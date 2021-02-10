Захарова: «Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках?»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорит о сходстве технологий организации заявленной на 14 февраля акции сторонников Алексея Навального с подобными флешмобами оппозиции в других странах.

Говоря о том, что силы НАТО инструктируют соратников Навального по ведению подрывной работы в РФ, она указала на технологии организации подобных акций в других странах со стороны США и структур НАТО и ЕС.

«Там не фонарики, там цветочки бывают, ленточки. Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно было бы, если бы не знали, чем это закончится», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы не только видим, [как это организуется], мы просто знаем. Здесь нечего скрывать и придумывать. Здесь видно: классическая, по тем самым методичкам, идет работа», – добавила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова отметила, что перемена тактики соратников Навального по организации акций в России изменилась после состоявшейся 8 февраля онлайн-встречи с представителями стран НАТО, которая была организована на базе постпредства Польши при ЕС. Она подчеркнула, что так называемые оппозиционеры из РФ используются коллективным Западом как инструменты «бесконечного давления и попыток влияния» на Россию.