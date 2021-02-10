Украина не хочет отставать от Грузии при получении ПДЧ в НАТО – премьер Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина одновременно с Грузией сможет получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ или MAP – Membership Action Plan).

Об этом он заявил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, – передаёт «Европейская правда».

«На сегодня нашей краткосрочной стратегией является получение ПДЧ. Мы хотим не отставать от Грузии и в идеале получить ПДЧ вместе с Грузией», – заявил премьер-министр Украины.

Он подчеркнул, что его встреча в штаб-квартире НАТО является «хорошим сигналом», который дает нам «хорошую надежду».

Шмыгаль подчеркнул, что членство в НАТО является важным приоритетом Украины и напомнил, что намерение присоединиться к Альянсу прописано в Конституции.

«Мы абсолютно готовы, и мы делаем наше домашнее задание. Мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, продолжаем переход на стандарты НАТО, проводим совместные учения... У нас есть много наработок, которые дают надежду на быстрое выполнение домашнего задания. Достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет той предпосылкой, которая позволит нам стать полноправным членом НАТО», – отметил премьер-министр.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.

«Европейская правда» пишет, что саммит НАТО в 2021 году рассмотрит вопрос возвращения к «политике открытых дверей», в том числе – вопрос предоставления Грузии Плана действий относительно членства.