В селе Намахвани проходит акция противников строительства ГЭС

В селе Намахвани муниципалитета Цхалтубо проходит акция протеста с требованием прекратить строительство Намахванского каскада ГЭС, передает Общественный вещатель.

Протестующие требуют, чтобы компания «ЭНКА» покинула ущелье Риони, прекращения строительство ГЭС и возвращения государству 576 гектаров земли, которые были переданы турецкой компании на 99 лет.

По словам одного из организаторов митинга Варлама Голетиани, в акции, наряду с местными жителями, примут участие представители из многих городов страны и неправительственных организаций.

Уже почти три месяца в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Там же был возведен деревянный крест, где протестующие периодически молились. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзывы разрешения, выданного турецкой компании.

30 января министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, комментируя протест местных жителей, заявила, что возобновление работ по строительству Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони абсолютно законно.

«Намахвани ГЭС – важный проект, который всегда поддерживался государством. Это не означает, что для инвесторов проекта мы не установили строгие требования. Почти два года продолжались различные исследования, в том числе геологические. Результатом стало то, что Намахвани ГЭС – это один из самых хорошо проработанных и безопасных проектов. Несколько международных организаций изучили и подтвердили, что с той же геологической точки зрения Намахвани ГЭС является одной из самых безопасных, исходя из сейсмических характеристик», - заявила она.