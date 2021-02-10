Спецоперации «Воры в законе» и «BRATVA-35»: 45 граждан Грузии задержаны в Европе

В различных странах Европы, в том числе в Италии, Франции и Греции накануне, 9 февраля были арестованы 45 граждан Грузии. Как сообщает МВД Грузии, их обвиняют в связях с т.н. «воровским миром».

В ведомстве отмечают, что Центральный департамент криминальной полиции принял участие в операциях наряду с местными правоохранителями.

Как пишет Netgazeti, 9 февраля (в рамках операции «Воры в законе») выявили и задержали в общей сложности 28 граждан Грузии, которые активно совершали преступные действия на территории Италии и других стран ЕС.

В рамках данной операции два гражданина Грузии задержали в Польше, по одному – в Греции, Бельгии и Словении.

«Следствием установлено, что граждане Грузии грабили квартиры в Северной Италии, а на вырученные с продажи украденных вещей деньги пытались начать легальный бизнес в Италии. С целью введения итальянских правоохранителей в заблуждение, граждане Грузии активно использовали фальшивые данные и документацию», – отмечается в заявлении.

В Италии против них возбуждено уголовное дело по трем статьям местного Уголовного кодекса – формирование криминальной группировки, воровство и отмывание денег. В случае подтверждения вины, обвиняемым грозит до 7 лет заключения.

Аналогичная операция (под названием BRATVA-35) прошла и во Франции. В нескольких городах были задержаны: «вор в законе» грузинского происхождения К.А., а также 17 граждан Грузии, которые вели преступную деятельность в странах ЕС.

Им выдвинули обвинения по пяти статьям УК — неоднократное воровство в торговых объектах организованной группировкой; участие в преступных группировках; продажа/покупка имущества, нажитого преступным путем; незаконная торговля контрабандным табаком. В случае подтверждения вины обвиняемым грозит до 10 лет заключения и штраф в 375 тысяч евро.