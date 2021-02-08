Родных допустят к телу

Югоосетинские власти изменили правила госпитализации жителей Ленигорского района в Грузию. Новые значительно упрощены, они больше не предполагают длительных задержек и согласований по инстанциям. Впрочем, это не единственное послабление: после полутора лет запрета, разрешили проход в обе стороны для участия в траурных мероприятиях.

Напомним, по прежним правилам житель Ленингорского района, которому необходима была высокотехнологичная медицинская помощь в тбилисской клинике, должен был вначале получить заключение медицинской комиссии в районной больнице.

С этим заключением его направляли на обследование в республиканскую клинику, и если столичные врачи приходили к выводу, что больному необходимо лечение, какого не могут провести в республике, Минздрав ходатайствовал перед администрацией президента о разрешении на выезд больного в Грузию.

На подобные согласования уходило от нескольких дней до трех недель. Понятно, что для тяжелых или даже экстренных больных это означало потерю драгоценного времени, иногда потерю фатальную.

Теперь правила значительно упрощены. Человек обращается в районную администрацию с заключением местного или грузинского врача (с приложенным к нему переводом на русский), в котором указано, что ему необходима госпитализация в тбилисской клинике. Районное начальство забирает у него направление, визирует его и передает вверх по инстанции – в администрацию президента.

После того, как и наверху дают «добро», больного отвозят на карете скорой помощи до пункта пропуска «Раздахан». Он переходит его пешком, а на той стороне человека, как правило, встречают родственники.

Для нуждающихся в плановом лечении на бюрократические согласования уходит пара дней. В случаях с экстренными больными вопрос решают оперативно, буквально за несколько минут: разрешение на выезд согласовывают по телефону, после чего глава района звонит в пограничную службу, чтобы открыли «Раздахан», и карета проезжает через пункт пропуска. С грузинской стороны ее встречает автомобиль медицины катастроф. Бумажное оформление происходит уже постфактум.

Новые правила вступили в силу в январе, точнее сказать трудно, потому что официально о нововведениях не объявляли. Население о них узнавало не сразу, в процессе обращений к властям.

Надо отметить, что пункт пропуска «Раздахан» все еще закрыт, свобода передвижения местных жителей ограничена, но в отношении больных югоосетинские власти пошли на значительные послабления, в отношении экстренных больных особенно – появилась возможность немедленной госпитализации.

Кроме того, власти уже не так придирчивы к диагнозам. У местных врачей появилась возможность немного сгустить краски в медицинском заключении и отправить пациента на побывку к родственникам. Из-за этого, по наблюдениям местных жителей, потеряла актуальность программа Красного Креста по воссоединению семей.

Как рассказали жители района «Эху Кавказа», большая часть из тех, кто ею воспользовался, – старики, которые или уже не могли обходиться без домашнего ухода, или просто поехали к детям, предчувствуя близкую кончину. Многие из тех, кто выехал по этой программе, уже покинули этот мир. То есть, в общем-то, это был акт отчаяния – выехать из дома в один конец.

Теперь в этом нет необходимости – можно поехать на лечение, причем не только пенсионерам. Несколько человек уже вернулись обратно. Как рассказывают местные источники, из-за того, что «Раздахан» закрыт, там не дежурят пограничники, поэтому нужно заранее сообщить в секретариат районной администрации дату и время своего возвращения. В свою очередь, сотрудники секретариата проинформируют погранслужбу, когда им нужно выйти к пункту пропуска.

Среди обязательных для возвращающихся документов – ПЦР-тест.

Приблизительно по этой же схеме выпускают или впускают близких родственников на похороны: заявление в районную администрацию, разрешение, и результаты ПЦР-тестов для въезда (возвращения) в республику.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия