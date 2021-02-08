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Украина опубликовала фото новых военных объектов России в Крыму
В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской аннексии полуострова. Об этом сообщает сайт Крым.Реалии, корреспонденты которого получили доступ к фотоснимкам.
Так, на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозёрное, неподалеку от озера Донузлав на востоке Крыма. В конце 2020 года здесь, фактически посреди степи, появилась российская военная база. По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, ещё в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники.
"Уже в 2019 году и в течение 2020 года здесь появилась большая воинская часть. Это база хранения на случай войны. К примеру, когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать и это вооружение хранится именно в таком месте. Это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное", – утверждает он.
Согласно снимкам из космоса, также видно, что недавно близ Керчи вплотную к трассе "Таврида" появились новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400. А на окраине Евпатории построена огромная радиоантенна диаметром около 30 метров.
Вблизи Севастополя российская армия построила еще один объект. На архивных космических снимках можно проследить, как, начиная с 2016 года, на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых антенн, средний диаметр каждой из которых около пяти метров.
Украинский космический центр зафиксировал еще десятки различных новостроек в Крыму, связанных с российскими вооружёнными силами.
Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.
В Кремле это называют нормой. "Россия суверенное государство и на своей территории имеет право проводить обучение, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодёжи", – заявила в декабре 2020 года представитель МИД России Мария Захарова.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Чёрного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.
Страны Запада неоднократно осуждали наращивание российской военной мощи в Крыму.
Другие новости дня
В Западной Грузии ожидается потепление до +22 градусов
На всей территории Грузии до 12 февраля сохранится теплая погода. Об этом сообщили в Национальном агентстве по окружающей среде.
По информации ведомства, в Западной Грузии (в низинах) температура воздуха составит +17, +22, а в Восточной – от +14 до +19 градусов.
В Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Столбик термометра поднимется до +16, +18 градусов.
При этом в отдельных районах страны возможны кратковременные осадки.
РФ готова обсуждать вопрос выплаты компенсаций депортированным – Лорткипанидзе
Министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе заявил, что Москва готова подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсаций гражданам, депортированным из России осенью 2006 года. Это, по мнению министра, является «небольшим шагом вперед».
Лорткипанидзе не исключает, что прогресс связан с недавним решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о войне 2008 года.
«Россия больше не отказывается (платить) и готова подключиться к процессу урегулирования вопроса – естественно, при посредничестве Совета Европы. Возможно, на это повлияло решение (ЕСПЧ) от 21 января. В любом случае, это подтверждает правоту нашего подхода», – заявил глава Минюста в парламенте Грузии.
ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.
В прошлом году российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) о «серьезных проблемах», возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В декабре КМСЕ призвал Россию выполнить решение суда.
Акция-шествие в поддержку Зазы Гахеладзе прошла в Тбилиси
В Тбилиси прошла очередная акция в поддержку Зазы Гахеладзе, которого в Цхинвали приговорили к 12.5 годам лишения свободы. Протестующие требуют незамедлительного освобождения жителя села Квемо-Чала.
Гражданские активисты и члены «Антиоккупационного движения» собрались у здания бывшего посольства России, где сейчас располагается секция интересов РФ при посольстве Швейцарии, после чего устроили шествие к зданию парламента Грузии.
А в субботу акция запланирована у крепости Схвило – именно там российские военные задержали Зазу Гахеладзе 11 июля прошлого года.
«Главное наше требование и большей части населения Грузии – освобождение всех граждан, незаконно задержанных оккупантами в Грузии. Вместе с государством общество может решить эту проблему –при поддержке наших дружественных стран. Чем активнее будет общественность, тем больше будет реакции со стороны мирового сообщества и тем больше будет дискомфорта для российского правительства из-за его насильственных действий», – заявил врач Важа Гаприндашвили, который более месяца пробыл в цхинвальской тюрьме и был освобожден 28 декабря 2019 года.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Тбилиси просит международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Грузии. Вашингтон и Брюссель поддержади Тбилиси - премьер-министр Грузии Георгий Гахария обсудил приговор Зазе Гахеладзе с послами США и Евросоюза.
Патриархия Грузии анонсировала заседание Священного синода
Заседание Священного cинода Грузинской православной церкви (ГПЦ) назначено на 11 февраля 2020 года, говорится в распространенном сегодня сообщении патриархии Грузии.
Последний раз правящие архиереи Церкви собирались под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго в марте 2020 года. Тогда представители ГПЦ заявили, что «главная причина пандемии коронавируса – отдаление человека от Бога».
Как пишет «Новости-Грузия», на этот раз в патриархии не уточняют, какие темы должен обсудить синод.
При этом теологи уже распространили чрезвычайное заявление по поводу анонсированного заседания. Ассоциация религиоведов Грузии утверждает, что на повестку будет вынесен вопрос о смещении Илии Второго и назначении новым предстоятелем ГПЦ патриаршего местоблюстителя, митрополита Сенакского и Чхороцкуского Шио (Муджири).
Теологи ссылаются на конфиденциальные источники. Они утверждают, что назначенное заседание Священного Синода и его формат стали следствием заговора «группы грузинских епископов-русофилов» и указаний руководства Русской православной церкви.
В ГПЦ поспешили опровергнуть эту информацию. Руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе назвал скандальные заявления теологов «фантазиями».
Решение ЕСПЧ изменило ландшафт урегулирования конфликтов – глава Минюста Грузии
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственному иску «Грузия против России» фундаментальным образом изменило правовой и политический ландшафт урегулирования конфликтов в Абхазии и Цхинвальском регионе. Об этом министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе заявил на совместном заседании четырех комитетов парламента Грузии.
«ЕС, США и международное сообщество возлагают на Россию четкую политическую ответственность и призывает выполнить свои обязательства в связи с решением Страсбургского суда от 21 января», – заявил Лорткипанидзе.
Как пишет Первый канал Грузии, глава Минюста назвал решение ЕСПЧ «исторической победой».
«Решение Большой палаты, которое является окончательным и не подлежит обжалованию, подтверждает, что Цхинвальский регион и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии; в результате боевых действий Россия оккупировала Цхинвальский регион и Абхазию (т.е. неотъемлемые части Грузии) – таким образом, установив эффективный контроль над этими территориями», – говорит Лорткипанидзе.
По его словам, во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин, и эта политика России продолжается по сей день.
«Суд в решении использует термин «этническая чистка»; Россия как государство, осуществляющее эффективный контроль и оккупацию, несет правовую ответственность за результаты «ползучей оккупации», включая действия де-факто властей, то есть за любые инциденты вдоль линии оккупации или на оккупированных регионах. Примечательно, что и в этом случае суд развил укоренившийся в практике термин и прямо назвал «эффективный контроль» – «оккупацией». Суд установил, что подчинение сепаратистов России, то есть контроль России, продолжалось – до, во время, а также после войны 2008 года. Суд также фактически сказал, что военные преступления, предположительно, совершенные со стороны России во время активной фазы боевых действий (8-12 августа), должны были быть расследованы в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Суд заявил, что Россия не позволяет Грузии адекватно и эффективно расследовать события 2008 года и возможные преступления, совершенные в этот период, что делает необходимым расследование преступлений Гаагским судом, согласно его юрисдикции, и наше сотрудничество с судом», – заявил Лорткипанидзе.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по жалобе Грузии на действия России во время и после войны в августе 2008 года. В документе говорится, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни.
- Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства. Решение о компенсации суд не принимал, она будет обсуждаться позже.
- Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим. По словам министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе, ЕСПЧ установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин.
- В министерстве юстиции России говорят, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ по делу о войне 2008 года. Российские информагентства со ссылкой на Минюст РФ выпустили новости о том, что ЕСПЧ «отклонил» и «счел необоснованными» обвинения Грузии в адрес России.
