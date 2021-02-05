Приговор Зазе Гахеладзе и «рабы Путина»

Яростный протест грузинских активистов и оппозиции вызвал приговор гражданину Грузии Зазе Гахеладзе, который был оглашен сегодня в Цхинвальском суде самопровозглашенной республики Южная Осетия. По его решению, Заза Гахеладзе лишен свободы сроком на 12 с половиной лет. Участники протеста, которые собрались у здания МИД Грузии, обвинили власти в бездействии в этом деле. Те в свою очередь закивали в сторону России.

Ирме Бутхузи, жене 33-летнего Зазы Гахеладзе, слезы не давали выразить всю боль и отчаяние после того, как она узнала о сегодняшнем приговоре Цхинвальского суда по его делу.

Зазу Гахеладзе, жителя Квемо Чала Каспского муниципалитета, спустя полгода после задержания правосудие де-факто республики Южная Осетия, руководствуясь уголовным кодексом РФ, признало виновным Гахеладзе в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное пересечение так называемой государственной границы.

По словам Ирмы Бутхузи, в день задержания, 11 июля 2020 года, Гахеладзе вместе с односельчанами ушел за грибами. Точных данных о том, что он не приближался к разделительной линии и о том, как завязалась перестрелка между ним и российскими пограничниками, в ходе которой был ранен сам Гахеладзе, нет.

«Я и сейчас жду, что его освободят, выпустят. Мы узнали, что на процессе допросили российских пограничников, и они признали, что Заза не стрелял целенаправленно. На это и надеялись, когда ожидали, что приговор будет мягче, но все равно объявили больше 12 лет...», – здесь слезы опять заставили Ирму Бутхузи прервать речь. А потом она добавила:

«Я не знаю, чего ожидать… наверное, помощи от добрых людей», – говоря эти слова, жена Гахеладзе, вероятно, и не предполагала, что вскоре после оглашения приговора в знак протеста у здания МИД Грузии в Тбилиси соберутся гражданские активисты с требованием освобождения Зазы Гахеладзе и обвинениями в адрес властей.

Вооруженная дымовыми шашками, свистками и баннерами с протестными надписями, немногочисленная группа активистов шумно выражала свое недовольство, считая суровый приговор Гахеладзе результатом политики «Грузинской мечты» по налаживанию отношений с Россией без того, чтобы ее раздражать. Один из лидеров движения «Позор» Гига Макарашвили возмущался:

«Я не знаю, как власти смогут оправдаться. Они не предпринимали никаких мер, а в результате человека за сбор грибов ожидает 12 лет тюрьмы. Они ничего не делают, потому что рабы Путина. Это просто возмутительно – не реагировать на то, что оккупированный Россией Цхинвали твоего гражданина отправляет в тюрьму на 12 лет. Это позорно, и должно завершиться как можно скорее».

К скандированию со стороны активистов: «Власти Грузии – рабы Путина и Иванишвили!» присоединились и несколько оппозиционеров, среди них – Элене Хоштария, Хатия Деканоидзе и Лаша Чхартишвили. Они утверждали, что власти давили на семью Гахеладзе, чтобы те сторонились оппозиционеров и активистов и не устраивали акции протеста с требованием освобождения Зазы.

И хотя протестующих было немного, но их оказалось достаточно, чтобы парализовать движение на узкой улице Читадзе, где расположено здание МИД.

В какой-то момент между активистами и полицейскими завязалась потасовка. Они не дали возможность полиции задержать нескольких активистов, среди которых был и Георгий Мжаванадзе:

«Мы действуем в рамках Конституции и права на свободу выражения. И здесь так не получится, как в России, когда в условиях режима Путина люди исчезают прямо с акций».

В пример того, что акции протеста и более активное вовлечение международного сообщества приносят результаты, сегодня многие вспоминали историю задержания де-факто властями доктора Важи Гаприндашвили. В конце 2019 года его освободили, это произошло спустя полтора месяца после задержания, несмотря на приговор о заключении сроком на два года.

В ответ представители власти в течение дня заверяли, что делают все возможное для его освобождения. Заместитель директора аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе лично посетил семью Гахеладзе. Он же напомнил обществу, что так или иначе, все заключенные из Цхинвальской тюрьмы были освобождены.

Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани, опираясь на недавний вердикт Страсбургского суда по иску Грузии против России о защите прав человека во время августовской войны 2008 года, заявила:

«Однозначно осуждаем вынесенный незаконным судом приговор Зазе Гахеладзе, который не имеет под собой никакого правового основания. Тем более на фоне решения ЕСПЧ в январе, согласно которому за грубые нарушения прав человека ответственность однозначно возлагается на Россию, как на силу, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях Грузии. Для нашей власти острейшим вызовом остаются незаконные задержания, что является тяжелым итогом оккупации 2008 года».

Суровый приговор Гахеладзе замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия расценил как шаг, нацеленный на провокации и дестабилизацию:

«Это часть той гибридной операции, которую Россия осуществляет против Грузии. Ее главная задача – посеять нигилизм, вызвать дестабилизацию ситуации, и фрустрации во всем обществе. Показать, будто такие деструктивные шаги Российской Федерации останутся безнаказанными».

Замминистра Дарсалия также сообщил, что сразу же после оглашения Цхинвальским судом приговора Гахеладзе, Тбилиси потребовал внеочередную встречу в Эргнети в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Информированы также сопредседатели Женевских дискуссий, представители международных организаций и правительства западных партнеров.

К вечеру приговор Гахеладзе осудило посольство США в Грузии. В заявлении отмечается, что Гахеладзе не ранили бы, не задержали и не приговорили к сроку, если бы Россия следовала условиям договора о прекращении огня от 2008 года. В тексте есть призыв к России отозвать признание независимости регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии. И еще:

«Мы выражаем солидарность господину Гахеладзе и его семье, а также всем семьям, которым приходится переживать гнет оккупации России», – говорится в заявлении посольства США в Грузии.