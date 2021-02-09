Задержанный у Рокского тоннеля гражданин Грузии – 20-летний житель Гори

Задержанный на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданин Грузии – 20-летний житель Гори Эрик Друлев. Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».

Друлева задержали в районе Рокского тоннеля, на неподконтрольном центральным властям Грузии участке российско-грузинской границы. По предварительной информации, он пытался перейти во Владикавказ – там живет его дедушка.

Двоюродная сестра задержанного, Мака Друлева говорит, что у Эрика есть родственники и в югоосетинском селе Арцеви.

По имеющейся информации, Эрика Друлева могут освободить и передать грузинским властям уже через несколько дней.

Ранее в СГБ Грузии заявили, что в связи с задержанием гражданина Грузии активирована т.н. «горячая линия», проинформированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры.

«Незаконные задержания, осуществленные оккупационным режимом, наносят значительный ущерб обстановке безопасности на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. Незаконные задержания ставят целью запугивание местного населения и разжигание напряженности и протестного настроя на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Полная ответственность за незаконные задержания и их тяжелые последствия возлагается на Российскую Федерацию, как единственную силу, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях», – говорится в заявлении ведомства.