AP: США намерены вернуться в Совет по правам человека ООН
Администрация президента США Джо Байдена объявит на этой неделе о возвращении Соединённых Штатов в Совет по правам человека ООН. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
По данным агентства, заявление может быть сделано уже в понедельник, 8 февраля, в Женеве. До конца 2021 года США будут находиться в статусе наблюдателя, но позднее будут выступать за избрание полноправным членом. Вашингтон сохранит позицию о необходимости реформ в совете, утверждают источники.
США вышли из Совета по правам человека ООН в 2018 году. Поводом стали резолюции с критикой Израиля.
Администрация Байдена постепенно отменяет ряд решений бывшего президента Дональда Трампа. В частности, было решено вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату, возвратиться во Всемирную организацию здравоохранения и рассмотреть возобновление ядерной сделки с Ираном.
Состояние здоровья Александра Анкваба «отмечается стабильно-положительной динамикой»
Состояние здоровья премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба отмечается стабильно-положительной динамикой. Об этом сообщили в абхазском Кабмине.
По информации пресс-службы, Анкваб продолжает лечение в Москве. Другие подробности не сообщаются.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось.
Отметим, что с 11 января обязанности главы Кабмина исполняет вице-премьер Владимир Делба.
Боррель допустил введение новых санкций ЕС в отношении России
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель допустил введение новых санкций со стороны ЕС в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом он написал в своём блоге после визита в Москву. Боррель находился в российской столице с 4 по 6 февраля.
По словам Борреля, для новых ограничений может быть задействован недавно утверждённый механизм, предусматривающий санкции за нарушение прав человека.
Боррель в очередной раз отметил, что призывал к немедленному освобождению Навального на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам Борреля, обязательства России в области прав человека – это часть добровольно взятых на себя международных обязательств.
Боррель отметил агрессивный тон совместной пресс-конференции с Лавровым и обратил внимание на высылку на фоне его визита трёх европейских дипломатов.
«Моя встреча с министром Лавровым показала, что Европа и Россия отдаляются друг от друга», – написал Боррель.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС также отметил, что стороны обсудили, в частности, совместные действия в борьбе с пандемией коронавируса, климатический кризис, необходимость сотрудничества с Ираном в рамках ядерной сделки.
МИД России заявил, что с удивлением ознакомился с позицией Борреля, опубликованной после поездки в Москву, сообщает ТАСС. По мнению министерства, заявления дипломата «сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции». В МИДе предположили, что по возвращении в Европу Боррелю могли указать, «как надо было расставить акценты».
- 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отправить Алексея Навального в колонию. Условное наказание, которое он получил по делу «Ив Роше» в 2014 году, заменили на три с половиной года колонии общего режима. Оппозиционер должен провести в заключении более двух с половиной лет с учётом времени, проведённого под домашним арестом.
- До рассмотрения апелляции Навальный находится в СИЗО. Оппозиционер считает своё преследование политически мотивированным. Решение суда вызвало массовые протесты во многих городах России.
COVID-19 в Грузии: 204 новых случая, 15 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3298 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов.
За сутки в стране выявили 204 новых случая коронавируса. Было проведено 6593 теста: PCR-тестов – 2706, экспресс‐тестов на антиген – 3887. На выходных количество проводимых тестов снижается.
Выздоровели еще 736 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 262 228, выздоровевших – 254 350.
В режиме карантина остаются 446 человек, в ковид-гостиницах – 295, в стационарах – 2229.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 3,09%, за последние 14 дней – 3,84%, за последнюю неделю – 3,69%.
«Будем стремиться к тому, чтобы достичь уровня Грузии» – наставник российской сборной
Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс доволен игрой своей команды в матче с Грузией – несмотря на поражение со счетом 7-16.
«Грузия, как и многие другие сборные, серьёзно омолодилась, но мы не глупцы какие-то и прекрасно представляли, что нас ожидает на газоне «Михеила Месхи». Вместе с тем у нас был свой план на игру и до перерыва мы его реализовали на 100%: тренерский штаб доволен тем, как игроки выполнили установку. Считаю, что сегодня мы совершили большой шаг вперёд. Для нашей команды сегодняшняя игра удалась и мы будем стремиться к тому, чтобы достичь уровня Грузии и выиграть Чемпионат Европы», – заявил он на пресс-конференции.
Главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили говорит, что не ожидал счета 0-0 в первом тайме.
«Но в сложных матчах такое бывает. Если с первых минут не сумел завладеть инициативой, то постепенно оказываешься под давлением. Это и произошло с нами до перерыва. Мы не смогли взять игру под свой контроль, хотя и создали несколько моментов для набора очков. Это привело к тому, что Россия организовала давление и нам не удалось открыть счёт», – отметил наставник грузинской сборной.
Во втором тайме, по словам Маисашвили, сборная прибавила в ряде компонентов. «Но потери остались нашим слабым местом», – отметил он, добавив, что сборная провела в полном составе лишь два дня.
«В любом случае, мне кажется, что по ходу игры даже не возникал вопрос о том, кто победит. Мы были уверены в своих силах, знали что выиграем, хотя счёт на табло оказался достаточно скромным», – сказал Маисашвили.
Капитан сборной Грузии Мераб Шарикадзе на пресс-конференции заявил, что противостояния с россиянами для грузинской сборной всегда особенные – «с непередаваемыми эмоциями».
«Например, несколько молодых ребят уже после игры признались в раздевалке, что с Англией они нервничали меньше, чем в противостоянии с Россией. Скажу за себя, я не первый год в сборной, но абсолютно каждый матч с россиянами сложен с психологической точки зрения», – заявил Шарикадзе.
- Сборная Грузии по регби накануне одержала победу над российской командой и выиграла Кубок Европы. Встреча завершилась со счетом 16:7.
- Россиянам удалось выиграть у сборной Грузии всего лишь один раз - в первом матче, состоявшемся в 1993 году. После этого в 2002 году между ними была зафиксирована ничья. В остальных же встречах победу одерживали грузинские регбисты.
Хаменеи: если США снимут санкции, Иран может вернуться к ядерной сделке
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США должны отменить санкции, если они желают, чтобы Иран вернулся к участию в международной ядерной сделке, заключённой в 2015 году, сообщило иранское государственное телевидение.
Это было первое телевизионное выступление Хаменеи со времени вступления в должность президента США Джо Байдена, заявившего ранее о намерении вернуть США к участию в многостороннем соглашении пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии с Ираном. После прихода к власти в США в 2017 году президент Дональд Трамп обвинил Иран в обмане мировой общественности и тайной работе над созданием ядерного оружия. Другие участники и МАГАТЭ с этой оценкой не согласились.
США, по настоянию президента Дональда Трампа, в 2018 году вышли из сделки и возобновили санкции против Ирана.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф, в интервью иранской газете 6 февраля, призвал администрацию Байдена не терять время. В конце прошлого года иранский парламент принял закон об усилении работ по ядерной программе, который должен вступить в силу 21 февраля - в случае, если США не ослабят санкционное давление на Иран.
Соглашение 2015 года предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с Тегерана международных санкций.
На тбилисском рынке «Лило» произошел пожар. ФОТО
Пожар произошел сегодня утром на территории тбилисского рынка «Лило». Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По сообщениям СМИ, пожар начался в административном здании. В Центр оперативного управления неотложной помощи «112» поступило сообщение о том, что на территории рынка наблюдается задымление и открытый огонь.
Как пишет «Новости-Грузия», к моменту прибытия на место бригад спасателей, огонь распространился еще на несколько магазинов. Было принято решение о мобилизации дополнительных сил.
К настоящему времени пожар локализован. 11 бригад пожарных-спасателей продолжают работу на месте до полной ликвидации.
Во время происшествия никто не пострадал. Что стало причиной пожара на самом крупном вещевом рынке Грузии, не известно.
Сегодня первый день работы непродовольственных рынков в Грузии, после двухмесячного перерыва. Торговые объекты были закрыты с 28 ноября 2020 года, после введения властями масштабных ограничений из-за роста заражаемости коронавирусом.
За сутки в Южной Осетии госпитализирован один человек с коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 7 февраля, проходят лечение 40 пациентов.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 25 пациентов, в здании детской больницы – 15», - сообщила информагентству «Рес» заместитель главврача по клинико-экспертной работе Светлана Бекоева.
За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступил один больной, выписан на амбулаторное долечивание также один человек. Собеседник агентства рассказала, что приемно-сортировочное отделение в субботу приняло четыре пациента, госпитализированных нет.
«Протестированы в приемно-сортировочном отделении 47 человек», - отметила врач. Кроме того, сообщила Бекоева, выездные бригады осмотрели троих человек на дому.
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет
В Стэнфорде (штат Калифорния) 6 февраля умер бывший госсекретарь Джордж Шульц. Ему было 100 лет.
В июле 1982 года президент Рональд Рейган назначил его Государственным секретарем США. Несмотря на то, что Шульц считался «голубем» во внешней политике, он решительно выступал за вторжение США в Никарагуа. Во время Первой интифады Шульц предложил международное соглашение об автономии для Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Он сопровождал президента Рейгана в поездке в Рейкьявик для встречи с Михаилом Горбачевым в 1986 году.
В некрологе, опубликованном газетой «Вашингтон пост», отмечается его прагматизмом в решении политических вопросов. Так, например, возглавляя Государственный департамент в годы президентства Рональда Рейгана, Шульц сыграл важнейшую роль в значительном снижении напряженности между США и СССР в конце 1980-х годов.
В январе 1989 года Джордж Шульц покинул правительство но продолжал заниматься стратегическими вопросами политики Республиканской партии.
Одним из первых республиканцев он призвал к легализации легких наркотиков, подписав обращение, опубликованное в New York Times 8 июня 1998 года. В нем говорилось: «Мы считаем, что глобальная война с наркотиками сейчас приносит больше вреда, чем сами наркотики».
В августе 2003 года Шульц был назначен сопредседателем (вместе с Уорреном Баффетом) Совета по экономическому восстановлению Калифорнии, группы советников кандидата в губернаторы Калифорнии Арнольда Шварценеггера.
В 2010 году Шульц встретился в Калифорнии с президентом России Дмитрием Медведевым, подарив ему экземпляр советского плаката 1921 года с надписью «От мрака к свету, от битвы к книге, от горя к радости».
26 августа 2014 года опубликовал статью в которой рекомендовал поддержать Украину поставками вооружений и подготовкой войск и усилить санкции против России.
Абашидзе обсудит с Карасиным вопрос освобождения Зазы Гахеладзе
«Мы сделаем все возможное, чтобы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для освобождения Зазы Гахеладзе», - заявил в интервью Общественному вещателю спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе в связи с Зазой Гахеладзе, осужденного властями самопровозглашенной республики Южная Осетия на 12,5 лет тюремного заключения.
По словам дипломата, в первую очередь это должно быть сделано в Женевском формате. Абашидзе также отметил, что пока не запланирована его очередная встреча с официальным представителем РФ Григорием Карасиным в Праге.
«Так называемый двусторонний формат Пражского диалога предназначен для решения торгово-экономических вопросов. Но когда есть такие случаи, я лично всегда использую эту возможность, чтобы поднимать подобные вопросы. К сожалению, у нас есть опыт, как действовать в таком случае, и сейчас мы также постараемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Встреча с Карасиным пока не запланирована. На последней встрече мы сказали, что новая встреча состоится в первом квартале этого года, но пока это не решено. У нас будет телефонная связь, и мы обсудим этот вопрос, пока об этом мы не говорили», - сказал Зураб Абашидзе.
- Заза Гахеладзе – 34-летний житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета. Российские пограничники задержали его 11 июля 2020 года в районе крепости Схвило, недалеко от де-факто грузинно-югоосетинской границы.
- При задержании он был ранен в ногу. Как утверждают в Цхинвали, пограничники открыли ответный огонь после того, как гражданин Грузии пытался оказать сопротивление и произвел несколько выстрелов в их направлении из охотничьего ружья.
- Цхинвальский признал его виновным по двум статьям УК РФ – «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «незаконное пересечение государственной границы».
Похищенных уроженцев Чечни вынудили отказаться от адвоката
Замглавы МВД Чечни вынудил отказаться от услуг адвоката местных уроженцев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которые 4 февраля были похищены силовиками в Нижнем Новгороде.
«Он угрожал, что «опозорит» их по всем местным и федеральным телеканалам, рассказали в организации», - передает «Дождь» со ссылкой на Тима Бесцвета, пресс-секретаря «Российской ЛГБТ-сети», чьи юристы пытаются помочь вызволить задержанных. Имя замминистра не уточняется.
О местоположении Магамадова и Исаева стало известно накануне. Из Нижнего Новгорода их увезли в Гудермес, где допросили по делу о незаконном вооруженном формировании.
«Им задали пространные вопросы: «Вы вообще знаете о существовании незаконных вооруженных формирований? Сирию на карте можете показать?» Вопросов относительно их участия вообще не было», - рассказал адвокат Александр Немов нижегородскому изданию NN.RU.
После первого вопроса молодых людей обещали отпустить. Однако на выходе их ожидали сотрудники полиции из другого отдела с тем же постановлением. Они вновь задержали Магамадова и Исаева и отправили их в Серноводск.
В ОВД по Серноводскому району к задержанным Немова не пустили. Об отказе от его услуг адвокату сообщили полиция и отец одного из молодых людей - ему единственному разрешили войти в отдел.
По словам адвоката, Магамадова и Исаева собираются допросить как свидетелей по другому делу - в полиции ему не уточнили, по какому.
- Магамадова и Исаева впервые задержали в апреле 2020 года из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. После этого в сети опубликовали видео с их извинениями – на нем было видно, что молодые люди избиты. В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород.
- Координатор программы экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давид Истеев опасается, что Магамадова и Исаева увезли в Чечню на казнь. Его опасения разделяют активисты оппозиционного чеченского движения 1ADAT. Согласно их расследованию, молодых людей специально вычислял человек, связанный с администрацией Кадырова.
- «Российская ЛГБТ-сеть» подала ходатайство в Европейский суд по правам человека о принятии срочных обеспечительных мер по Магамадову и Исаеву.
Задержанные во время ночной акции протеста в Батуми приговорены к штрафу
В Батумском городском суде сегодня состоялся суд над задержанными минувшей ночью участниками акции протеста за отмену «комендантского часа», введенного для превенции распространения коронавируса. Всего на акции было задержано 11 человек за «неподчинение законному требованию полиции». Девять из них суд приговорили к штрафу в размере 1000 лари для каждого, еще двоим предписано выплатить по 1 500 лари.
«Мы не заплатим никаких штрафов, потому что нас несправедливо оштрафовали, нас могли оштрафовать без ареста. Против нас применили насилие, но мы же продолжим протест до тех, пока не будет отменен комендантский час», - сказал активист Фируз Цулукидзе.
Акцию неповиновения в Батуми проводили всего около 15 человек. Судя по видео с места событий, задержания были довольно жесткими – полицейские применяли силу, использовали наручники, оголяли нарушителей до пояса и вывозили на автомобиле с места проведения акции.
Сегодня с утра на перманентной акции протеста, которая проходит в Батуми перед зданием правительства в «квартале свободы», представители оппозиции заявили о применении силы в отношении демонстрантов и потребовали отставки руководивших этим процессом полицейских чиновников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Департамент полиции Аджарии позволяет себе жестоко разгонять демонстрантов», – заявил представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Бондо Тедорадзе. По его словам, полиция превысила силу и поэтому они требуют, чтобы «немедленно покинул должность заместитель главы криминальной полиции Аджарии Ираклий Чедишвили».
«Медуза» рассказала об особенностях поставок «Спутника V» в Аргентину
Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентину - одну из первых стран, зарегистрировавших российский препарат - идут по частному контракту, заключенному в британской юрисдикции. Об этом пишут аргентинская газета La Nacion и «Медуза», которые обнаружили и ряд других странностей, связанных с поставкой вакцины в Аргентину.
По данным журналистов, доступ к некоторым из документов, связанных с поставками, охраняется в Аргентине так же строго, как государственная тайна. Доступ к этим документам есть всего у семи чиновников самого высокого ранга.
