Telegram заблокировал каналы с данными сотрудников силовых ведомств РФ

Администрация нового президента США Джо Байдена намерена прекратить оказывать поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая ведёт боевые действия в Йемене против проиранской группировки "Ансар Алла" (хуситов).

Об этом заявил сам Байден, выступая в четверг в Госдепартаменте с речью о внешнеполитических приоритетах своей администрации.

По словам президента, война в Йемене, которая продолжается уже несколько лет, привела к "гуманитарной и стратегической катастрофе" и "должна быть закончена". США перестанут оказывать поддержку наступательным операциям саудовской коалиции в Йемене, в том числе ограничат поставки вооружений Эр-Рияду.

Конгресс США ранее принимал резолюции с призывом к администрации Дональда Трампа отказаться от поддержки Саудовской Аравии, однако этого не было сделано – администрация Трампа указывала на необходимость борьбы с иранским влиянием в регионе.

В ходе войны в Йемене погибли, по оценкам, более 100 тысяч человек, в том числе множество мирных жителей в результате авиаударов.

Хуситы контролируют столицу страны Сану и прилегающие районы. В последнее время они добились ряда военных успехов, подвергая обстрелам в том числе и саму Саудовскую Аравию. Эр-Рияд поддерживает международно признанное правительство Йемена со штаб-квартирой в Адене на юге страны.

В своём выступлении Байден также коснулся других приоритетов американской внешней политики. Он пообещал восстановить "моральное лидерство" США на мировой арене и вновь начать работать в координации с союзниками и партнёрами Вашингтона, в том числе и по вопросу политики в отношении России. Говоря о России, Байден сказал, что Америка не будет колебаться при защите своих национальных интересов и адекватно отреагирует на агрессивные действия Москвы. Он также призвал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.

Главным соперником США на международной арене при этом Байден назвал Китай.

Президент подписал ряд указов, которые, по его утверждению, должны продемонстрировать новый подход США, в том числе, к проблемам прав человека. Соединённые Штаты увеличат квоту принимаемых беженцев до 125 тысяч человек в следующем году (администрация Трампа сократила её до 15 тысяч человек). Также был подписан указ о защите и продвижении прав ЛГБТ-сообщества по всему миру. Согласно указу, США с помощью дипломатии и оказывая содействие международным организациям будет защищать права ЛГБТ по всему миру, отмечает "Голос Америки".