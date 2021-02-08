Патриархия Грузии анонсировала заседание Священного синода

Заседание Священного cинода Грузинской православной церкви (ГПЦ) назначено на 11 февраля 2020 года, говорится в распространенном сегодня сообщении патриархии Грузии.

Последний раз правящие архиереи Церкви собирались под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго в марте 2020 года. Тогда представители ГПЦ заявили, что «главная причина пандемии коронавируса – отдаление человека от Бога».

Как пишет «Новости-Грузия», на этот раз в патриархии не уточняют, какие темы должен обсудить синод.

При этом теологи уже распространили чрезвычайное заявление по поводу анонсированного заседания. Ассоциация религиоведов Грузии утверждает, что на повестку будет вынесен вопрос о смещении Илии Второго и назначении новым предстоятелем ГПЦ патриаршего местоблюстителя, митрополита Сенакского и Чхороцкуского Шио (Муджири).

Теологи ссылаются на конфиденциальные источники. Они утверждают, что назначенное заседание Священного Синода и его формат стали следствием заговора «группы грузинских епископов-русофилов» и указаний руководства Русской православной церкви.

В ГПЦ поспешили опровергнуть эту информацию. Руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе назвал скандальные заявления теологов «фантазиями».