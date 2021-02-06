В Грузии выявлено 602 случая COVID-19 за сутки, скончались 11 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировали 602 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 18 335 тестов – примерно на 2 тысячи больше, чем накануне, когда было выявлено 538 новых случаев COVID-19. Таким образом, показатель выявляемости составляет 3,28%. Общее число заболевших в стране к утру пятницы увеличилось до 261 620.

Более 40% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 246. В Имеретии выявили 101 факт, в Самегрело и Земо Сванети – 77, в Кахетии – 54, в Гурии – 30, в Аджарии – 25, в Шида Картли – 21. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 7 случаев заражения. В Квемо Картли выявлено 16 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети и в Самцхе-Джавахети – по 10.

От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 269.

Выздоровели 569 человек, их общее число выросло до 252 815.

В настоящее время в стране 5 510 активных случаев COVID-19. Из них 2 231 пациент (почти 41%) проходят лечение в больницах, 2 984 (примерно 54%) – на дому, а 295 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 509. К аппаратам ИВЛ подключены 141 человек. В карантинных пространствах размещены 485 граждан. 14 632 человека остаются в режиме самоизоляции.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.