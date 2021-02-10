МИД Украины просит Саакашвили воздержаться от призывов к акциям неповиновения в Грузии

В МИД Украины предостерегли граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, – сообщает «Европейская правда».

«Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене», – отметили в ведомстве.

В МИД также заявили, что у обвинений экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова «нет никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя».

«Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом», – говорится в комментарии.

Накануне Саакашвили, который занимает пост Главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, обвинил украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова в преследовании антиукраинских интересов, назвав его взяточником и коррумпированным чиновником.

9 февраля Игорь Долгов провел встречу в Министерстве иностранных дел Грузии, которая была посвящена призывам Саакашвили к своим сторонникам к неповиновению грузинской власти. Долгов заявил, что призывы бывшего президента Грузии не помогают развивать атмосферу доверия между двумя странами, двусторонние отношения и стратегическое партнерство.