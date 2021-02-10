«Это продолжение политики шантажа»

По распоряжению председателя югоосетинского парламента Алана Тадтаева, оппозиционным депутатам прекратили выплачивать зарплату до тех пор, пока они не прекратят бойкотировать заседания из-за дела Джабиева и не примут бюджет на 2021 год. Об этом накануне вечером сообщил журналистам вице-спикер парламента Петр Гассиев. Депутаты назвали происходящее беззаконием и попыткой шантажа со стороны команды президента.

В распоряжении №7 председателя парламента Алана Тадтаева от 1 февраля говорится:

«В связи с неучастием в заседаниях парламента и непринятием закона «О государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2021 год», «О бюджете пенсионного фона Республики Южная Осетия на 2021 год» и в связи с невыплатой заработной платы некоторым бюджетным организациям, не выдавать всему депутатскому корпусу заработную плату, депутатские выплаты, а также денежные выплаты на сотовую связь, мойку автотранспортных средств и ГСМ (талоны) до принятия вышеуказанных законов».

Председатель парламента объявлять о своем распоряжении не стал, и поручил это сделать своему первому заместителю Петру Гассиеву.

По наблюдениям коллег Гассиева – оппозиционных депутатов, – ему в последнее время стали поручать задания, которые неизбежно чреваты конфликтными ситуациями. Таким образом, считают некоторые парламентарии, правящая команда умышленно выставляет его на линию огня. Это своего рода наказание за не слишком яркую политическую позицию, не слишком агрессивное поведение в отношении оппозиции.

Вот и теперь, комментируя распоряжение председателя парламента, Петр Гассиев не отличался агрессией. Он даже признал, что оно незаконно: «Отбирать деньги у депутатов, как и у других, нет права». При этом первый вице-спикер добавил:



«Оппозиционные депутаты ведут борьбу за власть, и это нормальное явление. Но проводить ее надо не за счет государства и наших граждан. С какой совестью можно получать зарплату, если по твоей вине ее не получают другие люди? Главная работа депутата – это законотворчество, и единственным продуктом деятельности парламента являются законы – и принятые, и не принятые. И если этой продукции нет, то ты можешь хоть поселиться в этом парламенте, и каждый день по десять раз встречаться со своими избирателями. Все равно пользы от этого для республики никакой», – цитирует Петра Гассиева информагентство «Рес».

Депутат от партии «Ныхас», юрист Зита Бесаева указывает, что Алан Тадтаев нарушил закон и вышел за пределы своих полномочий, потому что спикер парламента не обладает властно-распорядительными полномочиями в отношении депутатов. Народные избранники не заключают с ним трудовой договор. Именно Конституция, а не Тадтаев, определяет постоянный профессиональный характер работы депутатов в парламенте, говорит Зита Бесаева:

«Спикер парламента не является нашим работодателем. У нас у всех равные права, вне зависимости от того, кто какую должность занимает. Не важно, кто ты – спикер, первый зам, председатель комитета или просто депутат – у нас у всех один статус и никто из нас в отношении своего коллеги не может принимать такие меры.

– Даже спикер?

– Нет, конечно! Его функции достаточно подробно расписаны в регламенте. В данном случае проявлены непрофессионализм и, прежде всего, неуважение к своим коллегам. Получается, спикер предъявил ультиматум: пока не соберетесь на сессию, не примете бюджет и не рассмотрите другие интересующие нас вопросы, мы вам не будем выдавать заработную плату. Тут комментарии излишни – поступок говорит сам за себя. Я всегда говорю так: это лицо тех, кто борется с нами. Это те люди, которые сегодня у власти. Им ничего не стоит нарушить конституционные права наших граждан, действующее законодательство. К сожалению, вот на это нам приходится реагировать, вот из-за таких прецедентов мы бойкотируем работу сессий. Это показатель того, как они поступают, и это не первый пример».

Вице-спикер парламента, депутат от «Народной партии» Александр Плиев считает, что не дело спикера или его первого зама давать оценки их работе. Парламентарии исправно ходят на работу, встречаются с населением, ведут ежедневный прием граждан, направляют депутатские запросы, говорит Александр Плиев:

«Две функции у депутата – представительская и законотворческая. Представительскую мы в полном объеме выполняем. А от сессий мы отказались в знак протеста против беззакония, и потому что президент не направил в парламент представление об отставки генерального прокурора. Аргументировано и четко мы объяснили президенту, а недавно и российским сенаторам, депутатам Госдумы, почему мы отказываемся от сессий. С нашей стороны это акт отчаяния, последняя возможность повлиять на творящееся в республике беззаконие. Нет никаких сомнений, что генпрокурор допустил полнейший правовой беспредел. Мы фактологически доказали, в чем он виновен, и где он допустил ошибки, из-за которых погиб человек (Инал Джабиев). На всех встречах с президентом я выдвигал эти аргументы в пользу увольнения генпрокурора. Анатолий Бибилов не смог мне ответить ни на один из них. Получается, это просто каприз президента. Он, видите ли, не хочет снимать генпрокурора».

По мнению депутата от партии «Ныхас» Давида Санакоева, это очередные деревенские хитрости правящей команды. Президент и его соратники на пустом месте придумывают нелепые ситуации и под надуманными предлогами перестают платить бюджетникам или пенсионерам. Все ради того, чтобы провести очередную информационную кампанию против оппозиции – дескать, посмотрите, из-за них вы не можете получить свои кровные. Все это насколько глупо, настолько и противозаконно, говорит Давид Санакоев:

«Это продолжение политики шантажа. Смысл такой: или вы откажитесь от своих требований и подчинитесь нам, или мы будем делать ситуацию в республике все хуже и хуже, и каждый раз выставлять депутатов виновными в этом ухудшении. И каждый раз эти товарищи нам демонстрируют, на что еще они готовы в угоду своим личным амбициям. Мы видим, что они готовы нарушать закон, фальсифицировать уголовные преследования, похищать и пытать людей, морить пенсионеров голодом… Им невдомек, что таким образом они демонстрируют, насколько им безразлична наша республика и наш народ».

Что касается самого распоряжения, считает Давид Санакоев, то Алан Тадаев не является субъектом принятия решений. В Южной Осетии только один человек мог сделать это – президент Бибилов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия