«Все равно торгуют, все равно по факту это происходит, доходы уходят в тень»

К возможности узаконить грузино-абхазский товарооборот в Абхазии относятся очень по-разному. Наш традиционный сухумский опрос.

– Власть предлагает узаконить торговлю с Грузией, оппозиция выступает против. А что вы думаете по этому вопросу?

Илона: Я вообще против каких-либо отношений с Грузией, пока Грузия не признает геноцид абхазского народа, не признает независимость Абхазии. Только после признания всего этого, я согласна вести диалог с Грузией. На сегодняшний день я считаю, что это неправильно. Такое не должно происходить.

Нугзар Агрба: Вопрос об экономических взаимоотношениях и возобновлении торговли поднимался и раньше. Но если рассматривается в новом формате, конечно, я – «за», чтобы были государственные взаимоотношения, где торговля на уровне государства осуществляется. Секретарь Совета безопасности РА Сергей Миронович Шамба давно этот вопрос озвучивает. Но он вопрос не расшифровывает. Возможно, есть вещи, которые мы не знаем. Он недоговаривает. Я за то, чтобы, конечно, были отношения, при которых была бы политическая и экономическая целесообразность. Это первое. Второе – была бы выгодна торговля абхазской стороне. И чтобы в бюджет шли деньги, налоговые поступления. Я также за то, чтобы была открыта железная дорога. И этот вопрос решался бы на государственном уровне. Два суверенных государства обсуждают вопросы экономики, торговли. К сожалению, власть тоже не договаривает, на какой стадии, в каком формате этот вопрос будет решаться. Это для меня очень важно.

Девушка: В принципе, торговать – это неплохо. Но мы находимся в состоянии войны с Грузией. О каком товарообороте идет речь? Да, ведется незаконный товарооборот, и челночный бизнес процветает с Грузией. Но я считаю, что рано говорить о том, чтобы узаконить торговлю, потому что у нас даже мирного договора нет с государством, которое воевало против нас. Нет никаких нормативно-правовых актов, как все это будет осуществляться? Под видом торговых отношений от них можно ожидать всего, любого коварства. Грузия пока не является дружеским государством по отношению к нам. И пока говорить о торговле и возобновлении торговых отношений, я считаю, рано.

Константин Тужба: Я, в принципе, за торговлю, война не может вечно продолжаться, что-то меняется. Торговля взаимовыгодная, для Абхазии. Если мы официально не будем торговать, все равно торгуют, все равно по факту это происходит, доходы уходят в тень, теряет государство. Там много технических вопросов, Грузия не признает государственную границу Абхазии, мы считаем государственной границу. Как-то надо понемногу решать эти вопросы. И людям чтобы было удобно, и бюджету чтобы было выгодно.

Ирма: Я в неведении, я бы хотела побольше информации по этому поводу от компетентных лиц, по телевидению разъяснили бы людям, зачем это нам нужно, как это должно быть, и насколько это безопасно.

Асида Кортуа: Я считаю, что пока рано говорить об узаконивании торговли, вообще каких-либо дел с ними. После того, как официальная власть Грузии объявит, что они признают свои действия против Абхазии неправомерными, принесет официальные извинения, если они признают, что по отношению к нам они совершили неправильные действия, и это будет на официальном уровне, я думаю, что можно рассматривать все, именно в рамках торговли, каких-то экономических связей. Но на нынешнем этапе я считаю, что это неправильно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия