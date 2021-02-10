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Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске претендует на «Оскар»
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", в основе сюжета которого – расстрел советскими властями мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, попал в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.
Помимо картины Кончаловского в список номинантов попали ещё 14 работ, в том числе из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-дʼИвуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.
Ранее фильм "Дорогие товарищи!" удостоился специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.
Фильмы Кончаловского выдвигались на "Оскар" от России дважды, номинирован не был ни один. В постсоветское время лауреатом "Оскара" стал только один российский фильм – "Утомлённые солнцем" Никиты Михалкова, брата Андрея Кончаловского. Это было в 1994 году. Два фильма Андрея Звягинцева – "Левиафан" и "Нелюбовь" – были официально номинированы, но приз не получили.
Еще одна российская картина — "Гунда" режиссера Виктора Косаковского — вошла в короткий список претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Исполнительным продюсером картины выступил актер Хоакин Феникс.
Окончательный список номинантов на премию американской киноакадемии будет объявлен 15 марта. Объявление победителей и церемония вручения наград состоится 25 апреля.
Другие новости дня
Украина не хочет отставать от Грузии при получении ПДЧ от НАТО – премьер Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет получить план действий относительно членства в НАТО (ПДЧ или MAP – Membership Action Plan) одновременно с Грузией.
Об этом он заявил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, – передаёт «Европейская правда».
«На сегодня нашей краткосрочной стратегией является получение ПДЧ. Мы хотим не отставать от Грузии и в идеале получить ПДЧ вместе с Грузией», – заявил премьер-министр Украины.
Он подчеркнул, что его встреча в штаб-квартире НАТО является «хорошим сигналом», который дает нам «хорошую надежду».
Шмыгаль подчеркнул, что членство в НАТО является важным приоритетом Украины и напомнил, что намерение присоединиться к Альянсу прописано в Конституции.
«Мы абсолютно готовы, и мы делаем наше домашнее задание. Мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, продолжаем переход на стандарты НАТО, проводим совместные учения... У нас есть много наработок, которые дают надежду на быстрое выполнение домашнего задания. Достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет той предпосылкой, которая позволит нам стать полноправным членом НАТО», – отметил премьер-министр.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.
«Европейская правда» пишет, что саммит НАТО в 2021 году рассмотрит вопрос возвращения к «политике открытых дверей», в том числе – вопрос предоставления Грузии Плана действий относительно членства.
НКО выявила «грязную» сделку между ФРГ и США по «Северному потоку – 2»
Немецкая некоммерческая организация (НКО), отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей, заявила, что Германия предлагала администрации президента США Дональда Трампа поддержку в объёме 1 миллиарда евро. Целью сделки якобы было добиться от Вашингтона отказа от санкций против газопровода "Северный поток – 2".
Согласно документу, опубликованному организацией 9 февраля, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил фонды для импорта сжиженного газа из США. Предложение было сделано в личном письме, адресованном тогдашнему министру финансов США Стиву Мнучину. Письмо было датировано 7 августа 2020 года и включало неформальное изложение деловых подробностей.
Саша Мюллер-Краэнер, исполнительный директор НКО, назвала эти сведения "скандальными" и "грязной сделкой за счёт третьих сторон".
Согласно имеющейся информации, правительство Германии предложило инвестиции в развитие терминалов сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбуэттеле на германском побережье Северного моря.
В обмен на это от Вашингтона ожидалось согласие на "беспрепятственное строительство" и эксплуатацию "Северного потока – 2" – балтийского трубопровода, предназначенного для удвоения поставок природного газа из России в Германию.
Министерство финансов Германии не сразу согласилось комментировать эту информацию, но известило о подготовке специального заявления.
Трубопровод, укладка которого близка к завершению, должен будет транспортировать из России в Германию 100 миллиардов кубометров природного газа в год. Строительство было приостановлено в декабре 2020 года после поступления из Вашингтона угрожающих заявлений об американских санкциях.
США и несколько европейских стран заявили, что газопровод усилит энергетическую зависимость Европы от России, позволит Москве обойтись без украинского транзита и тем самым лишит Украину эффективного источника доходов от перекачки российского газа в Европу.
К настоящему времени осталось проложить по дну Балтийского моря около 150 километров труб – через датские и германские территориальные воды. После этого российский монополист "Газпром" окажется как никогда близко к началу эксплуатации "Северного потока – 2". "Как никогда близко", однако, не означает, что дальнейшие дискуссии о будущем этого проекта будут завершены.
Ранее президент США Джо Байден, давая оценку "Северному потоку – 2", назвал его "плохой сделкой для Европы".
COVID-19 в Грузии: 544 новых случая, пять пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3311 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще пять пациентов. Это – минимальный показатель с 24 октября.
За сутки в стране выявили 544 новых случая коронавируса (днём ранее – 829). Было проведено 18 244 теста: PCR-тестов – 6629, экспресс‐тестов на антиген – 11 615.
Выздоровели еще 469 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 263 601, выздоровевших – 255 385.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,98%, за последние 14 дней – 3,64%, за последнюю неделю – 3,41%.
Межпланетный зонд из ОАЭ вышел на орбиту вокруг Марса
Космический зонд "Аль-Амаль" ("Надежда"), построенный в Объединённых Арабских Эмиратах, вышел на орбиту вокруг Марса. Агентство Associated Press называет это достижение "триумфом арабского мира".
Центр управления полётом сообщил, что зонд за семь месяцев преодолел 300 миллионов миль и начал обращаться по орбите вокруг Марса.
Объединённые Арабские Эмираты стали пятым государством-участником космических экспедиций к Марсу для изучения этой планеты - после России, США, Китая и Японии. Арабский зонд был запущен летом прошлого года при помощи японской ракеты-носителя.
Цель нынешней миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое больше земного. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы и пылевые бури.
Зонд оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
В Абхазии за сутки подтвержден 51 случай инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 411 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 51 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 94 человека, 74 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек медиками оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 31, в сухумском российском военном госпитале - 26 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11869 человек. 184 летальных случая. Выздоровели 10867 человек.
- Оперативный штаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Саакашвили назвал посла Украины в Грузии взяточником и коррупционером
Сегодня, 9 февраля, посол Украины в Грузии Игорь Долгов, прокомментировал призывы бывшего президента Грузии, председателя исполкома Совета реформ Украины Михаила Саакашвили к проведению в Грузии широкомасштабных актов неповиновения. По его словам, призывы Михаила Саакашвили не помогают с точки зрения развития атмосферы доверия и стратегического партнерства. Как пояснил Долгов, он надеется, что конкретное мнение одного конкретного лица - гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии - не повредит дружбе между двумя странами.
На это последовала реакция Михаила Саакашвили, который разместил на своей страничке в Фейсбук пост, в котором назвал посла Украины в Грузии взяточником и коррупционером.
«Посол Украины в Грузии господин Долгов, которого четыре года назад назначил Порошенко с единственной целью бороться против меня, уцелел при Зеленском и продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве. Это тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года.
Сегодня он с гневной риторикой обрушился на меня за то, что я борюсь за свободу грузинского народа. И это, оказывается, вредит украино-грузинским отношениям. Так вот, уже много месяцев два украинских капитана, Дьяченко и Хомич, а также грузин украинского происхождения по обоим родителям Михаил Батурин, находятся в незаконном плену у грузинской хунты, которая перехватила их на море в точности как сомалийские пираты и пытается выбить хоть какие-то признания. Господин Долгов и пальцем не пошевелил для того, чтобы пресечь незаконные действия грузинской власти и их остановить, ограничившись формальной отправкой консула на заседание и визитом в прокуратуру. И сейчас он смеет делать подобные заявления. Говорю ему как бывший президент Грузии гражданину Украины», - написал он.
Саакашвили пишет, что считает Долгова глубоко коррумпированным, и что он действует против украинских интересов.
«Я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни у Украины, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. Долгов обвиняет меня в том, что я призываю грузинский народ к выражению протеста и «незаконным» демонстрациям. И этот посол представляет страну, которая пережила два Майдана, на которых украинский народ выразил протест против сфальсифицированных выборов?! Он обычный советский функционер, который почему-то прокрался и попал постмайданских украинских чиновников», - заключает Саакашвили.
Игорь Долгов: Призывы Саакашвили не помогают нам создать атмосферу доверия
Бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что в Грузии нужно проводить широкомасштабные акты неповиновения.
«Естественно, как у конкретного лица, у него есть право для выражения, но сейчас, когда ситуация с парламентскими выборами более или менее урегулирована и акцент делается на очень важные вопросы, призывы к неповиновению и незаконным манифестациям нам не особо помогут», - заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов в связи с заявлением Михаила Саакашвили.
По его словам, к сожалению, призывы Михаила Саакашвили не помогают с точки зрения развития атмосферы доверия и стратегического партнерства.
Как пояснил Долгов, он надеется, что конкретное мнение одного конкретного лица - гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии - не повредит дружбе между двумя странами.
«Нам нужна сильная и единая Грузия как стратегический партнер. Это наш общий интерес и стремление быть сильными и надежными друг для друга», — отметил Игорь Долгов на встрече с директором политического департамента Георгием Закарашвили.
Российский военный госпиталь продолжит свою работу в Сухуми
По просьбе министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия, российский военный госпиталь продолжит работать в Сухуми.
Первых пациентов с COVID-19 военные врачи стали принимать с 20 октября 2020. За этот период военные врачи помогли более 400 пациентам. Лаборатория госпиталя также помогает Сухумской инфекционной больнице в проведении ПЦР-диагностики, сообщает «Абхазия-Информ».
Госпиталь располагается на территории сухумского пансионата «Айтар». В настоящее время в госпитале находятся 24 больных с коронавирусной инфекцией. Многопрофильный госпиталь оснащен всем необходимым, в его составе - 113 военнослужащих, а также 30 единиц военной техники.
В Сухуми российские военные врачи прибыли из Буденновска Ставропольского края 19 октября 2020 года, по просьбе абхазского министерства обороны.
Эксперты ВОЗ не смогли определить причину начала эпидемии COVID-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшие в китайском городе Ухань, не смогли установить точную причину начала эпидемии коронавирусной инфекции в конце 2019 года.
Как заявил на пресс-конференции глава миссии Питер Бен Эмбарек, наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса является передача от животного к человеку через промежуточное звено. При этом он не исключил, что речь могла идти о передаче вируса через поверхность замороженных продуктов питания. Эту версию высказывали в качестве одной из возможных представители китайских властей.
Гипотезу о том, что эпидемия началась после утечки вируса из лаборатории, эксперт назвал крайне маловероятной. Также маловероятна и прямая передача вируса от летучей мыши к человеку.
В дикой природе коронавирус, который вызывает у человека заболевание COVID-19, пока не был обнаружен, хотя похожие по структуре коронавирусы ранее обнаруживались у летучих мышей и панголинов.
Также у экспертов нет свидетельств появления коронавируса на рынке "Хуанань" в Ухане раньше декабря 2019 года, когда он впервые был выявлен у работников этого рынка.
По словам экспертов, возможные поиски причин появления коронавируса в человеческой популяции могут занять годы.
- Вспышка коронавирусной инфекции нового типа, зафиксированная в Ухане, несмотря на принятые властями меры, переросла в пандемию. На данный момент коронавирусную инфекцию перенесли более 100 миллионов человек по всему миру, более 2 миллионов умерли. Сама болезнь и карантинные меры, вводимые для её сдерживания, серьёзно ударили по экономике многих стран. При этом в самом Китае уровень заболеваемости очень низок, и ограничения вводятся только точечно.
- Происхождение коронавируса вызвало к жизни множество неподтверждённых теорий, которые высказывали в том числе и политики из разных стран, включая США и Китай. Большинство учёных ещё до поездки миссии ВОЗ придерживались мнения, что вирус перешёл на человека с дикого животного через некое промежуточное звено, однако однозначных доказательств этой гипотезы нет.
Через Баку-Тбилиси-Карс: экспортный поезд из Турции прибыл в Россию
В логистический центр железнодорожной станции Ворсино в Калужской области (Россия) сегодня прибыл контейнерный поезд из Турции.
Как сообщает агенство Trend, контейнерный поезд состоит из 16 40-футовых контейнеров, заполненных посудомоечными машинами и газовыми плитами.
Поезд стартовал из Анкары 29 января, проследовал транзитом через Грузию и Азербайджан по магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня поезд добрался до точки назначения – Калужской области. В логистическом комплексе прошла официальная церемония встречи, участниками которой стали представители региональных властей, ОАО «Российские железные дороги», турецкого посольства в России.
Сообщается, что экспорт из Турции в Россию по этому маршруту был осуществлен впервые.
«Большую часть отношений между странами составляют торгово-экономические отношения, они развиваются и углубляются. Несмотря на то, что в прошлом году в условиях пандемии количество взаимных визитов уменьшилось, мы продолжали движение к цели, которую поставили наши лидеры – президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Уверен, что этот транспортный коридор будет интенсивно использоваться. Это будет не только железнодорожный путь, но и своеобразный мост дружбы, соединяющий наши народы», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Сомсар.
Trend пишет, что операторами перевозки являются компании Pacific Eurasia Logistics (Турция), GR Logistics (Грузия), ADY Container (Азербайджан) и JSC Russian Railways Logistics (Россия).
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, пока находится в зоне нулевой окупаемости.
- В 2019-м руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали в Анкаре меморандум о возможности присоединения ОАО «Российские железные дороги» к БТК. Власти Грузии тогда заявили, что железная дорога является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран.
Премьер Грузии назначил новых губернаторов в четырех регионах
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назначил новых государственных поверенных в четырех регионах. Об этом пишет Netgazeti.
Согласно решению главы правительства, Георгий Сахокия, который был заместителем главы администрации правительства Грузии, займет должность губернатора в регионе Гурия.
Мамука Сагареишвили назначен государственным представителем в регионе Шида Картли. Сагареишвили работал на различных должностях в министерстве внутренних дел с 2005 года.
Пармен Маргвелидзе будет государственным поверенным в Рача-Лечхуми-Квемо Сванети. Он уже занимал эту должность в 2013-2017 годах. В течение ряда лет он также работал в Службе доходов.
Государственным поверенным в Мцхета-Мтианети стал Давид Нозадзе. Он в разное время работал в Национальном агентстве исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы и пробации, в том числе исполнял обязанности руководителя агентства, был руководителем Тбилисского бюро пробации агентства, юристом агентства. В 2004-2010 годах работал в частном секторе.
Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович
Режиссёр и актёр Алексей Агранович назначен руководителем московского театра "Гоголь-центр". На новой должности он заменит режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил городской департамент культуры.
Предполагается, что Агранович начнёт работу 26 февраля. За день до этого у Серебренникова истечёт срок контракта, сообщал режиссёр в социальных сетях.
Аграновичу 50 лет. Он окончил ВГИК, с 1995 года играет в театре и кино, занимается режиссурой и организует фестивали. Как театральный режиссер он работал в "Гоголь-центре" и в частных театре Антона Чехова и "Квартете И".
Серебренников создал "Гоголь-центр" в 2012 году на базе расформированного драматического театра имени Гоголя. После этого на сцене прошёл ряд громких премьер.
"На задворках театрального пространства появился театр, не просто театр, а именно центр, в котором с утра до вечера кипит жизнь", — комментировал это Радио Свобода президент Школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский.
В феврале Ассоциация театральных критиков обращалась с открытым письмом к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, в котором предлагала оставить Серебренникова на посту художественного руководителя. ""Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра", — говорилось в обращении.
В Южной Осетии выявили лишь три новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Южной Осетии было проведено 68 исследований на коронавирус, выявлено три новых случая заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.
По её словам, число подтвержденных случаев коронавируса достигло 2 901, с учета медиков за сутки снято 20 человек, еще 834 находятся под наблюдением.
В лаборатории Юго-Осетпотребнадзора за время пандемии провели 16 690 исследований.
Отметим, что завтра, 10 февраля в Цхинвали пройдёт очередное заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Мурат Джиоев: Зазе Гахеладзе вынесли «самый мягкий приговор»
Грузинская сторона использует «дело Гахеладзе» для повтора неоднократно высказанных пропагандистских и заведомо ложных выпадов, – говорит полномочный представитель президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Комментируя решения суда, приговорившего жителя села Квемо-Чала Зазу Гахеладзе к 12.5 годам лишения свободы, Джиоев заявил, что это – «самый мягкий приговор».
По его словам, Гахеладзе в июле 2020 года «преднамеренно и явно провокационно, с огнестрельным оружием нарушил государственную границу Южной Осетии и Грузии и открыл огонь по югоосетинским пограничникам при его задержании».
Говоря о позиции грузинских властей, Джиоев заявил: «Создается впечатление, что им не важно, о чем говорить, лишь бы «ущипнуть» Россию».
Югоосетинский чиновник упрекает и международные организации, призывающие Цхинвали освободить гражданина Грузии.
«Представители международных организаций каждый раз призывают власти Южной Осетии «проявить гуманность», подойти к делу из гуманитарных позиций, но почему-то такую гуманность и принципиальность не проявляют в отношении молодых людей из Южной Осетии, которые с 2008 года считаются без вести пропавшими, хотя международные эксперты однозначно подтвердили, что они были в руках силовых структур Грузии и в их дебрях затерялись их следы», – отметил Джиоев.
Сегодня же в МИД самопровозглашенной республики заявили, что «в Южной Осетии преступников осуждают не по национальному признаку, а за совершенное преступление». В комментарии говорится, что «инцидент с применением огнестрельного оружия был впервые зафиксирован после окончания войны 2008 года».
«(Это) в действительности должно было бы стать предметом всеобщего реагирования. Однако на деле получилось наоборот – вместо осуждения стрельбы на границе, мы наблюдаем оголтелую истерию в Грузии, и использование инцидента официальным Тбилиси для искажения истины и нагнетания напряженности», – сказано в заявлении.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Тбилиси просит международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Грузии. США, ЕС и международные партнёры Грузии поддержали Тбилиси.
Авария на «Кавкасиони»: Абхазия частично осталась без электричества
Очамчирский и Гальский районы самопровозглашенной республики Абхазия с утра остались без электричества из-за аварии на российском участке линии электропередач «Кавкасиони».
Как сообщили в компании «Черноморэнерго», в 05:25, 07:07 и 08:36 дистанционная защита отключала линию «Кавкасиони».
«Место аварии находится на территории России. Причины выясняются», – заявили в компании.
«Кавкасиони», связывающая Россию и Грузию, обеспечивает поставки электроэнергии в Абхазию после остановки на ремонт «Ингури ГЭС». Линия электропередач находится в собственности российско-грузинской компании «Сакрусэнерго».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: «Надо готовиться к ежедневной борьбе»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Украинской службе Радио Свободная Европа / Радио Свобода сказал по поводу блокировки телеканалов, принадлежащих куму Путина Виктору Медведчуку: "Россия, конечно, даст на это свой ответ".
Министр, однако, считает, что "всё худшее, что Россия могли сделать Украине, она уже сделала, незаконно оккупировав украинские территории". В Киеве понимают, что деятели российской пропагандистской машины продолжают работать, и украинцам не надо поддаваться на провокации, заявил Кулеба.
"Думаю, мы должны относиться к происходящему как зрелое государство... Нам необходимо теперь быть готовыми к ежедневной борьбе", сказал Кулеба.
Он выразил благодарность украинскому обществу за поддержку санкций, принятых Советом национальной безопасности и обороны. "Я вижу реакцию экспертов и гражданского общества, обычных граждан, прессы, соцсетей - все они поддерживают решение Украинского государства. Это очень важно", - сказал в интервью Украинской редакции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны подписал указ о введении санкций в отношении депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Санкции, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из страны, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами. Санкции вступили в силу 3 февраля 2021 года и будут действовать пять лет. Все три общенациональных канала, которыми формально владеет Козак, реально контролирует кум российского президента, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Сейчас они прекратили вещание на всех платформах, за исключением YouTube. Об этом сообщил из Киева корреспондент Радио Свобода.
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник в Сенате Конгресса США начинается суд над бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, подвергнутым около месяца назад импичменту Палатой представителей за "подстрекательство к мятежу".
6 января президент Трамп выступил перед десятками тысяч своих сторонников с призывом остановить попытку "своровать выборы", после чего несколько сотен участников митинга ворвались в здание Конгресса в попытке сорвать заседания Палаты представителей и Сената, на которых утверждались результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
Окончательное слово в процедуре импичмента остается за Сенатом, который должен осудить или оправдать бывшего президента. Во вторник сенаторы проведут дебаты и голосование по вопросу конституционности импичмента бывшего президента. В конституции страны ничего не сказано по поводу возможности импичмента президента, покинувшего Белый дом. Это беспрецедентный случай в истории США. Адвокаты Дональда Трампа приводят два аргумента в его защиту: они настаивают на неконституционности преследования бывшего президента и на том, что его выступление защищено первой поправкой к конституции, гарантирующей американцам свободу слова. В обвинительном документе Палаты представителей говорится о том, что призыв Дональда Трампа "к восстанию против правительства Соединенных Штатов – самое тяжкое преступление, когда-либо совершенное президентом".
В среду должны начаться судебные прения, где в качестве судей будут выступать сенаторы, а в качестве обвинителей – группа, состоящая из нескольких членов Палаты представителей. Решение об осуждении бывшего президента может быть принято большинством в две трети голосов, то есть за эту меру должны проголосовать 17 сенаторов-республиканцев. Такой исход процесса маловероятен, поскольку подавляющее большинство законодателей-республиканцев дали понять, что они считают преследование бывшего президента неконституционным. За импичмент, как считается, могут проголосовать лишь 5 республиканцев.
Сторонники Дональда Трампа называют этот процесс политическим театром, критики Трампа заявляют о том, что Конгресс должен публично осудить такое поведение президента и закрыть возможность Дональду Трампу претендовать в будущем на выборную должность.
Дональд Трамп стал единственным в истории США президентом, подвергнутым импичменту Палатой представителей дважды.
В Грузии вводится «масочный режим» для школьников
Ношение масок для школьников 5-12 классов в Грузии будет обязательным, сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели.
«С 15 февраля учебный процесс будет продолжен в школах Тбилиси, Кутаиси и Рустави, поэтому мы решили, что во всех школах, начиная с пятого класса, ученикам необходимо будет носить маску. Что касается детальных инструкций, то они будут разосланы школам сегодня, все школы сообщат об этом родителям», – заявил Чхенкели.
Отметим, что все школы в Грузии вернутся к очному обучению с 15 февраля. До сих пор на дистанционном обучении оставались учащиеся в Тбилиси, Кутаиси и Рустави.
«Зафиксированы полеты американского беспилотника Global Hawk RQ-4B» – югоосетинский КГБ
В Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия обратили внимание на полеты американского беспилотника Global Hawk RQ-4B.
«14 и 21 января т.г. пограничными органами зафиксированы полеты американского беспилотника Global Hawk RQ-4B, проводящего воздушную разведку у южных границ России и Южной Осетии. БПЛА вылетел с авиабазы НАТО «Сигонелла» (о. Сицилия, Италия), прошел южнее югоосетино-грузинской и российско-грузинской государственной границы над территорией краев Шида-Картли, Мцхета-Мтианети и Кахетия», – говорится в заявлении ведомства.
Югоосетинский КГБ публикует и технические характеристики беспилотника. Global Hawk RQ-4B развивает максимальную скорость до 637 км/ч, обладает радиусом действия 5500 км с 24-часовым пребыванием в зоне назначения, его максимальная продолжительность полета 36 часов, а дальность — 22 780 км. За сутки данный летательный аппарат способен получить изображение площади в 138 тыс. кв. м. на расстоянии 200 км.
Ранее о полете разведывательного беспилотника сообщили и украинские СМИ. 4 февраля Global Hawk прошел вдоль черноморского побережья России, северной границы Крыма, а затем беспилотник произвел мониторинг вдоль линии боевого соприкосновения на Донбассе.
В Грузии зафиксирована минимальная смертность от COVID-19 с начала ноября
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3306 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов. Это – минимальный показатель со 2 ноября (тогда скончались семь человек).
За сутки в стране выявили 829 новых случаев коронавируса. Был проведен 18 331 тест: PCR-тестов – 5631, экспресс‐тестов на антиген – 12 700.
Выздоровели еще 566 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 263 057, выздоровевших – 254 916.
В режиме карантина остаются 430 человек, в ковид-гостиницах – 301, в стационарах – 2149.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии превысил 4% и составил 4,52%, за последние 14 дней составляет 3,74%, за последнюю неделю – 3,63%.
Задержанный у Рокского тоннеля гражданин Грузии – 20-летний житель Гори
Задержанный на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданин Грузии – 20-летний житель Гори Эрик Друлев. Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».
Друлева задержали в районе Рокского тоннеля, на неподконтрольном центральным властям Грузии участке российско-грузинской границы. По предварительной информации, он пытался перейти во Владикавказ – там живет его дедушка.
Двоюродная сестра задержанного, Мака Друлева говорит, что у Эрика есть родственники и в югоосетинском селе Арцеви.
По имеющейся информации, Эрика Друлева могут освободить и передать грузинским властям уже через несколько дней.
Ранее в СГБ Грузии заявили, что в связи с задержанием гражданина Грузии активирована т.н. «горячая линия», проинформированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры.
«Незаконные задержания, осуществленные оккупационным режимом, наносят значительный ущерб обстановке безопасности на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. Незаконные задержания ставят целью запугивание местного населения и разжигание напряженности и протестного настроя на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Полная ответственность за незаконные задержания и их тяжелые последствия возлагается на Российскую Федерацию, как единственную силу, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях», – говорится в заявлении ведомства.
Смертность в России выросла за год почти на 18 процентов
По итогам 2020 года смертность в России выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом, сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова со ссылкой на предварительные данные Росстата. По её словам, доля умерших от коронавируса от общего прироста смертности составила в прошлом году 31%.
Всего, согласно статистике Росстата, в 2020-м году в России умерли 2 миллиона 124 тысячи человек. При этом с апреля по декабрь скончались свыше 162 тысяч россиян, которым был поставлен диагноз COVID-19. Декабрь стал рекордным по показателю месячной смертности со времени начала пандемии: тогда умерли более 44 тысяч зараженных коронавирусом - правда, только у половины из них, если верить официальным данным, болезнь стала основной причиной смерти.
Вместе с тем число родившихся детей в России в 2020-м году (чуть более миллиона четырёхсот тысяч) стало минимальным с 2002 года, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные, официально опубликованные Росстатом в понедельник, а естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, выросло за прошлый год более чем в два раза: с 316 до почти 689 тысяч человек.
Показатель естественной убыли населения стал максимальным с 2005 года, отмечает агентство, добавляя, что в целом население России сокращается третий год подряд.
МВД Грузии заинтересовалось помолвкой подростков 11 и 15 лет в Поничала
МВД Грузии заинтересовалось помолвкой подростков 11-ти и 15 лет, которая предположительно произошла в поселке Поничала на окраине Тбилиси.
Как пишет «Новости-Грузия», фотография возможной помолвки несовершеннолетних лиц была опубликована в Facebook – азербайджанская активистка и писательница Гюнель Мовлуд призвала правительство Грузии отреагировать на этот факт.
«Дорогие коллеги из Грузии, что это? Фото из церемонии обручения 11-летней девочки и 15-летнего мальчика – граждан Грузии азербайджанского происхождения, из грузинского Поничала. То есть в Грузии это в порядке вещей? Уже и в Тбилиси так получается? Это никакие не обычаи какого-то народа. В Азербайджане ранние браки такое же преступление, как и в Грузии. Надеюсь, соответствующие инстанции Грузии возьмут это дело (и другие подобные) под контроль», – написала Мовлуд.
В МВД Грузии сообщили, что по факту возможного обручения несовершеннолетних проводится расследование по подпункту «А» части 2 статьи 150 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает принуждение к вступлению в брак с несовершеннолетней с предварительным осознанием этого.
В ведомстве подчеркивают, что для установления обстоятельств, зафиксированных в выложенном в сети видеоматериале, по указанному уголовному делу проводятся все соответствующие следственные и процессуальные действия.
СГБ: гражданин Грузии задержан в районе Рокского тоннеля
Гражданин Грузии незаконно задержан на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия, в районе Рокского тоннеля. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
В заявлении ведомства не указано, как гражданин Грузии оказался у Рокского тоннеля – на неподконтрольном центральным властям участке российско-грузинской границы.
«Незаконные задержания, осуществленные оккупационным режимом, наносят значительный ущерб обстановке безопасности на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. Незаконные задержания ставят целью запугивание местного населения и разжигание напряженности и протестного настроя на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Полная ответственность за незаконные задержания и их тяжелые последствия возлагается на Российскую Федерацию, как единственную силу, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях», – говорится в заявлении ведомства.
В СГБ сообщили, что в связи с задержанием гражданина Грузии активирована т.н. «горячая линия», проинформированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры.
Накануне грузинская служба «Радио Свобода» сообщила, что суд в Цхинвали продлил на два месяца арест еще одного гражданина Грузии – жителя села Гугутианткари Рамаза Бегелури.
Ранее Верховный суд самопровозглашенной республики приговорил гражданина Грузии Зазу Гахеладзе к 12.5 годам лишения свободы.
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