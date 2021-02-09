Сухумское общество «Электричество». Здесь началась электрификация Абхазии

На рубеже XIX и XX веков в Сухуме было возведено много строений, которые не просто радовали глаз, но и имели функциональное значение для развития города. Одно из них – здание Сухумского общества «Электричество», в котором сегодня располагается Сухумское управление электрическими сооружениями (СУЭС).
Последние несколько месяцев Сухум, как в прочем и вся Абхазия, испытывал большие трудности с электроэнергией. Веерные отключения для разгрузки системы и внезапные аварии приводили к тому, что свет часто и непредвиденно отключали. Холод в помещениях и тусклое мерцание свечей по вечерам – стали главными символами уходящей зимы. Люди, кутаясь в шерстяные пледы, горестно отмечали, что теперь-то они точно знают, каково это было жить полтора века назад.
При том, что к наличию света в домах мы уже привыкли и тяжело переносим его аварийные выключения, нужно помнить, что на самом деле, электрификация – это явление относительно новое. На излете XIX столетия города по всему миру все еще освещались керосиновыми или газовыми лампами, и ученые только пытались изобрести технологии, способные подавать свет одновременно большому числу пользователей.
Одним из первых, кто подчинил себе ток, был американский изобретатель Томас Эдисон. В 1882 году он построил в Нью-Йорке первую распределительную подстанцию, которая обеспечила небольшой район вокруг электрическим освещением. И к 1897 году по всей Америке горело уже около 5 млн электрических лампочек. Европа тоже старалась не отставать: в 1898 году в одном только Берлине было установлено почти 616 тысяч лампочек. В Российской Империи того времени дела с городским освещением шли медленнее. В 1899 году Петербург освещало всего порядка двух с половиной тысяч фонарей.
В начале ХХ века, когда Нью-Йорк уже светился электрическим светом, Сухум продолжали освещать керосиновые лампы. На улицах этого прибрежного города было около пяти сотен фонарей. Среди них, например, были фонари системы Галкина, с накаливанием керосиновой горелки, которые раньше освещали подход к Таврическому Дворцу в центре Петербурга.
Однако электрификация не могла обойти будущую столицу Абхазии стороной. Хоть это и произошло намного позже, чем в других городах.
Как отмечает историк Анзор Агумаа в своей книге «Старый Сухум», содержание керосиновых фонарей обходилось очень дорого, и поэтому городская управа задумалась об электрическом освещении.
Все началось с возведения в 1907 году на углу Инженерной и Колюбакинской улиц одноэтажного здания из красного кирпича, автором проекта которого был архитектор Иван Бегич. Здесь разместилась учрежденная местными инженерами фирма «Сухумское общество “Электричество”», которая и занялась освещением города.
Директор муниципального унитарного предприятия «Сухумское управление электрическими сооружениями» (МУП СУЭС) администрации Сухум Тимур Джинжолия пояснил, каким целям служил этот архитектурный объект:
«В 1907 году было построено это здание. Если обратите внимание на толщину стен здания, то станет понятно, что прямо здесь располагалась первая в Сухуме дизель-электростанция. Здесь стояли дизеля, на улице были градильные. Это был целый комплекс. Почему именно здесь было построено здание? А для того, чтобы обеспечить электроэнергией центр города. Дизель-электростанции, какой бы мощности она ни была, на весь город, естественно, не хватило бы. И потому от этой электростанции были запитаны самые ключевые объекты. Отсюда электроэнергией обслуживались городская мэрия, полицейская управа и постоялый двор, на месте которого сегодня находится 2-я городская больница. Потом исторически так сложилось, что когда нужда в этой дизель-электростанции отпала, здесь создали распределительный пункт. И потихоньку все это превратилось в сегодняшнюю нашу организацию».
К 1910 году 120 фонарей с электрическими лампами освещали перекрестки улиц Сухума. А уже в 1912 году порядка 700 частных домов были электрифицированы. К лету 1913 года электроэнергию стали включать не только ночью, но и днем, а освещение установили в парках и на причалах, в гостиницах и в театрах.
В 1920-х годах к одноэтажному кирпичному зданию пристроили трансформаторную станцию. Здание также было одноэтажным, но при этом очень просторным внутри, чтобы было достаточно места для размещения объемного оборудования. Историк Анзор Агумаа весьма детально описывает весь рабочий процесс: «от плотины вода по каналу направлялась к турбинам, которые приводили в движение два генератора трехфазного тока… Трехфазный ток высокого напряжения передавался с центральной станции на трансформаторную станцию, которая располагалась в городе, и к отдельным трансформаторам, установленным в разных частях города. На трансформаторной станции трехфазный ток высокого напряжения трансформировался в постоянный ток… который служил… для освещения центра города дуговыми фонарями».
Постепенно, в Сухуме, как в прочем и в других частях Абхазии, начали открываться новые электростанции, и все большее число домов и учреждений подключали к энергосистеме. А здание сухумского общества «Электричество» было со временем переоборудовано в распределительный пункт и отдано Сухумскому управлению электрическими сооружениями.
О том, что значит «распредпункт» и что еще находится сегодня в этом здании, рассказал Тимур Джинжолия:
«В дальнейшем, когда электроэнергетика начала развиваться, из этого сделали наше предприятие, которое занимается обслуживанием сетей и энергоустановок в Сухуме. В этом здании находится администрации нашей организации. И также у нас на территории находится распредпункт, то есть распределительная подстанция №2, которая принимает и распределяет энергию на центр города. Сухумское управление электрическими сооружениями (СУЭС) занимается приемом напряжения 10 кВ, переработкой и трансформацией его в напряжение 0,4 кВ и распределением по абонентам города. Мы обслуживаем класс напряжения 10,04 кВ и на сегодняшний день наша задача по тем возможностям, которые у нас есть, проводить эксплуатацию, ремонт оборудования и содержать в рабочем состоянии всю нашу инфраструктуру».
К тому же, это здание, где в 1920-х годах располагалась трансформаторная станция сухумского общества «Электричество», сегодня делят между собой административные офисы СУЭС, юношеская спортивная школа по самбо и дзюдо и ветеринарная клиника.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия