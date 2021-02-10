Саакашвили и нежелательные послы

Второй посол за два месяца – новым объектом критики экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стал глава украинского диппредставительства Игорь Долгов. Бывший глава государства, а теперь украинский чиновник обвинил посла в коррупции и деятельности, направленной на ухудшение позиций Украины на мировой арене.

В Грузии почти не осталось послов, которые бы не вызвали неудовольствия Михаила Саакашвили – так, если коротко, в Тбилиси отреагировали на скандал, разгоревшийся после резкого комментария экс-президента Грузии в адрес главы украинской дипмиссии Игоря Долгова. Посол был вызван в МИД после призывов господина Саакашвили к продолжению акций неповиновения в Грузии. Во внешнеполитическом ведомстве представителю Украины высказали претензии в связи с тем, что чиновник администрации президента этой страны, коим и является Михаил Николозович, позволяет себе призывать к нарушению закона в дружественной Украине стране. Игорь Долгов, со своей стороны, высказал понимание озабоченностью грузинской стороны и осудил повышенную активность Саакашвили:

«Естественно, как у конкретного лица, у него есть право для выражения, но сейчас, когда ситуация с парламентскими выборами (в Грузии) более или менее урегулирована и акцент делается на очень важные вопросы, призывы к неповиновению и незаконным манифестациям нам не особо помогут с точки зрения развития атмосферы доверия и стратегического партнерства».

При этом Долгов выразил надежду, что конкретное мнение одного конкретного лица – гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии – не повредит дружбе между двумя странами.

В ответ Михаил Николозович высказался еще более конкретно, и теперь уже конкретно в адрес господина Долгова. На своей страничке в социальной сети Facebook экс-президент Грузии довольно пространно изложил на украинском и русском языках степень своего недовольства действиями Игоря Долгова в частности, и украинского дипломатического спектра в целом:

«Посол Украины в Грузии господин Долгов, которого четыре года назад назначил Порошенко с единственной целью бороться против меня, уцелел при Зеленском и продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве. Этот тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года… Говорю ему как бывший Президент Грузии гражданину Украины. Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни у Украины, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца».

Примечательно, что приблизительно в том же ключе Михаил Саакашвили не так давно высказывался и в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан, тоже высказавшуюся за перенос дебатов между властью и оппозицией с улицы в парламент. Тогда экс-президент Грузии тоже обещал избавить и Грузию, и США от таких дипломатов. Впрочем, Вашингтон, находившийся в тот момент в состоянии междувластия, не стал заострять внимание на словах бывшего грузинского лидера.

А вот МИД Украины напомнил Михаилу Николозовичу, что он теперь не просто частное лицо, и должен следить за тем, что говорит:

«МИД Украины в очередной раз предостерегает граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве – Грузии. Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам, и выступает категорически против таких действий на международной арене. Обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют под собой никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии».

Официальный Тбилиси, после реакции украинского МИДа, предпочел не развивать эту тему. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе назвал заочную перепалку между господами Долговым и Саакашвили – внутриукраинским делом, но дал понять: реакция Киева Тбилиси устраивает:

«Я отмечу фразу в заявлении украинского МИДа о том, что мы не должны обсуждать заявления Саакашвили, но должны работать вместе, чтобы отразить российскую угрозу, агрессию в отношении Грузии и Украины. Этот ответ не требует дополнений, поскольку он очень ясен и краток. Мы давно призывали наших украинских коллег высказать свою позицию. И вот бывший президент напал на их посла и назвал его коррумпированным взяточником. Очень жаль, что это дело зашло так далеко, но нынешняя реакция МИД Украины адекватна».

В «Грузинской мечте» считают, что Михаил Саакашвили для Грузии стал сродни коронавирусу – председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили назвал бывшего президента «политической бациллой» на теле государства.

В «Национальном движении» же своего лидера поддержали, отметив, что все обвинения в адрес украинского посла имеют под собой фактическое основание. Правда, от предоставления фактов в ЕНД пока воздерживаются.

Других коллег ЕНД по оппозиции эмоциональные обвинения и обещания экс-президента не особо вдохновили. Член политсовета партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия выразил сомнение в том, что с представителями дипломатического корпуса стоит разговаривать в подобном тоне:

«Мы должны быть осторожны, когда говорим о дипломатическом корпусе. Мы должны быть осторожны в этом процессе, как и в отношении имиджа страны, а также в отношении элементарной профессиональной этики и имиджа оппозиции. Подобная лексика не оправдана».

Но в этот раз Михаил Николаевич одним заявлением в Facebook ограничиваться не намерен. Он уже пообещал, что будет требовать ответа и ответственности украинских дипломатов за их «неэффективную деятельность по защите граждан Украины». Первым «ответчиком» назначен Игорь Долгов. Его Саакашвили обвиняет в сговоре с грузинскими властями по делу об аресте в Грузии украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении границы. По словам Саакашвили, неэффективность работы украинской дипмиссии по их освобождению является доказательством коррумпированности господина Долгова.

На моторной яхте, задержанной в территориальных водах Грузии в ноябре 2020 года, находились три человека – граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, а также гражданин Грузии украинского происхождения Михаил Батурин. Последний является бывшим сотрудником охраны Михаила Саакашвили.