В Абхазии за сутки подтвержден 51 случай инфицирования COVID-19

Сегодня, 9 февраля, посол Украины в Грузии Игорь Долгов, прокомментировал призывы бывшего президента Грузии, председателя исполкома Совета реформ Украины Михаила Саакашвили к проведению в Грузии широкомасштабных актов неповиновения. По его словам, призывы Михаила Саакашвили не помогают с точки зрения развития атмосферы доверия и стратегического партнерства. Как пояснил Долгов, он надеется, что конкретное мнение одного конкретного лица - гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии - не повредит дружбе между двумя странами.

На это последовала реакция Михаила Саакашвили, который разместил на своей страничке в Фейсбук пост, в котором назвал посла Украины в Грузии взяточником и коррупционером.

«Посол Украины в Грузии господин Долгов, которого четыре года назад назначил Порошенко с единственной целью бороться против меня, уцелел при Зеленском и продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве. Это тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года.

Сегодня он с гневной риторикой обрушился на меня за то, что я борюсь за свободу грузинского народа. И это, оказывается, вредит украино-грузинским отношениям. Так вот, уже много месяцев два украинских капитана, Дьяченко и Хомич, а также грузин украинского происхождения по обоим родителям Михаил Батурин, находятся в незаконном плену у грузинской хунты, которая перехватила их на море в точности как сомалийские пираты и пытается выбить хоть какие-то признания. Господин Долгов и пальцем не пошевелил для того, чтобы пресечь незаконные действия грузинской власти и их остановить, ограничившись формальной отправкой консула на заседание и визитом в прокуратуру. И сейчас он смеет делать подобные заявления. Говорю ему как бывший президент Грузии гражданину Украины», - написал он.

Саакашвили пишет, что считает Долгова глубоко коррумпированным, и что он действует против украинских интересов.

«Я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни у Украины, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. Долгов обвиняет меня в том, что я призываю грузинский народ к выражению протеста и «незаконным» демонстрациям. И этот посол представляет страну, которая пережила два Майдана, на которых украинский народ выразил протест против сфальсифицированных выборов?! Он обычный советский функционер, который почему-то прокрался и попал постмайданских украинских чиновников», - заключает Саакашвили.