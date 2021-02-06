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Telegram заблокировал каналы с данными сотрудников силовых ведомств РФ
Мессенджер Telegram заблокировал несколько каналов, в которых выкладывались личные данные, в том числе домашние адреса и номера телефонов, сотрудников российских силовых структур и судей, в частности канал «Каратели Тут». Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
Он напомнил о том, что ранее мессенджер заблокировал каналы, в которых выкладывались в публичный доступ телефонные номера и адреса участников акций протеста в России.
Дуров подчеркнул, что в комментариях к записям с данными судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов звучали призывы к насилию по отношению к ним, что противоречит правилам Telegram. «Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением». Пишет Дуров. Окончательным аргументом для блокировки каналов стало то, что корпорация Apple отказывалась одобрить обновление Telegram для операционной системы iOS – в связи с призывами к насилию в мессенджере.
- Во время протестов в Беларуси осенью 2020 года Павел Дуров заявил, что Apple потребовала от Telegram заблокировать каналы с личными данными белорусских силовиков - напоминает «Медуза». В Apple ответили, что просили удалить не каналы, а конкретные посты с личными данными.
- В конце прошлого года Госдума России приняла закон о запрете разглашать данные о сотрудниках правоохранительных органов и военных, даже если угроза для их жизни отсутствует.
- Каналы с данными о предполагаемых сотрудниках российских силовых ведомств появились после жестких разгонов акций протеста в России 23 и 31 января.
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Другие новости дня
Жителям Тбилиси разъяснили правила работы маршруток с 8 февраля
С понедельника, 8 февраля, маршрутные микроавтобусы в Тбилиси начнут обслуживать пассажиров с учетом ограничений, действующих из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в заявлении компании «Тбилисский микроавтобус».
По решению правительства, с 8 февраля муниципальный транспорт возобновит работу в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, но только в будние дни. В Грузии продолжает действовать «комендантский час», что повлияло и на продолжительность рабочего дня. В частности, в Тбилиси метрополитен, муниципальные автобусы и микроавтобусы будут обслуживать пассажиров с утра до 21:00.
В маршрутки будет запрещен допуск пассажиров без защитных масок. Водители не смогут включить систему охлаждения, во время поездки обязательно должны быть открыты окна.
«Тбилисский микроавтобус» обязуется проводить дезинфекцию в салонах всех своих машин, как только они завершат рабочий день и вернутся на базу.
«Компания призывает всех клиентов во время передвижения использовать маски и соблюдать перечисленные меры безопасности. В противном случае за водителем компании остается право не заводить микроавтобус и попросить пассажира без маски покинуть транспортное средство», - отмечено в заявлении.
- Ежедневно маршрутками в Тбилиси пользуются более 600 тысяч человек, сообщает агентство «Новости-Грузия». Жителей столицы обслуживают около 2 тысяч микроавтобусов. Они принадлежат частной компании «Тбилисский микроавтобус», которая работает на основании контракта с мэрией Тбилиси.
- Общественный транспорт в крупных городах Грузии был остановлен 28 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 1 февраля муниципальные автобусы и маршрутки уже возобновили обслуживание пассажиров в Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 211, в общем составив 167 937. По состоянию на 11:00 6 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 227 и сейчас составляет 159 577.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3114.
По информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 779 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4467, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 661 749 (2568 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Европарламентарии критикуют Талаквадзе после разглашения персональных данных Гварамия
Депутаты Европарламента (ЕП) обеспокоены фактом нарушения неприкосновенности частной жизни в парламенте Грузии. Шесть членов ЕП, которые работают по вопросам Грузии, прокомментировали поступок бывшего министра юстиции Теи Цулукиани, которая в настоящее время является депутатом парламента от партии «Грузинская мечта» и возглавляет комитет культуры и образования. Во время пленарного заседания парламента она обнародовала номер личного мобильного телефона директора оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия.
«Прискорбно, чрезвычайно неприятно и неэтично, когда фундаментальное право на неприкосновенность частной жизни по неосторожности попирается в стенах вашей институции», - говорится в совместном письме европарламентариев, направленном председателю парламента Грузии Арчилу Талаквадзе.
Депутаты Европарламента также подвергли критике Цулукиани из-за «нежелательного отношения» к послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю. Дипломат оценил поступок экс-министра, как неэтичный. Тогда Цулукиани вызвала посла на разговор. После встречи она объявила журналистам, что оценка Харцеля отражала только его личную позицию, а не позицию ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Вызывает сожаление, что после точной оценки событий послом ЕС со стороны ваших коллег поступает просьба о дополнительных разъяснениях. По сути, это просто плохой тон», - говорится в письме.
Депутаты Европарламента подчеркнули, что Харцель «выражает не только свое личное мнение, но и фундаментальные ценности Евросоюза». При этом они напомнили о посреднической роли посла ЕС в переговорах правящей «Грузинской мечты» и оппозиции, указав, что Харцель «не щадил усилий для того, чтобы в Грузии был функционирующий, плюралистический и демократический парламент».
Члены ЕП указали Талаквадзе, что как председатель парламента он обязан обеспечить «высокий уровень благопристойности в зале пленарных заседаний, который позволит проводить конструктивные обсуждения и эффективный надзор за законодательством».
Письмо подписали следующие депутаты Европарламента: Виола фон Крамон-Таубадель (Зеленые/Европейский свободный альянс, Германия); Свен Миксер (Социал-демократы, Эстония); Андрюс Кубилиюс (Европейская народная партия, Литва); Маркета Грегорова (Зеленые/Европейский свободный альянс, Чехия); Майкл Галер (Европейская народная партия, Германия); Петрас Ауштревичюс (Обновленная Европа, Литва).
Дорога через Верхний Ларс открыта для всех видов транспорта
Движение всех типов автомобильного транспорта в направлении грузино-российской границы (ТПП «Казбеги-Верхний Ларс») восстановлено. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Из-за интенсивного снегопада со вчерашнего утра участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт для большегрузов - для машин с прицепом и полуприцепом. Сегодня, 6 февраля, эти ограничения были сняты.
В настоящее время на данном отрезке дороги движение осуществляться в безостановочном режиме и только через лавинозащитные тоннели. Движение машин с полуприцепом, прицепом и автобусов вместимостью более 30 мест в туннелях осуществляется в одностороннем порядке. За соблюдением установленного режима следит патрульная полиция.
- Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.
573 человека оштрафовали в Грузии за нарушение ковид-ограничений
За минувшие сутки сотрудники полиции оштрафовали 573 человека за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.
Полиция привлекла к административной ответственности 116 человек, которых застали на улице после девяти часов вечера. За нарушение правила ношения масок оштрафованы 573 человека. Им придется выплатить штраф в размере 20 лари (6 долларов).
- С 28 ноября в Грузии установлено правило обязательного ношения маски на улице и ограничение на передвижение пешком и на автомобиле с 9 вечера до пяти утра, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
Страны ЕС готовы к ответным мерам после высылки дипломатов из РФ
Евросоюз осудил решение России выслать трех дипломатов из стран ЕС, о которой российский МИД объявил в пятницу. Германия - одна из стран, дипломаты которых были объявлены persona non grata - пригрозила Москве ответными мерами в случае, если решение о высылке не будет пересмотрено.
Российский МИД обвинил сотрудников консульств Польши и Швеции и посольства Германии в том, что они участвовали акциях протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального.
Германия, Польша и Швеция заявили, что их дипломаты не допустили никаких нарушений и в несогласованных акциях не участвовали.
Пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля подтвердил, что Боррель узнал о предстоящей высылке дипломатов во время встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Высокий представитель решительно осудил эту новость» - сказано в заявлении.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии «не оставят без ответа» высылку своего дипломата из России в случае, если Москва не изменит своего решения. По его словам, решение России наносит «еще больший вред отношениям с Европой». Ситуацию прокомментировала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она назвала высылку неоправданной.
На пресс-конференции после встречи в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном Меркель также затронула тему возможного расширения санкций против России - в связи с отравлением и арестом Навального, а также высылкой дипломатов. «В свете событий в России... оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении конкретных лиц» - сказала она, подчеркнув, что по вопросу о сооружении газопровода «Северный поток-2» позиция германского правительства о том, что он должен быть достроен, «на данный момент» не меняется. Меркель также подчеркнула, что с Россией необходимо продолжать вести диалог.
Страны ЕС осудили арест Навального и замену ему условного срока на реальный, а также задержания участников демонстраций в его поддержку и полицейское насилие в России. Как подчеркнул Боррель в ходе визита в Москву, в марте в ЕС должно состояться обсуждение о стратегии отношений с Россией в свете последних событий.
- В ходе визита в Москву глава внешнеполитического ведомства ЕС не встретился с находящимся в СИЗО Навальным - хотя выражал такое желание. Ему, однако, удалось встретиться с российскими правозащитниками - еще до встречи с Лавровым. «Он больше слушал, чем говорил. Хотел узнать как можно больше», - сказала «Немецкой волне» сотрудница Human Rights Watch Татьяна Локшина. По ее словам, правозащитники обобщили информацию о произвольных задержаниях мирных протестующих, об условиях, в которых содержатся задержанные, и о том, что не соблюдается право на справедливый суд, а также рассказали о преследовании Навального. «Общее понимание того, что Навальному было отказано в праве на справедливый суд, что его приговор политически мотивирован, а также, что в стране жестоко и противоправно подавляются мирные протесты, у господина Борреля, на мой взгляд, есть», - сказала Локшина. Говорили также о нарушении прав журналистов, в том числе в связи с законодательством об «иностранных агентах» и с задержаниями представителей СМИ на митингах.
В Армении произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,7 и силой до 5 баллов в эпицентре
Землетрясение магнитудой 3,7 и силой до 5 баллов в эпицентре произошло в Армении. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.
«6 февраля в 00:06 сейсмологической сетью региональной службы сейсмической защиты МЧС Армении в 5 километрах от села Шоржа (в Гегаркуникской области, в 110 километрах к востоку от Еревана) зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5 баллов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в Гегаркуникской и Тавушских областях.
Отметим, что это уже второе землетрясение, зарегистрированное в данной области в течение нескольких часов.
В Грузии выявлено 602 случая COVID-19 за сутки, скончались 11 человек
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 602 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 18 335 тестов – примерно на 2 тысячи больше, чем накануне, когда было выявлено 538 новых случаев COVID-19. Таким образом, показатель выявляемости составляет 3,28%. Общее число заболевших в стране к утру пятницы увеличилось до 261 620.
Более 40% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 246. В Имеретии выявили 101 факт, в Самегрело и Земо Сванети – 77, в Кахетии – 54, в Гурии – 30, в Аджарии – 25, в Шида Картли – 21. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 7 случаев заражения. В Квемо Картли выявлено 16 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети и в Самцхе-Джавахети – по 10.
От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 269.
Выздоровели 569 человек, их общее число выросло до 252 815.
В настоящее время в стране 5 510 активных случаев COVID-19. Из них 2 231 пациент (почти 41%) проходят лечение в больницах, 2 984 (примерно 54%) – на дому, а 295 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 509. К аппаратам ИВЛ подключены 141 человек. В карантинных пространствах размещены 485 граждан. 14 632 человека остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
В Германии актеры и актрисы сделали массовый каминг-аут
В Германии 185 актеров и актрис совершили массовый каминг-аут и сообщили о своей гомосексуальности, бисексуальности или трансгендерности. Заявление и портреты публикует издание Süddeutsche Zeitung.
Манифест участников совместно каминг-аута опубликован на 16 языках, включая русский.
«Мы - актеры. Нам не обязательно быть тем, кого мы играем. Мы играем других людей - в этом суть нашей работы. (…) Часто это персонажи, с убеждениями которых мы сами никогда бы не согласились», - говорится в обращении.
Помимо прочего авторы манифеста призвали изменить отношение к представителям ЛГБТ и чаще показывать их в фильмах.
Авторы назвали каминг-аут актом солидарности за пределами кинематографической отрасли и призывом ко всем поддержать их.
- В России с 2013 года действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Европейский суд по правам человека в 2017 году признал этот закон дискриминационным.
- Правозащитники отмечают, что последние годы в России растет количество нападений на представителей ЛГБТ. Среди прочего он связан с высоким уровнем бытовой гомофобии российского общества. Согласно опросу «Левада-центра», в 2019 году более половины респондентов заявили о «скорее отрицательном» отношении к геям и лесбиянкам.
Reuters: в Кремле готовы применять еще большую силу к демонстрантам
Российские власти готовы применять еще большую силу при разгоне митингов «при необходимости». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
Один из собеседников назвал ответ властей на январские протесты «разминкой», второй добавил, что сценарий еще более жесткой реакции властей вполне реален.
В качестве примера собеседники агентства привели протесты в Беларуси против Александра Лукашенко и в Венесуэле против Николаса Мадуро.
Они отметили, что эти акции не привели к смене власти. «Белорусский сценарий подтвердил свою эффективность. В Кремле точно не встанут на колени. Лукашенко выстоял, Мадуро в порядке», – сказал агентству источник, близкий к Кремлю.
Второй собеседник подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в России, несмотря на пандемию, не так плоха, как в Венесуэле. При этом большинство россиян консервативны и не хотят изменений, считает он.
В конце января – начале февраля в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они сопровождались многочисленными задержаниями. При этом полиция и ОМОН действовали крайне жестко, избивали демонстрантов дубинками, применяли электрошокеры. Задержанные жаловались на пытки в полиции, нечеловеческие условия содержания в спецприемниках. Участников протестных акций увольняют с работы, отчисляют из вузов.
Глава региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил вчера, что в ближайшее время митинги в поддержку арестованного политика не планируются. Из-за массовых задержаний и последовавших арестов активистов очередной митинг может привести к тому, что работа команды Навального будет парализована, а сама эффективность уличных протестов спадет. Мирные акции, по словам Волкова, могут возобновиться весной.
Вчера же появилось первое обращение Алексея Навального к сторонникам, сделанное после того, как суд заменил ему условный срок на реальный.
Навальный назвал «демонстративное беззаконие», происходящее с ним с момента возвращения в Россию, не только личной местью Путина, но и посланием правящего режима стране всем несогласным. Он вновь призвал своих сторонников не дать себя запугать и обмануть «с помощью иллюзии силы и крутизны». «Они могут удерживать власть, используя ее для личного обогащения, лишь опираясь на наш страх. Оставайтесь свободными», – добавил Алексей Навальный.
Спасателям пришлось откапывать машины, застрявшие на трассе в горной Аджарии
Непогода застала врасплох водителей на трассе Батуми-Ахалцихе – около двух десятков машин застряли на перевале Годердзи. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Из-за интенсивного снегопада во второй половине дня движение на автомагистрали было парализовано. Водители обратились за помощью к спасателям.
Несколько бригад чрезвычайного ведомства продолжали работу на 32-м километре трассы уже более семи часов. На буксире спасатели вытащили из сугробов восемь автомобилей. Все они смогли продолжить движение. Пассажиров еще двух машин разместили в ближайшей гостинице.
«Ситуация на местах находится под полным контролем. Жизням и здоровью людей опасность не угрожает», - отметили в ведомстве.
По прогнозам метеорологов, непогода в Западной Грузии сохранится и завтра. Как ожидается, метель в горах стихнет после обеда.
Зеленский записал видеообращение на русском языке о блокировке СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский записал на русском языке видеообращение, в котором отверг утверждения ряда украинских СМИ о запрете русскоязычной литературы.
Он подчеркнул, что решил использовать в своем заявлении именно русский язык потому, что считает необходимым донести информацию до тех соотечественников, которые, по его словам, относятся к украинскому языку «настороженно» и доверяют исключительно русскоязычной прессе.
Зеленский продемонстрировал на камеру несколько книг, в том числе под авторством Михаила Булгакова и Бориса Акунина, а также чеки, свидетельствующие о том, что произведения были куплены только что в центральных магазинах Киева. Этот факт, настаивает Зеленский, подтверждает ложность сообщений о том, что соответствующая литература попала под запрет на украинской территории.
Сюжеты, в которых содержались соответствующие утверждения, он назвал «наглой, циничной и опасной ложью». Виновниками распространения соответствующей дезинформации глава государства назвал три телеканала – «112 Украина», NewsOne и ZIK, – которые были заблокированы во вторник.
Комментируя этот шаг, он напомнил, что у него как у человека, выступающего за торжество свободы слова, были «железобетонные» основания. В качестве таковых он назвал связь этих изданий с незаконными формированиями в аннексированном Крыму и районах Донбасса, находящихся под контролем сепаратистов.
2 февраля Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны подписал указ о введении санкций в отношении депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» («ОПЗЖ») Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Пакет мер предполагает блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из страны, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами. Санкции вступили в силу 3 февраля 2021 года и будут действовать пять лет. Все три общенациональных канала, которыми формально владеет Козак, реально контролирует кум российского президента, глава политсовета «ОПЗЖ» Виктор Медведчук. Сейчас они прекратили вещание на всех платформах, за исключением YouTube.
Виктор Медведчук, комментируя действия администрации Владимира Зеленского, заявил, что украинский президент «встал на стезю диктатуры и узурпации власти».
В Абхазии за сутки выявлено 23 случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 259 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 23 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 104 человека, 90 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 28 человек медиками оценивается как тяжелое, 56 пациентов – средней степени тяжести.
Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12, в Ткварчельской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 37, в сухумском российском военном госпитале - 26 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11761 человек. 180 летальных случаев. Выздоровели 10598 человек.
- Оперативный штаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Землетрясение близ грузино-армянской границы не вызвало разрушений
Землетрясение, эпицентр которого находился у грузино-армянской границы, не вызвало жертв и разрушений на территории Армении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
«По состоянию на 20:40 на территории Республики Армения не зарегистрировано сообщений по поводу разрушений, пострадавших и раненых», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Согласно данным местной службы сейсмической защиты, подземные толчки были зафиксированы сегодня, 5 февраля, в 19:36 по местному времени (совпадает с тбилисским), в 5 километрах к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуниской области, на северо-восточном берегу озера Севан.
В эпицентре сила землетрясения составила 6-7 баллов, в Гегаркунике – 5-6 баллов, в Котайке, Тавуше, Лори и Арарате – 4-6 баллов, а в Ереване – 3-4 балла.
По информации грузинских сейсмологов, в эпицентре землетрясения также было зафиксировано два афтершока с разницей в четыре минуты – в 19:44 и 19:48. Их магнитуда составила 3,8 и 4,2.
Толчки ощущались как на территории Армении, так и в соседних Грузии и Азербайджане. Почувствовали землетрясение, в том числе, в Тбилиси.
В Грузии запусти петицию против назначения Цулукиани министром культуры
В Грузии запустили петицию против возможного назначения Теи Цулукиани на пост министра культуры, спорта и по делам молодежи, сообщает агентство «Новости-Грузия».
СМИ стали говорить о возможном назначении Цулукиани на данную должность еще до того, как в правительстве Грузии официально подтвердили информацию о структурных изменениях. Теперь уже точно известно, что разделение Министерства образования, науки, культуры и спорта на два ведомства, остается лишь вопросом времени. Одновременно еще более интенсивными стали разговоры, что возглавит одно из новообразованных ведомств бывший министр юстиции Грузии, которая теперь занимает пост председателя комитета парламента по вопросам образования, науки и культуры.
«Мы понимаем, что министерством должен руководить опытный менеджер, однако опытный менеджер также должен хорошо знать некоторые из вышеперечисленных, совершенно разных сфер, успехами и развитием которых должна гордиться страна. Кандидатура министра с учетом ее публичной биографии и компетентности не вселяет надежды на это», - говорится в петиции #cancelThea.
Инициаторы обращения отмечают, что до сих пор неясно, какова компетенция Цулукиани в сферах культуры, спорта и образования. При этом указано, что после назначения председателем парламентского комитета Цулукиани никогда публично не выступала с инициативами по поддержке художественных студий или спортивных секций, закрытых уже почти год из-за пандемии коронавируса.
Авторы требуют от правительства Грузии большей прозрачности, раскрытия информации, представления плана действий по развитию этих сфер. Для рассмотрения интернет-петиции необходимо набрать не менее тысячи подписей. К настоящему времени обращение поддержали 674 интернет-пользователя.
- Цулукиани можно считать самым опытным министром в правительстве «Грузинской мечты». Она попала в кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства – Бидзине Иванишвили, Георгии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.
Похищенных в Нижнем Новгороде подростков могли увезти в Чечню
Правозащитники опасаются, что похищенных сотрудниками силовых структур в Нижнем Новгороде чеченских подростков увезли в Чечню, где им грозит смерть. Об заявил координатор программы экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давид Истеев - пишет Кавказ.Реалии.
Похищенные - 17-летние Салех Магамадов и Исмаил Исаев - уехали из Чечни прошлым летом и намеревались покинуть Россию в целях безопасности, но не успели.
«После задержания за ведение оппозиционного телеграм-канала «Осал нах 95» их и других модераторов держали в тюрьме, на перевоспитании, заставляли учить Коран, говорили, что будут снимать, как они учат Коран, и показывать Рамзану Кадырову. Если он простит, то их отпустят. Потом их плотно контролировали, а когда они уехали, стали вычислять через интернет, где они находятся», - рассказал Истеев.
По его словам, сексуальная ориентация юношей послужила отягчающим обстоятельством. Ошибкой Магамадова стала продажа нового телеграм-канала и получение денежных средств, что и выдало местонахождение подростков.
Активисты оппозиционного чеченского движения 1ADAT разделяют опасения правозащитника о возможном убийстве похищенных. Согласно их расследованию, молодых людей специально вычислял человек, связанный с администрацией Кадырова. Этот же человек, по данным 1ADAT, причастен и к другим нарушениям прав человека.
Корреспонденту Кавказ.Реалии не удалось получить комментарии ни нижегородского МВД, ни и их чеченских коллег.
- Накануне стало известно о похищении двух молодых уроженцев Чечни в Нижнем Новгороде местными силовиками. На месте инцидента обнаружили погром.
- Магамадова и Исаева впервые задержали в апреле 2020 года из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95». После этого в сети опубликовали видео с их извинениями - на нем было видно, что молодые люди избиты. В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород.
- Издание Кавказ.Реалии ранее выяснило, что задержанных в Чечне участников телеграм-чата перевоспитывают, заставляя учить Коран. Об этом сообщила родственница одного из задержанных.
- О репрессиях в отношении ЛГБТ в Чечне неоднократно сообщали правозащитники и СМИ. Власти Чечни отрицают репрессии, заявляя, что в республике «геев нет».
Россия выслала трех дипломатов из стран Евросоюза
Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов из стран ЕС. Об этом заявил в пятницу российский МИД.
Как говорится в сообщении, речь идет о дипломатах из Швеции, Польши и Германии. Российская сторона утверждает, что сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве участвовали «в незаконных акциях 23 января 2021 года». Очевидно, имеются в виду митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Троим дипломатам предписано в ближайшее время покинуть территорию России.
Еще до официального объявления о высылке дипломатов сообщил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также издание EU Observer.
В Москве сейчас находится глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он пока не комментировал случившееся. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым он вновь поставил вопрос об освобождении Навального и задержанных на акциях в его поддержку. Ранее Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с нарушениями прав участников мирных акций протеста в России.
РСЕ/РС обжалует судебные решения о маркировке контента
Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода 5 февраля подала в Тверской районный суд Москвы жалобы на постановление по делу об административных правонарушениях, связанных с указанием о маркировке журналистского контента СМИ, которые признаны властями России "иностранными агентами".
Вступивший в действие с 30 октября 2020 года приказ Роскомнадзора, невыполнение которого ставится в вину РСЕ/РС, существенно ужесточает правила маркировки содержания на всех платформах и, как считают в медиакорпорации, представляет собой прямое вмешательство в работу журналистов. По заявлению Джейми Флая, только что назначенного президентом Радио Свободная Европа/Радио Свобода, "Кремль пытается затруднить нашей растущей аудитории доступ к свободной информации. Если РСЕ/РС утратит возможность работать в РФ, то российский народ может потерять достоверный источник новостей".
Приказ Роскомнадзора предписывает, помимо прочего, размещение в начале любых аудио- и видеоматериалов, произведённых журналистами медиакорпорации, 15-секундного звукового фрагмента или видеотитра, сообщающего о статусе "иностранного агента". Подобной маркировке должны подлежать все без исключения тексты на сайтах, а также сообщения и посты в социальных сетях, вне зависимости от их объёма.
Действия Роскомнадзора, указано в направленном юристами медиакорпорации в районный суд десятистраничном документе, препятствуют свободе профессиональной деятельности журналистов, противоречат Конституции России и закону о СМИ, ограничивая конкуренцию на рынке средств массовой информации. В России, указано в апелляции, запрещена цензура, однако изложенные в приказе Роскомнадзора нормативы "искажают суть сообщений, меняют их восприятие аудиторией. Исполнение указанных требований создаёт образ недоверия и неприятия к сообщениям и материалам проектов РСЕ/РС". Выполнение приказа ведомства в ряде случаев является технически невозможным.
В январе-феврале 2020 года Роскомнадзор направил в ООО "РСЕ/РС", представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа. Согласно известным к настоящему моменту планам ведомства, составление протоколов завершится в начале марта, общая сумма штрафов может составить сотни миллионов рублей. 27 января судья мирового участка №423 Тверского суда 27 января вынес первые решения по составленным Роскомнадзором протоколам и признал их правомочными – это решение медиакорпорация и оспорила сегодня в Тверском районном суде.
К настоящему времени ООО "РСЕ/РС" и её генеральный директор оштрафованы на общую сумму в 7 миллионов 150 тысяч рублей. "Штрафы представляют собой организованную государством кампанию принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом, – заявил в этой связи региональный директор РСЕ/РС по странам Европы и развитию телепроектов Кирилл Сухоцкий. – Наша аудитория в России знает: РСЕ/РС представляет собой надёжную альтернативу дезинформации и лжи. Мы – достоверный источник новостей, это качество лежит в основе нашей деятельности".
Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в список "СМИ – иностранных агентов" в конце 2017 года. Редакции, внесённые в перечень министерства, обязаны предоставлять регулярные финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ – "иностранных агентах", однако оценивает действия российских властей в этом направлении как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". Руководство РСЕ/РС неоднократно отмечало, что статус РСЕ/РС не допускает никакого политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с какой бы то ни было стороны.
- "СМИ – иностранным агентом" в России могут признать также физических лиц. В декабре 2020 года Министерство юстиции России признало таковыми пять человек, трое из них – сотрудничающие с Радио Свобода журналисты.
- Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – "иностранных агентах" неоднократно подвергалось критике правительств западных стран, отдельных политиков и международных правозащитных организаций.
- Российские представители прежде многократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве "иностранного агента". Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничен.
Югоосетинский парламент впервые за несколько месяцев собрался на заседание
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия впервые за несколько месяцев собрался на заседание. На нём выступили члены российской парламентской делегации.
«Первое заседание весенней сессии объявляю открытой», – сказал вице-спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев. В зале присутствовали 30 из 34 депутатов, были представлены все политические фракции.
Сегодня глава российской делегации, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал депутатов решать все вопросы внутри парламента. По его словам, «времени прошло достаточно много, чтобы переступить через эмоции и вернуться к созидательной работе».
- Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте в прошлом году, после смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева. Их требование – отставка генпрокурора Урузмага Джагаева.
В Южной Осетии выявили 25 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за сутки провели 166 исследований на COVID-19, выявлено 25 новых случаев заражения, – сообщила«Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Число подтвержденных случаев коронавируса достигло 2871, выздоровели 2043, умерли более 60-ти.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 39 пациентов с COVID-19.
Сегодня же стало известно, что в цхинвальских школах на карантин закрыли несколько классов, а в детских садах – несколько групп. Учебный процесс в Южной Осетии возобновился в середине января.
Американский эсминец «Дональд Кук» прибыл в Батуми
Эсминец Военно-морских сил США «Дональд Кук» (USS Donald Cook - DDG-75) вошел в грузинский порт Батуми. Корабль встретили представители Береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии.
В грузинском ведомстве говорят, что ракетный эсминец класса Arleigh Burke («Арли Бёрк») участвует в различных миссиях в районе операций Шестого флота США, обеспечивает безопасность в Черноморском регионе и поддержку миссий НАТО.
В МВД также сообщили, что соблюдаются все рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.
«Дональд Кук» покинет грузинские территориальные воды завтра, 6 февраля после совместных учений с грузинской Береговой охраной.
- Эсминец вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль «Портер». В НАТО объяснили их появление ответом на «наращивание военной мощи» России. Позднее фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» провел учения на фоне появления двух эсминцев ВМС США в регионе.
Приговор Гахеладзе: активисты обвиняют правительство Грузии в бездействии
Активисты проводят акцию протеста у здания МИД Грузии. Они призывают грузинские власти к активным действиям и требуют немедленного освобождения Зазы Гахеладзе, которого сегодня в Цхинвали приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.
Сторонники оппозиции называют правительство Грузии «нелегитимным и некомпетентным».
«Правительство Грузии, проводя политику «нераздражения» (России), не может защитить граждан Грузии. Они – коллаборационисты», – заявил один из участников акции Ника Парулава.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
США прекратят поддержку Саудовской Аравии в Йемене
Администрация нового президента США Джо Байдена намерена прекратить оказывать поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая ведёт боевые действия в Йемене против проиранской группировки "Ансар Алла" (хуситов).
Об этом заявил сам Байден, выступая в четверг в Госдепартаменте с речью о внешнеполитических приоритетах своей администрации.
По словам президента, война в Йемене, которая продолжается уже несколько лет, привела к "гуманитарной и стратегической катастрофе" и "должна быть закончена". США перестанут оказывать поддержку наступательным операциям саудовской коалиции в Йемене, в том числе ограничат поставки вооружений Эр-Рияду.
Конгресс США ранее принимал резолюции с призывом к администрации Дональда Трампа отказаться от поддержки Саудовской Аравии, однако этого не было сделано – администрация Трампа указывала на необходимость борьбы с иранским влиянием в регионе.
В ходе войны в Йемене погибли, по оценкам, более 100 тысяч человек, в том числе множество мирных жителей в результате авиаударов.
Хуситы контролируют столицу страны Сану и прилегающие районы. В последнее время они добились ряда военных успехов, подвергая обстрелам в том числе и саму Саудовскую Аравию. Эр-Рияд поддерживает международно признанное правительство Йемена со штаб-квартирой в Адене на юге страны.
В своём выступлении Байден также коснулся других приоритетов американской внешней политики. Он пообещал восстановить "моральное лидерство" США на мировой арене и вновь начать работать в координации с союзниками и партнёрами Вашингтона, в том числе и по вопросу политики в отношении России. Говоря о России, Байден сказал, что Америка не будет колебаться при защите своих национальных интересов и адекватно отреагирует на агрессивные действия Москвы. Он также призвал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.
Главным соперником США на международной арене при этом Байден назвал Китай.
Президент подписал ряд указов, которые, по его утверждению, должны продемонстрировать новый подход США, в том числе, к проблемам прав человека. Соединённые Штаты увеличат квоту принимаемых беженцев до 125 тысяч человек в следующем году (администрация Трампа сократила её до 15 тысяч человек). Также был подписан указ о защите и продвижении прав ЛГБТ-сообщества по всему миру. Согласно указу, США с помощью дипломатии и оказывая содействие международным организациям будет защищать права ЛГБТ по всему миру, отмечает "Голос Америки".
«Очередная провокация российского оккупационного режима» – МИД Грузии о приговоре Гахеладзе
В МИД Грузии осудили решение Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия, приговорившего жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12.5 годам лишения свободы. В ведомстве заявили, что это – «очередная провокация российского оккупационного режима».
«Это незаконное решение является реальным выражением деструктивных планов Российской Федерации по созданию дестабилизации в Грузии, несмотря на то что Москва вновь продолжает делать декларативные заявления о желании продолжения диалога и сотрудничества. Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию прекратить тяжелые нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнять свои международные обязательства, включая Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 г., и вывести свои войска с территории Грузии», – говорится в заявлении.
Тбилиси просит международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Грузии.
«Грузия будет использовать все имеющиеся в её распоряжении дипломатические и правовые рычаги и поднимать этот вопрос на самом высоком уровне во всех соответствующих международных форматах, чтобы прекратить незаконные похищения людей на линии оккупации и грубые нарушения фундаментальных прав и свобод. Мы продолжим мобилизацию международного сообщества и не пожалеем усилий для обеспечения своевременного и безопасного возвращения граждан Грузии к своим семьям», – говорится в заявлении МИД Грузии.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре прошлого года цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
- Югоосетинский Верховный суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
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