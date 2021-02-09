Сухумское общество «Электричество». Здесь началась электрификация Абхазии

На рубеже XIX и XX веков в Сухуме было возведено много строений, которые не просто радовали глаз, но и имели функциональное значение для развития города. Одно из них – здание Сухумского общества «Электричество», в котором сегодня располагается Сухумское управление электрическими сооружениями (СУЭС).

Последние несколько месяцев Сухум, как в прочем и вся Абхазия, испытывал большие трудности с электроэнергией. Веерные отключения для разгрузки системы и внезапные аварии приводили к тому, что свет часто и непредвиденно отключали. Холод в помещениях и тусклое мерцание свечей по вечерам – стали главными символами уходящей зимы. Люди, кутаясь в шерстяные пледы, горестно отмечали, что теперь-то они точно знают, каково это было жить полтора века назад.

При том, что к наличию света в домах мы уже привыкли и тяжело переносим его аварийные выключения, нужно помнить, что на самом деле, электрификация – это явление относительно новое. На излете XIX столетия города по всему миру все еще освещались керосиновыми или газовыми лампами, и ученые только пытались изобрести технологии, способные подавать свет одновременно большому числу пользователей.

Одним из первых, кто подчинил себе ток, был американский изобретатель Томас Эдисон. В 1882 году он построил в Нью-Йорке первую распределительную подстанцию, которая обеспечила небольшой район вокруг электрическим освещением. И к 1897 году по всей Америке горело уже около 5 млн электрических лампочек. Европа тоже старалась не отставать: в 1898 году в одном только Берлине было установлено почти 616 тысяч лампочек. В Российской Империи того времени дела с городским освещением шли медленнее. В 1899 году Петербург освещало всего порядка двух с половиной тысяч фонарей.

В начале ХХ века, когда Нью-Йорк уже светился электрическим светом, Сухум продолжали освещать керосиновые лампы. На улицах этого прибрежного города было около пяти сотен фонарей. Среди них, например, были фонари системы Галкина, с накаливанием керосиновой горелки, которые раньше освещали подход к Таврическому Дворцу в центре Петербурга.

Однако электрификация не могла обойти будущую столицу Абхазии стороной. Хоть это и произошло намного позже, чем в других городах.