Вакцина была зарегистрирована в стране в рекордные сроки и до завершения клинических испытаний. Поставка вакцины в Аргентину осуществляется не на межгосударственном уровне, а между двумя частными компаниями. За поставки из России отвечает ООО «Вакцина человека», зарегистрированное в 2020 году в Москве Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) специально для продажи вакцины за рубеж. Для разрешения возможных конфликтов с российской стороной была выбрана британская юрисдикция.
При этом аргентинские критики атмосферы секретности, окружающей поставки вакцины в страну, подчеркивают, что у них нет оснований сомневаться в эффективности российской вакцины - но они хотят большей прозрачности от своих властей.
По официальным данным, «Спутником V» в Аргентине уже привиты более миллиона человек. Это больше, чем по всей России, исключая Москву.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что к 7 февраля российская вакцина уже одобрена в 19 странах, а через неделю их число должно дойти до 25. Поставки вакцины за рубеж, по его словам, не должны помешать привить всех желающих в России еще до осени.
На прошлой неделе в журнале Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины, свидетельствующие о ее высокой эффективности. Ранее власти России подвергались критике за то, что они сертифицировали вакцину, не дожидаясь публикации этих результатов. Ряд представителей стран ЕС не исключили, что «Спутник V» может быть одобрен для применения в Евросоюзе. Пока по собственной инициативе о ее поставках в экспериментальном порядке договорилась Венгрия.
Сборная Грузии по регби одержала победу над российской командой
Сборная Грузии по регби одержала победу над российской командой и выиграла Кубок Европы. Встреча завершилась со счетом 16:7.
Заключительная встреча Чемпионата Европы по регби 2020 года состоялась сегодня, 7 февраля, на стадионе им. М. Месхи в Тбилиси. Игра началась в 15:00.
Из-за пандемии на сегодняшнем матче болельщики не присутствовали.
По информации «ИнтерпрессНьюс», россиянам удалось выиграть у сборной Грузии всего лишь один раз - в первом матче, состоявшемся в 1993 году. После этого в 2002 году между ними была зафиксирована ничья. В остальных же встречах победу одерживали грузинские регбисты.
7 февраля проходит международный День солидарности с Беларусью
Сегодня, 7 февраля, по инициативе белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской проходит международный День солидарности с Беларусью.
Тихановская призвала мировых лидеров, активистов, журналистов и всех неравнодушных к ситуации в Беларуси принять участие в мероприятиях в поддержку граждан страны, которые протестуют против режима Александра Лукашенко.
Она напомнила, что уже полгода - с президентских выборов 9 августа 2020, результаты которых которые белорусская оппозиция и Запад не признали легитимными - жители Беларуси протестуют против Лукашенко, требуя его отставки и новых демократических выборов.
Различные акции солидарности проходят как в разных городах мира, в том числе в самой Беларуси, так и онлайн.
Накануне состоялась онлайн-конференция «Солидарность с Беларусью» с участием представителей белорусской оппозиции, ряда европейских политиков и экспертов. Тихановская вновь призвала страны ЕС и США ужесточить санкции, введенные в качестве реакции на фальсификации и на жестокое обращение с участниками акций протеста со стороны властей Беларуси.
Посольство США в Минске в связи с Днем солидарности выступило с заявлением, в котором говорится, что США «поддерживают белорусский народ и будут привлекать к ответственности всех, кто нарушает права народа Беларуси». С подобными заявлениями выступили и европейские лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Послы стран Евросоюза 7 февраля встретились в Минске с родственниками погибших и пострадавших участников акций протеста.
Акцию солидарности поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, указав на опасность для суверенитета Беларуси со стороны России.
Не сообщалось о том, планируются ли в День солидарности акции в самой России. Официальная Москва поддерживает Александра Лукашенко.
- В германском городе Штутгарт 7 февраля будет вручена премия в области прав человека 2021 года фонда имени Герхардта Баума. Ее лауреат - Мария Колесникова, один из лидеров белорусской оппозиции, находящаяся с сентября прошлого года в СИЗО. В связи с вручением премии с открытым письмом к Лукашенко обратился российский писатель Виктор Шендерович - призвав его освободить Колесникову, которую правозащитники признали политзаключенной. «Если Вы отпустите Марию Колесникову, никто не упрекнет Вас в недостаточной жестокости или склонности к либерализму. Это пятно на репутации Вам не грозит. А позора станет чуть меньше».
На акции против строительства Намахванской ГЭС полиция изъяла оружие и дубинки
По данным МВД Грузии, на акции против строительства Намахванской ГЭС полиция изъяла оружие и дубинки.
«В районе села Джонети муниципалитета Цкалтубо продолжается акция против строительства Намахванской ГЭС. На месте для обеспечения безопасности и правопорядка мобилизована полиция.
В ходе акции сотрудники МВД остановили две машины. Из одного из автомобилей изъяты зарегистрированное огнестрельное оружие модели Winchester и снайперская винтовка, а из второго - бейсбольная бита и дубинка.
Полиция пояснила владельцам, что данные предметы будут возвращены владельцам по завершении акции», - говорится в сообщении МВД.
МВД призывает протестующих подчиняться законным требованиям полиции.
- Уже почти три месяца в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Там же был возведен деревянный крест, где протестующие периодически молились. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзыва разрешения, выданного турецкой компании.
За сутки на Северном Кавказе выявлено 855 случаев коронавируса
За последние сутки на Северном Кавказе умер 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 855.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 17 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Кабардино-Балкарии - три, в Калмыкии и Адыгее - по два, в Дагестане и Ингушетии - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7186 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 224 человека.
- Ставропольский край + 224 (44 073 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 182 (34 961)
- Кабардино-Балкария + 84 (193 74)
- Дагестан + 76 (28 527)
- Калмыкия + 70 (17 926)
- Карачаево-Черкесия + 59 (18 013)
- Северная Осетия + 55 (14 852)
- Адыгея + 35 (13 311)
- Ингушетия + 36 (14 205)
- Чечня + 34 (10 989)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 216 231 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 7 февраля, выявлено 3 967 281 человек с коронавирусом.
Тбилисская транспортная компания готова к обслуживанию пассажиров с понедельника
«Тбилисская транспортная компания полностью готова к обслуживанию пассажиров с 06:00 понедельника», - заявил представитель Тбилисской транспортной компании Тамаз Робакидзе.
На данном этапе проводится дезинфекция всех станций метро, вагонов подвижного состава, а также автобусов. «Дезинфекция проводится специальным раствором, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. Дезинфекция будет проводиться ежедневно, каждую ночь, до выхода на линию.
Что касается рекомендаций, то остается только одно ограничение - все пассажиры должны быть в масках, что будет контролироваться нашими сотрудниками и патрульными метрополитена. Ни один пассажир не будет допущен в транспортное средство без маски, а автобус не сдвинется с места, если у кого-то из пассажиров не будет маски.
В связи с действием «комендантского часа», Тбилисское метро и автобусы будут работать до 21:00, сообщили в компании. Кроме того, сотрудники транспортной службы будут ежедневно проходить термоскриниг.
В парламенте Грузии будет создан комитет по культуре
Параллельно реорганизации Министерства образования, науки, культуры и спорта и формированию двух ведомств, в парламенте Грузии соответствующий комитет также будет разделен на две части.
Для рассмотрения готов проект изменений в регламент, согласно которым, от существующего в парламенте комитета по образованию, науке и культуре будет отделена культура, и сформирована в отдельный комитет.
Автором проекта изменений является председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, а инициатором – сама фракция.
«Для большего представления интересов представителей чрезвычайно важной сферы – культуры, - содействия сохранению культурного наследия и развитию современного искусства, вместе с тем, для того, чтобы парламент Грузии с еще большим успехом мог исполнять свою функцию как в плане определения основных направлений политики и законодательной деятельности, так и контроля надзора, целесообразно выделить отдельно комитет культуры», - поясняет автор проекта.
К этому времени в парламенте Грузии функционируют 15 комитетов.
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