связи со сложившейся обстановкой у него нет. Если же президент не готов решать эти вопросы диалогом, то я не знаю, что он может предпринять. В принципе, я ожидаю любое решение, потому что приходится иногда сталкиваться с решениями, которые носят и неконституционный, и незаконный характер. И, наверное, никто не будет удивлен, если будет какой-то шаг предпринят».

Бесаева напомнила, что в 2016 году, в бытность Бибилова спикером парламента, сложилась аналогичная ситуация по инициативе его партии, и бюджет был принят лишь 30 января:

«Такого рода прецеденты были и в его практике, когда он был во главе парламента. И я считаю, что мы, депутаты, которые сегодня отстаивают позиции народа и права, конституционные права, которые у нас прописаны в Конституции, наверное, имеем больше оснований реагировать должным образом. Потому что понимаем: по-другому решить и разрешить ту ситуацию и те нарушения, которые у нас есть, больше нет возможностей. Другим путем, который мы испробовали на протяжении всего этого времени, все способы – возможные, невозможные, – они ничего не дали».

14 января часть депутатов направила через официальный канал – МИД Южной Осетии – письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, в котором довела до его сведения, что с 29 октября 2020 года в республике нет легитимного правительства. Народные избранники вкратце обрисовали ситуацию с убийством и расследованием дела Инала Джабиева, отметив, что «преступление произошло в ходе следствия под личным контролем президента Анатолия Бибилова. На сегодняшний день в связи с нежеланием президента обеспечить справедливое расследование убийства Инала Джабиева и представить к освобождению Генерального прокурора республики Урузмага Джагаева, за которое Парламент проголосовал конституционным большинством голосов, в Южной Осетии нет легитимного Правительства и не проводятся сессии Парламента».

Далее подписанты подчеркивают, что до приведения президентом деятельности исполнительной власти в соответствие с Конституцией, парламент не может принять бюджет на 2021 год и вносить изменения в прошлогодний. Обратили депутаты внимание главного куратора и на ущерб союзническим отношениям: «Взаимодействие незаконно функционирующего состава правительства Южной Осетии с российской стороной является попыткой собственной легитимизации за счет авторитета России в республике и негативно сказывается на союзнических отношениях наших стран. Все эти процессы оказывают разрушительное действие на государственность Южной Осетии, которая признана Россией и является одним из приоритетных направлений концепций внешней политики России», – говорится в письме.

Один из лидеров партии «Ныхас» Давид Санакоев отмечает, что депутаты посчитали нужным проинформировать стратегического союзника о сложившейся общественно-политической ситуации в республике, так как власти нередко вводят Москву в заблуждение:

«Хуснуллин, помимо того, что является заместителем председателя правительства Российской Федерации в отношении к Южной Осетии, это председатель российской части Межправкомиссии. Мы видим, что в последнее время составляются какие-то документы, и мы посчитали нужным проинформировать наших коллег об этом, потому что этого кроме нас никто не сделал. Мы отправили это письмо, потому что уже было несколько раз, когда и президент Анатолий Бибилов систематически вводит наших коллег в заблуждение относительно ситуации в Южной Осетии. В этом контексте это касается и Инвестпрограммы, и бюджета, и, в общем, социально-экономического развития. Второй момент – это то, что мы это письмо направили, естественно, соблюдая государственную переписку, и направили через МИД РЮО. И получили ответ из МИД».

Министерство иностранных дел Южной Осетии отказалось отправлять письмо, сославшись на нарушение процедуры и орфографические ошибки в тексте: «…Министерство также не в праве пересылать письма, которые носят сугубо внутренних характер или же подрывают авторитет государства, тем более, если в таковых содержатся орфографические ошибки и другие неточности. Уважаемый Алан Сергеевич, в связи с вышеизложенным вынужден возвратить в Парламент упомянутое письмо и просить о соблюдении общепринятых норм межгосударственного общения и ответственного подхода к составлению подобных обращений со стороны отдельных депутатов».

Заранее предвидя такой исход, парламентарии параллельно направили обращение Марату Хуснуллину и заказным письмом, которое, по их информации, уже дошло до адресата.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия