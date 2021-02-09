Смертность в России выросла за год почти на 18 процентов 

По итогам 2020 года смертность в России выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом, сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова со ссылкой на предварительные данные Росстата. По её словам, доля умерших от коронавируса от общего прироста смертности составила в прошлом году 31%.

Всего, согласно статистике Росстата, в 2020-м году в России умерли 2 миллиона 124 тысячи человек. При этом с апреля по декабрь скончались свыше 162 тысяч россиян, которым был поставлен диагноз COVID-19. Декабрь стал рекордным по показателю месячной смертности со времени начала пандемии: тогда умерли более 44 тысяч зараженных коронавирусом - правда, только у половины из них, если верить официальным данным, болезнь стала основной причиной смерти.

Вместе с тем число родившихся детей в России в 2020-м году (чуть более миллиона четырёхсот тысяч) стало минимальным с 2002 года, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные, официально опубликованные Росстатом в понедельник, а естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, выросло за прошлый год более чем в два раза: с 316 до почти 689 тысяч человек.

Показатель естественной убыли населения стал максимальным с 2005 года, отмечает агентство, добавляя, что в целом население России сокращается третий год подряд.