В Тбилиси гиды и аниматоры продолжают протесты с требованием отмены ковид-ограничений

Очередная протестная акция против ковид-ограничений сегодня, 6 февраля, прошла у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Представители разных сфер требовали, чтобы власти разрешили им продолжать работу.

Акцию организовало движение «Соцвзрыв» - инициативная группа, в которую вошли горные гиды, инструкторы по зимним видам спорта и представители других профессий, оставшихся без доходов после начала пандемии. К парламенту они принесли лыжи.

К митингу присоединились владельцы фитнес-центров, актеры, музыканты, аниматоры и предприниматели, которых не коснулось февральское послабление ограничений. «Уже год, как я безработный. Я требую, чтобы при условии соблюдения регуляций наш и не только наш сектор был открыт, чтобы мы могли прокормить детей», - сказал журналистам один из протестующих, пришедших на митинг в костюме человека-паука.

На плакатах в руках демонстрантов можно было прочесть их главный месседж: «Регуляции = голод». Некоторые участники акции больше не намерены подчиняться правилам. Они заявляют, что возобновят свою деятельность, несмотря на запрет.

Ожидалось, что сегодня к протесту присоединятся владельцы кафе и ресторанов. До 200 объектов питания намеревались открыться «самовольно». Рестораторы пересмотрели свои планы после того, как правительство Грузии объявило о смягчении некоторых ограничений. В частности, с 15 февраля все объекты питания смогут возобновить работу по будням. Пока что рассаживать посетителей можно будет только за столиками на улице.

Один из участников группы «Соцвзрыв» Гега Салуквадзе считает, что частичное смягчение ограничений «определенной приманкой». Он уверен, что правительство пошло на такой шаг из опасения масштабных протестов. По словам Салуквадзе, они продолжат акции до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.

Наряду с полным открытием экономики демонстранты призывают отменить «комендантский час». Акция продолжилась концертом. За развлекательную часть на митинге также отвечают аниматоры.