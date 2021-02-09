Новости
В Абхазии за сутки подтвержден 51 случай инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 411 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 51 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 94 человека, 74 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек медиками оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 31, в сухумском российском военном госпитале - 26 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11869 человек. 184 летальных случая. Выздоровели 10867 человек.
- Оперативный штаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Другие новости дня
Саакашвили назвал посла Украины в Грузии взяточником и коррупционером
Сегодня, 9 февраля, посол Украины в Грузии Игорь Долгов, прокомментировал призывы бывшего президента Грузии, председателя исполкома Совета реформ Украины Михаила Саакашвили к проведению в Грузии широкомасштабных актов неповиновения. По его словам, призывы Михаила Саакашвили не помогают с точки зрения развития атмосферы доверия и стратегического партнерства. Как пояснил Долгов, он надеется, что конкретное мнение одного конкретного лица - гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии - не повредит дружбе между двумя странами.
На это последовала реакция Михаила Саакашвили, который разместил на своей страничке в Фейсбук пост, в котором назвал посла Украины в Грузии взяточником и коррупционером.
«Посол Украины в Грузии господин Долгов, которого четыре года назад назначил Порошенко с единственной целью бороться против меня, уцелел при Зеленском и продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве. Это тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года.
Сегодня он с гневной риторикой обрушился на меня за то, что я борюсь за свободу грузинского народа. И это, оказывается, вредит украино-грузинским отношениям. Так вот, уже много месяцев два украинских капитана, Дьяченко и Хомич, а также грузин украинского происхождения по обоим родителям Михаил Батурин, находятся в незаконном плену у грузинской хунты, которая перехватила их на море в точности как сомалийские пираты и пытается выбить хоть какие-то признания. Господин Долгов и пальцем не пошевелил для того, чтобы пресечь незаконные действия грузинской власти и их остановить, ограничившись формальной отправкой консула на заседание и визитом в прокуратуру. И сейчас он смеет делать подобные заявления. Говорю ему как бывший президент Грузии гражданину Украины», - написал он.
Саакашвили пишет, что считает Долгова глубоко коррумпированным, и что он действует против украинских интересов.
«Я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни у Украины, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. Долгов обвиняет меня в том, что я призываю грузинский народ к выражению протеста и «незаконным» демонстрациям. И этот посол представляет страну, которая пережила два Майдана, на которых украинский народ выразил протест против сфальсифицированных выборов?! Он обычный советский функционер, который почему-то прокрался и попал постмайданских украинских чиновников», - заключает Саакашвили.
Игорь Долгов: Призывы Саакашвили не помогают нам создать атмосферу доверия
Бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что в Грузии нужно проводить широкомасштабные акты неповиновения.
«Естественно, как у конкретного лица, у него есть право для выражения, но сейчас, когда ситуация с парламентскими выборами более или менее урегулирована и акцент делается на очень важные вопросы, призывы к неповиновению и незаконным манифестациям нам не особо помогут», - заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов в связи с заявлением Михаила Саакашвили.
По его словам, к сожалению, призывы Михаила Саакашвили не помогают с точки зрения развития атмосферы доверия и стратегического партнерства.
Как пояснил Долгов, он надеется, что конкретное мнение одного конкретного лица - гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии - не повредит дружбе между двумя странами.
«Нам нужна сильная и единая Грузия как стратегический партнер. Это наш общий интерес и стремление быть сильными и надежными друг для друга», — отметил Игорь Долгов на встрече с директором политического департамента Георгием Закарашвили.
Российский военный госпиталь продолжит свою работу в Сухуми
По просьбе министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия, российский военный госпиталь продолжит работать в Сухуми.
Первых пациентов с COVID-19 военные врачи стали принимать с 20 октября 2020. За этот период военные врачи помогли более 400 пациентам. Лаборатория госпиталя также помогает Сухумской инфекционной больнице в проведении ПЦР-диагностики, сообщает «Абхазия-Информ».
Госпиталь располагается на территории сухумского пансионата «Айтар». В настоящее время в госпитале находятся 24 больных с коронавирусной инфекцией. Многопрофильный госпиталь оснащен всем необходимым, в его составе - 113 военнослужащих, а также 30 единиц военной техники.
В Сухуми российские военные врачи прибыли из Буденновска Ставропольского края 19 октября 2020 года, по просьбе абхазского министерства обороны.
Эксперты ВОЗ не смогли определить причину начала эпидемии COVID-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшие в китайском городе Ухань, не смогли установить точную причину начала эпидемии коронавирусной инфекции в конце 2019 года.
Как заявил на пресс-конференции глава миссии Питер Бен Эмбарек, наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса является передача от животного к человеку через промежуточное звено. При этом он не исключил, что речь могла идти о передаче вируса через поверхность замороженных продуктов питания. Эту версию высказывали в качестве одной из возможных представители китайских властей.
Гипотезу о том, что эпидемия началась после утечки вируса из лаборатории, эксперт назвал крайне маловероятной. Также маловероятна и прямая передача вируса от летучей мыши к человеку.
В дикой природе коронавирус, который вызывает у человека заболевание COVID-19, пока не был обнаружен, хотя похожие по структуре коронавирусы ранее обнаруживались у летучих мышей и панголинов.
Также у экспертов нет свидетельств появления коронавируса на рынке "Хуанань" в Ухане раньше декабря 2019 года, когда он впервые был выявлен у работников этого рынка.
По словам экспертов, возможные поиски причин появления коронавируса в человеческой популяции могут занять годы.
- Вспышка коронавирусной инфекции нового типа, зафиксированная в Ухане, несмотря на принятые властями меры, переросла в пандемию. На данный момент коронавирусную инфекцию перенесли более 100 миллионов человек по всему миру, более 2 миллионов умерли. Сама болезнь и карантинные меры, вводимые для её сдерживания, серьёзно ударили по экономике многих стран. При этом в самом Китае уровень заболеваемости очень низок, и ограничения вводятся только точечно.
- Происхождение коронавируса вызвало к жизни множество неподтверждённых теорий, которые высказывали в том числе и политики из разных стран, включая США и Китай. Большинство учёных ещё до поездки миссии ВОЗ придерживались мнения, что вирус перешёл на человека с дикого животного через некое промежуточное звено, однако однозначных доказательств этой гипотезы нет.
Через Баку-Тбилиси-Карс: экспортный поезд из Турции прибыл в Россию
В логистический центр железнодорожной станции Ворсино в Калужской области (Россия) сегодня прибыл контейнерный поезд из Турции.
Как сообщает агенство Trend, контейнерный поезд состоит из 16 40-футовых контейнеров, заполненных посудомоечными машинами и газовыми плитами.
Поезд стартовал из Анкары 29 января, проследовал транзитом через Грузию и Азербайджан по магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня поезд добрался до точки назначения – Калужской области. В логистическом комплексе прошла официальная церемония встречи, участниками которой стали представители региональных властей, ОАО «Российские железные дороги», турецкого посольства в России.
Сообщается, что экспорт из Турции в Россию по этому маршруту был осуществлен впервые.
«Большую часть отношений между странами составляют торгово-экономические отношения, они развиваются и углубляются. Несмотря на то, что в прошлом году в условиях пандемии количество взаимных визитов уменьшилось, мы продолжали движение к цели, которую поставили наши лидеры – президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Уверен, что этот транспортный коридор будет интенсивно использоваться. Это будет не только железнодорожный путь, но и своеобразный мост дружбы, соединяющий наши народы», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Сомсар.
Trend пишет, что операторами перевозки являются компании Pacific Eurasia Logistics (Турция), GR Logistics (Грузия), ADY Container (Азербайджан) и JSC Russian Railways Logistics (Россия).
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, пока находится в зоне нулевой окупаемости.
- В 2019-м руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали в Анкаре меморандум о возможности присоединения ОАО «Российские железные дороги» к БТК. Власти Грузии тогда заявили, что железная дорога является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран.
Премьер Грузии назначил новых губернаторов в четырех регионах
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назначил новых государственных поверенных в четырех регионах. Об этом пишет Netgazeti.
Согласно решению главы правительства, Георгий Сахокия, который был заместителем главы администрации правительства Грузии, займет должность губернатора в регионе Гурия.
Мамука Сагареишвили назначен государственным представителем в регионе Шида Картли. Сагареишвили работал на различных должностях в министерстве внутренних дел с 2005 года.
Пармен Маргвелидзе будет государственным поверенным в Рача-Лечхуми-Квемо Сванети. Он уже занимал эту должность в 2013-2017 годах. В течение ряда лет он также работал в Службе доходов.
Государственным поверенным в Мцхета-Мтианети стал Давид Нозадзе. Он в разное время работал в Национальном агентстве исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы и пробации, в том числе исполнял обязанности руководителя агентства, был руководителем Тбилисского бюро пробации агентства, юристом агентства. В 2004-2010 годах работал в частном секторе.
Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович
Режиссёр и актёр Алексей Агранович назначен руководителем московского театра "Гоголь-центр". На новой должности он заменит режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил городской департамент культуры.
Предполагается, что Агранович начнёт работу 26 февраля. За день до этого у Серебренникова истечёт срок контракта, сообщал режиссёр в социальных сетях.
Аграновичу 50 лет. Он окончил ВГИК, с 1995 года играет в театре и кино, занимается режиссурой и организует фестивали. Как театральный режиссер он работал в "Гоголь-центре" и в частных театре Антона Чехова и "Квартете И".
Серебренников создал "Гоголь-центр" в 2012 году на базе расформированного драматического театра имени Гоголя. После этого на сцене прошёл ряд громких премьер.
"На задворках театрального пространства появился театр, не просто театр, а именно центр, в котором с утра до вечера кипит жизнь", — комментировал это Радио Свобода президент Школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский.
В феврале Ассоциация театральных критиков обращалась с открытым письмом к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, в котором предлагала оставить Серебренникова на посту художественного руководителя. ""Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра", — говорилось в обращении.
В Южной Осетии выявили лишь три новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Южной Осетии было проведено 68 исследований на коронавирус, выявлено три новых случая заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.
По её словам, число подтвержденных случаев коронавируса достигло 2 901, с учета медиков за сутки снято 20 человек, еще 834 находятся под наблюдением.
В лаборатории Юго-Осетпотребнадзора за время пандемии провели 16 690 исследований.
Отметим, что завтра, 10 февраля в Цхинвали пройдёт очередное заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Мурат Джиоев: Зазе Гахеладзе вынесли «самый мягкий приговор»
Грузинская сторона использует «дело Гахеладзе» для повтора неоднократно высказанных пропагандистских и заведомо ложных выпадов, – говорит полномочный представитель президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Комментируя решения суда, приговорившего жителя села Квемо-Чала Зазу Гахеладзе к 12.5 годам лишения свободы, Джиоев заявил, что это – «самый мягкий приговор».
По его словам, Гахеладзе в июле 2020 года «преднамеренно и явно провокационно, с огнестрельным оружием нарушил государственную границу Южной Осетии и Грузии и открыл огонь по югоосетинским пограничникам при его задержании».
Говоря о позиции грузинских властей, Джиоев заявил: «Создается впечатление, что им не важно, о чем говорить, лишь бы «ущипнуть» Россию».
Югоосетинский чиновник упрекает и международные организации, призывающие Цхинвали освободить гражданина Грузии.
«Представители международных организаций каждый раз призывают власти Южной Осетии «проявить гуманность», подойти к делу из гуманитарных позиций, но почему-то такую гуманность и принципиальность не проявляют в отношении молодых людей из Южной Осетии, которые с 2008 года считаются без вести пропавшими, хотя международные эксперты однозначно подтвердили, что они были в руках силовых структур Грузии и в их дебрях затерялись их следы», – отметил Джиоев.
Сегодня же в МИД самопровозглашенной республики заявили, что «в Южной Осетии преступников осуждают не по национальному признаку, а за совершенное преступление». В комментарии говорится, что «инцидент с применением огнестрельного оружия был впервые зафиксирован после окончания войны 2008 года».
«(Это) в действительности должно было бы стать предметом всеобщего реагирования. Однако на деле получилось наоборот – вместо осуждения стрельбы на границе, мы наблюдаем оголтелую истерию в Грузии, и использование инцидента официальным Тбилиси для искажения истины и нагнетания напряженности», – сказано в заявлении.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Тбилиси просит международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Грузии. США, ЕС и международные партнёры Грузии поддержали Тбилиси.
Авария на «Кавкасиони»: Абхазия частично осталась без электричества
Очамчирский и Гальский районы самопровозглашенной республики Абхазия с утра остались без электричества из-за аварии на российском участке линии электропередач «Кавкасиони».
Как сообщили в компании «Черноморэнерго», в 05:25, 07:07 и 08:36 дистанционная защита отключала линию «Кавкасиони».
«Место аварии находится на территории России. Причины выясняются», – заявили в компании.
«Кавкасиони», связывающая Россию и Грузию, обеспечивает поставки электроэнергии в Абхазию после остановки на ремонт «Ингури ГЭС». Линия электропередач находится в собственности российско-грузинской компании «Сакрусэнерго».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: «Надо готовиться к ежедневной борьбе»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Украинской службе Радио Свободная Европа / Радио Свобода сказал по поводу блокировки телеканалов, принадлежащих куму Путина Виктору Медведчуку: "Россия, конечно, даст на это свой ответ".
Министр, однако, считает, что "всё худшее, что Россия могли сделать Украине, она уже сделала, незаконно оккупировав украинские территории". В Киеве понимают, что деятели российской пропагандистской машины продолжают работать, и украинцам не надо поддаваться на провокации, заявил Кулеба.
"Думаю, мы должны относиться к происходящему как зрелое государство... Нам необходимо теперь быть готовыми к ежедневной борьбе", сказал Кулеба.
Он выразил благодарность украинскому обществу за поддержку санкций, принятых Советом национальной безопасности и обороны. "Я вижу реакцию экспертов и гражданского общества, обычных граждан, прессы, соцсетей - все они поддерживают решение Украинского государства. Это очень важно", - сказал в интервью Украинской редакции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны подписал указ о введении санкций в отношении депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Санкции, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из страны, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами. Санкции вступили в силу 3 февраля 2021 года и будут действовать пять лет. Все три общенациональных канала, которыми формально владеет Козак, реально контролирует кум российского президента, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Сейчас они прекратили вещание на всех платформах, за исключением YouTube. Об этом сообщил из Киева корреспондент Радио Свобода.
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник в Сенате Конгресса США начинается суд над бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, подвергнутым около месяца назад импичменту Палатой представителей за "подстрекательство к мятежу".
6 января президент Трамп выступил перед десятками тысяч своих сторонников с призывом остановить попытку "своровать выборы", после чего несколько сотен участников митинга ворвались в здание Конгресса в попытке сорвать заседания Палаты представителей и Сената, на которых утверждались результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
Окончательное слово в процедуре импичмента остается за Сенатом, который должен осудить или оправдать бывшего президента. Во вторник сенаторы проведут дебаты и голосование по вопросу конституционности импичмента бывшего президента. В конституции страны ничего не сказано по поводу возможности импичмента президента, покинувшего Белый дом. Это беспрецедентный случай в истории США. Адвокаты Дональда Трампа приводят два аргумента в его защиту: они настаивают на неконституционности преследования бывшего президента и на том, что его выступление защищено первой поправкой к конституции, гарантирующей американцам свободу слова. В обвинительном документе Палаты представителей говорится о том, что призыв Дональда Трампа "к восстанию против правительства Соединенных Штатов – самое тяжкое преступление, когда-либо совершенное президентом".
В среду должны начаться судебные прения, где в качестве судей будут выступать сенаторы, а в качестве обвинителей – группа, состоящая из нескольких членов Палаты представителей. Решение об осуждении бывшего президента может быть принято большинством в две трети голосов, то есть за эту меру должны проголосовать 17 сенаторов-республиканцев. Такой исход процесса маловероятен, поскольку подавляющее большинство законодателей-республиканцев дали понять, что они считают преследование бывшего президента неконституционным. За импичмент, как считается, могут проголосовать лишь 5 республиканцев.
Сторонники Дональда Трампа называют этот процесс политическим театром, критики Трампа заявляют о том, что Конгресс должен публично осудить такое поведение президента и закрыть возможность Дональду Трампу претендовать в будущем на выборную должность.
Дональд Трамп стал единственным в истории США президентом, подвергнутым импичменту Палатой представителей дважды.
В Грузии вводится «масочный режим» для школьников
Ношение масок для школьников 5-12 классов в Грузии будет обязательным, сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели.
«С 15 февраля учебный процесс будет продолжен в школах Тбилиси, Кутаиси и Рустави, поэтому мы решили, что во всех школах, начиная с пятого класса, ученикам необходимо будет носить маску. Что касается детальных инструкций, то они будут разосланы школам сегодня, все школы сообщат об этом родителям», – заявил Чхенкели.
Отметим, что все школы в Грузии вернутся к очному обучению с 15 февраля. До сих пор на дистанционном обучении оставались учащиеся в Тбилиси, Кутаиси и Рустави.
«Зафиксированы полеты американского беспилотника Global Hawk RQ-4B» – югоосетинский КГБ
В Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия обратили внимание на полеты американского беспилотника Global Hawk RQ-4B.
«14 и 21 января т.г. пограничными органами зафиксированы полеты американского беспилотника Global Hawk RQ-4B, проводящего воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии. БПЛА вылетел с авиабазы НАТО «Сигонелла» (о. Сицилия, Италия), прошел южнее югоосетино-грузинской и российско-грузинской государственной границы над территорией краев Шида-Картли, Мцхета-Мтианети и Кахетия», – говорится в заявлении ведомства.
Югоосетинский КГБ публикует и технические характеристики беспилотника. Global Hawk RQ-4B развивает максимальную скорость до 637 км/ч, обладает радиусом действия 5500 км с 24-часовым пребыванием в зоне назначения, его максимальная продолжительность полета 36 часов, а дальность — 22 780 км. За сутки данный летательный аппарат способен получить изображение площади в 138 тыс. кв. м. на расстоянии 200 км.
Ранее о полете разведывательного беспилотника сообщили и украинские СМИ. 4 февраля Global Hawk прошел вдоль черноморского побережья России, северной границы Крыма, а затем беспилотник произвел мониторинг вдоль линии боевого соприкосновения на Донбассе.
В Грузии зафиксирована минимальная смертность от COVID-19 с начала ноября
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3306 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов. Это – минимальный показатель со 2 ноября (тогда скончались семь человек).
За сутки в стране выявили 829 новых случаев коронавируса. Был проведен 18 331 тест: PCR-тестов – 5631, экспресс‐тестов на антиген – 12 700.
Выздоровели еще 566 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 263 057, выздоровевших – 254 916.
В режиме карантина остаются 430 человек, в ковид-гостиницах – 301, в стационарах – 2149.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии превысил 4% и составил 4,52%, за последние 14 дней составляет 3,74%, за последнюю неделю – 3,63%.
Задержанный у Рокского тоннеля гражданин Грузии – 20-летний житель Гори
Задержанный на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданин Грузии – 20-летний житель Гори Эрик Друлев. Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».
Друлева задержали в районе Рокского тоннеля, на неподконтрольном центральным властям Грузии участке российско-грузинской границы. По предварительной информации, он пытался перейти во Владикавказ – там живет его дедушка.
Двоюродная сестра задержанного, Мака Друлева говорит, что у Эрика есть родственники и в югоосетинском селе Арцеви.
По имеющейся информации, Эрика Друлева могут освободить и передать грузинским властям уже через несколько дней.
Ранее в СГБ Грузии заявили, что в связи с задержанием гражданина Грузии активирована т.н. «горячая линия», проинформированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры.
«Незаконные задержания, осуществленные оккупационным режимом, наносят значительный ущерб обстановке безопасности на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. Незаконные задержания ставят целью запугивание местного населения и разжигание напряженности и протестного настроя на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Полная ответственность за незаконные задержания и их тяжелые последствия возлагается на Российскую Федерацию, как единственную силу, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях», – говорится в заявлении ведомства.
Смертность в России выросла за год почти на 18 процентов
По итогам 2020 года смертность в России выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом, сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова со ссылкой на предварительные данные Росстата. По её словам, доля умерших от коронавируса от общего прироста смертности составила в прошлом году 31%.
Всего, согласно статистике Росстата, в 2020-м году в России умерли 2 миллиона 124 тысячи человек. При этом с апреля по декабрь скончались свыше 162 тысяч россиян, которым был поставлен диагноз COVID-19. Декабрь стал рекордным по показателю месячной смертности со времени начала пандемии: тогда умерли более 44 тысяч зараженных коронавирусом - правда, только у половины из них, если верить официальным данным, болезнь стала основной причиной смерти.
Вместе с тем число родившихся детей в России в 2020-м году (чуть более миллиона четырёхсот тысяч) стало минимальным с 2002 года, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные, официально опубликованные Росстатом в понедельник, а естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, выросло за прошлый год более чем в два раза: с 316 до почти 689 тысяч человек.
Показатель естественной убыли населения стал максимальным с 2005 года, отмечает агентство, добавляя, что в целом население России сокращается третий год подряд.
МВД Грузии заинтересовалось помолвкой подростков 11 и 15 лет в Поничала
МВД Грузии заинтересовалось помолвкой подростков 11-ти и 15 лет, которая предположительно произошла в поселке Поничала на окраине Тбилиси.
Как пишет «Новости-Грузия», фотография возможной помолвки несовершеннолетних лиц была опубликована в Facebook – азербайджанская активистка и писательница Гюнель Мовлуд призвала правительство Грузии отреагировать на этот факт.
«Дорогие коллеги из Грузии, что это? Фото из церемонии обручения 11-летней девочки и 15-летнего мальчика – граждан Грузии азербайджанского происхождения, из грузинского Поничала. То есть в Грузии это в порядке вещей? Уже и в Тбилиси так получается? Это никакие не обычаи какого-то народа. В Азербайджане ранние браки такое же преступление, как и в Грузии. Надеюсь, соответствующие инстанции Грузии возьмут это дело (и другие подобные) под контроль», – написала Мовлуд.
В МВД Грузии сообщили, что по факту возможного обручения несовершеннолетних проводится расследование по подпункту «А» части 2 статьи 150 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает принуждение к вступлению в брак с несовершеннолетней с предварительным осознанием этого.
В ведомстве подчеркивают, что для установления обстоятельств, зафиксированных в выложенном в сети видеоматериале, по указанному уголовному делу проводятся все соответствующие следственные и процессуальные действия.
СГБ: гражданин Грузии задержан в районе Рокского тоннеля
Гражданин Грузии незаконно задержан на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия, в районе Рокского тоннеля. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
В заявлении ведомства не указано, как гражданин Грузии оказался у Рокского тоннеля – на неподконтрольном центральным властям участке российско-грузинской границы.
«Незаконные задержания, осуществленные оккупационным режимом, наносят значительный ущерб обстановке безопасности на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. Незаконные задержания ставят целью запугивание местного населения и разжигание напряженности и протестного настроя на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Полная ответственность за незаконные задержания и их тяжелые последствия возлагается на Российскую Федерацию, как единственную силу, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях», – говорится в заявлении ведомства.
В СГБ сообщили, что в связи с задержанием гражданина Грузии активирована т.н. «горячая линия», проинформированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры.
Накануне грузинская служба «Радио Свобода» сообщила, что суд в Цхинвали продлил на два месяца арест еще одного гражданина Грузии – жителя села Гугутианткари Рамаза Бегелури.
Ранее Верховный суд самопровозглашенной республики приговорил гражданина Грузии Зазу Гахеладзе к 12.5 годам лишения свободы.
Соратники Навального провели переговоры с политиками ЕС и США
Глава региональной сети штабов Алексея Навального Леонид Волков и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, находящиеся за границей, провели в понедельник видеоконференцию с представителями Европейского Союза, США, Великобритании, Канады и Украины, сообщают агентство Reuters и ряд европейских СМИ.
Имена политиков, с которыми вели переговоры соратники Навального, не раскрываются - сообщается лишь, что это были постоянные представители государств-членов Евросоюза, послы стран, не входящих в ЕС, и члены Европейской службы внешнеполитических действий. Онлайн-встреча была организована постоянным представителем Польши при Европейском союзе.
Отмечается, что во время конференции, которая длилась около двух часов, обсуждалась политика западных стран в отношении России и, в частности, возможное введение новых санкций против российских властей за аресты Алексея Навального, членов его команды и других оппозиционеров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя переговоры соратников Навального с иностранными политиками, заявила, что «так называемые западные партнеры продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление» на Россию, назвав это «чередой их саморазоблачения». По ее утверждению, ранее Владимир Ашурков обсуждал с британскими спецслужбами «вопрос о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы».
- Алексей Навальный был арестован и помещен в московский следственный изолятор «Матросская тишина» в январе, сразу же после своего возвращения в Россию из Германии, где оппозиционер лечился и восстанавливался после отравления боевым химическим ядом «Новичок». Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и сотрудников ФСБ. В Кремле обвинения отвергают.
- Позже российский суд приговорил Навального к двум с половиной годам лишения свободы по уголовному делу 2014-го года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.
- Арест Навального вызвал протесты по всей России и волну репрессий в отношений оппозиции. Российские власти арестовали почти всех ключевых членов команды Навального, против них заведены уголовные дела. Всего на протестных акциях были задержаны около десяти тысяч человек.
- Европарламент призвал страны Евросоюза ввести санкции в отношении ближнего круга президента России Владимира Путина из-за преследования Навального и использования против него боевого химического яда «Новичок». В свою очередь исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков передал властям США согласованный с Навальным список российских олигархов и чиновников, против которых, по мнению оппозиционного политика, следует ввести персональные санкции. В списке 35 человек, среди них - глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Минздрава Михаил Мурашко, миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Коронавирус в Абхазии: 18 новых случаев инфицирования, 3 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 298 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 18 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 98 человек, 87 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 28 человек медиками оценивается как тяжелое, 49 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской больнице 8 января скончалась пациентка 1952 года рождения. Основной диагноз – «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 32, в сухумском российском военном госпитале - 24 пациента.
- В Сухумской инфекционной больнице 6 и 7 февраля скончались две женщины - 1951 и 1941 годов рождения. У обеих была выявлена новая коронавирусная инфекция.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11818 человек. 184 летальных случая. Выздоровели 10756 человек.
Оперативный штаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Три российских дипломата высланы из Германии, Швеции и Польши
Министерство иностранных дел Германии сегодня, 8 февраля, объявило персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Берлине. По словам представителя МИД ФРГ, это ответная реакция правительства Германии на высылку сотрудника посольства ФРГ в Москве и дипломатов других стран Евросоюза, сообщила «Немецкая волна».
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила в твиттере, что российский посол проинформирован относительно высылки из Швеции одного из сотрудников посольства России. «Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который лишь исполнял свои обязанности», - заявила министр.
Джапаридзе будет добиваться прекращения депутатских полномочий через КС
Лидер оппозиционной партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе планирует добиваться прекращения своих депутатских полномочий через Конституционный суд (КС) Грузии. Джапаридзе уже подал в КС соответствующий иск. Политик указал, что принуждение к работе в парламенте недопустимо, поскольку это противоречит статье 39 Конституции Грузии.
«Прошло около двух месяцев с тех пор, как я написал заявление и попросил о приостановлении мандата. Парламент мне отказал», - напомнил Джапаридзе. Оппозиционер назвал происходящее «сумасшествием». Он отметил, что данный вопрос является не только делом принципа.
«С мандатом мне запрещено заниматься чем-либо, кроме образовательной деятельности. Кроме того, государство просит меня подать декларацию. В том случае, если я этого не сделаю, то сначала меня оштрафуют, а затем привлекут к уголовной ответственности», - заявил он.
- 2 февраля парламент Грузии не поддержал прекращение полномочий 51 оппозиционного депутата, среди которых был и Джапаридзе. Все они отказались от мандатов, поскольку считают, что выборы 31 октября 2020 года. В правящей «Грузинской мечте» надеются, что до весны оппозиционеры одумаются и подключатся к работе законодательного органа.
- Что касается имущественной декларации, то в начале года ее заполняют все грузинские чиновники, начиная с премьер-министра, заканчивая сотрудниками мэрии. Депутаты парламента не являются исключением. Если декларация заполнена не будет, чиновнику грозит штраф и даже уголовная ответственность.
В Западной Грузии ожидается потепление до +22 градусов
На всей территории Грузии до 12 февраля сохранится теплая погода. Об этом сообщили в Национальном агентстве по окружающей среде.
По информации ведомства, в Западной Грузии (в низинах) температура воздуха составит +17, +22, а в Восточной – от +14 до +19 градусов.
В Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Столбик термометра поднимется до +16, +18 градусов.
При этом в отдельных районах страны возможны кратковременные осадки.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.