Литва отказалась задерживать Леонида Волкова по требованию России

Власти Литвы отказались выполнять постановление московского суда о задержании находящегося в стране соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом сообщает Associated Press.

29 января Следственный комитет России заочно предъявил главе региональных штабов Навального обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет. Вчера Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца и объявил его в межгосударственный розыск. Это означает, что вести его поиски будут на территории СНГ, в которое Литва никогда не входила.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте осудила "использование международных инструментов для политически мотивированного преследования". Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь сказал, что использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует участие России в Интерполе.

По версии следствия, Волков призывал подростков участвовать в акции протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшей 23 января. Волков отрицает вину.

Массовые акции за освобождение находящегося в СИЗО Алексея Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января и 2 февраля. По всей стране были задержаны более 11 тысяч их участников, сотни людей до сих пор находятся под административным арестом. Несколько соратников Навального помещены под домашний арест по так называемому санитарному делу. "Мемориал" признал их политзаключёнными.