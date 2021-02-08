«Мы этот подход неприемлем»

На днях посольство России в Абхазии отступило от практики дистанцирования от полемики между лидерами русских общин в республике в борьбе за первенство, и вынуждено было разместить на своем сайте комментарий, чтобы урезонить авторов особо агрессивных выпадов против конкурентов.

В субботу, 6 февраля, на официальном сайте посольства Российской Федерации в Республике Абхазия был размещен комментарий, который начинается так:

«Посольство России выражает недоумение в связи с заявлением ОО «Русская община Абхазии» (РОА) и ОО «Черноморское казачье войско Абхазии» (ЧКВА) от 5 февраля 2021 г., якобы «разоблачающим» Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) и его председателя О.Н.Юрченко».

Надо сказать, что комментарий этот носит беспрецедентный характер. Ранее посольство РФ всегда дистанцировалось, по крайней мере, в публичном пространстве, от той борьбы, а точнее, грызни, которая идет между многочисленными общественными организациями российских соотечественников в Абхазии еще с конца прошлого века, то есть еще до учреждения самого посольства. Меняются лидеры этих организаций, их названия, но традиция эта живет и процветает. Разница лишь в том, что в последние годы она из перепалок на «объединительных» собраниях трансформировалась в обмен заявлениями и комментариями в интернет-сообществе...

Далее в тексте комментария говорится о том, что посольство сотрудничало и будет продолжать сотрудничество с КСОРС, поскольку эта организация ведет последовательную и востребованную работу, направленную на консолидацию русских соотечественников, проживающих в Абхазии.

Посольство категорически не приемлет избранную РОА и ЧКВА тактику нападок на действующие в Абхазии организации соотечественников. Оно считает, что такое поведение расходится с декларируемой РОА и ЧКВА амбициозной целью преодоления «затяжного конфликта» в среде русской диаспоры, и выражает сомнение, что последнее заявление РОА и ЧКВА поможет упомянутым организациям реализовать широко разрекламированный ими проект создания «общественно-консультативного совета при Посольстве».

Уточним, что «Русская община Абхазии», во главе с Романом Рязанцевым, и «Черноморское казачье войско Абхазии», во главе с членом Общественной палаты республики Вадимом Мироненко – это две молодые общественные организации российских соотечественников в Абхазии, созданные несколько лет назад. Они не раз привлекали общественное внимание в течение минувшего года, когда задружились. В частности, тем, что смогли добиться оказания финансовой помощи от неназванной российской структуры в размере 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной пандемией в Абхазии. Они не вошли в учрежденный 5 сентября прошлого года Координационный союз организаций русских соотечественников (правда, не только они). В этом году выступили с инициативой организовать 23 января митинг в Сухуме в поддержку президента России Владимира Путина, а после того, как мэр города из-за сложной эпидемиологической ситуации отложил его проведение, создали общественный штаб в его поддержку. Штаб этот, как сообщалось, заработал в Сухуме 1 февраля. Он располагается в офисе Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии. В общественный штаб, помимо активистов названных организаций, вошли и представители «Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», «Ассоциации экономического содействия российским соотечественникам в Абхазии» и​ «Абхазского Казачьего Общества»…

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось в российское посольство в Абхазии, и его представитель, попросивший не называть его имени, дал следующие разъяснения:

«В 2020 году был создан КСОРС. При этом из него было исключено вот это Черноморское казачье войско, а заодно вслед за ним, из солидарности, оттуда вышло и РОА. После этого они повели с КСОРС борьбу, мягко говоря. Пытаются заклеймить эту организацию, что она нелегитимная, что они там ничего не делают. Мы этот подход не приемлем, мы выступаем за то, чтобы среди соотечественников были мир и атмосфера конструктивного сотрудничества. А эти две организации продолжают свои нападки на КСОРС, хотя мы считаем, что КСОРС ведет полезную деятельность, направленную на консолидацию соотечественников. Вот в связи с последним критическим заявлением их, совершенно для нас непонятным и необъяснимым, мы решили выпустить наш комментарий. Это что касается их противостояния с КСОРС».

Любопытно, что как раз накануне публикации комментария посольства, 5 февраля СМИ, со ссылкой на пресс-службу Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии, сообщили: посол России в Абхазии Алексей Двинянин и замруководителя Россотрудничества Алексей Полковников поддержали их инициативу создания Совета по делам соотечественников при посольстве РФ в Абхазии. Но при этом Алексей Двинянин в письме напомнил, что в 2019 и 2020 годах при участии посольства и представительства Россотрудничества уже предпринимались попытки собрать воедино представителей структур, выражающих интересы проживающих в Абхазии россиян. Однако, по его словам, «затяжные конфликты между руководителями отдельных организаций соотечественников препятствуют консолидации русской (российской) общины республики». Дипломат добавил, что посольство абсолютно равно и нейтрально относится ко всем действующим в Абхазии организациям русских (российских) соотечественников.

В ходе нашей беседы представитель посольства пояснил:

«Мы им в ответном письме, которое они опубликовали, ответили: уважаемая организация РОА, если вы хотите, чтобы посольство приняло участие в проведении такого Консультативного совета, то, пожалуйста, проведите предварительную работу с другими организациями соотечественников, чтобы они поддержали ваш проект и пришли все вместе к нам и сказали: вот, мы хотим такой совет. А не так, что приходит одна организация РОА и говорит: объедините нас… Мы уже имели опыт. Два последних года – в девятнадцатом и двадцатом – были такие собрания соотечественников, и это все было с большим скрипом. Зачем нам снова каждый год какие-то объединительные усилия предпринимать? Если среди соотечественников нет пока консенсуса, чтобы объединиться, мы, наше посольство, не собираемся давить на них с этой целью. Хотя, я повторяю, мы всецело выступаем за это объединение, но не можем давить сверху. Этим и был продиктован наш ответ РОА. Соберите соотечественников, убедите их поддержать вашу инициативу, и мы организуем такой Совет. Кроме того, мы хотели знать повестку дня такой встречи, чтобы не мы ее придумывали, наше посольство, и навязывали, а сами соотечественники предложили. Но в РОА мы видим совершенно иное направление деятельности, то есть она продолжает нападки на КСОРС, на другие организации соотечественников, были там комментарии недавно. То есть они декларируют стремление преодолеть раскол между организациями российских соотечественников, а сами...

– Ну, это не они первые и не они последние, наверное. Подразумевается всякий раз: давайте объединяться, но только, естественно, вокруг меня или нашей группы!

– Совершенно верно. Мы это все видим».

Разумеется, пресс-служба РОА и ЧКВА не замедлила откликнуться на комментарий Посольства РФ в Абхазии новым заявлением, в котором говорится (приводим в точном соответствии с оригиналом):

«Выражаем огромную благодарность Посольству РФ в Республике Абхазия по официальному разъяснению нам и всем гражданам РФ в Абхазии ситуации с группой руководителей, так называемых организаций российских соотечественников. Если наша позиция вызвала удивление дип.работников, то их ответ для нас был ожидаем и предсказуем. Мы не сомневались в том, что Посольство встанет на защиту своего проекта «КСОРС» и их ручного менеджера Юрченко и будет дальше с ними сотрудничать и работать».

Далее отмечается, что предложение инициаторов «оказалось, по мнению Посольства, «широкой рекламой», а мы уверены, что он рушит все планы кураторам КСОРС, которым нужно тихое болото и красивый отчет о бурной имитации деятельности по работе с российскими соотечественниками в Абхазии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия